Felix Nmecha está se tornando uma estrela da Copa do Mundo: ele lembra de forma impressionante um campeão mundial em declínio

O passe com a ponta do pé foi apenas o ponto alto da segunda atuação brilhante de Nmecha na Copa do Mundo. Na emocionante vitória por 7 a 1 na estreia contra Curaçao, o meio-campista de 25 anos do Borussia Dortmund colocou sua equipe na frente logo no início, após uma bela jogada de troca de passes com Florian Wirtz, e depois sofreu o pênalti que Kai Havertz converteu, estabelecendo o placar de 3 a 1, que foi decisivo para o resultado final. Contra a Costa do Marfim, Nmecha foi por muito tempo o único ponto positivo em uma seleção alemã que, no geral, deixou a desejar.

Com sua velocidade impressionante e seu físico robusto, ele impediu vários contra-ataques perigosos da Costa do Marfim. O momento mais marcante ocorreu pouco antes do intervalo, quando ele roubou a bola de Amad Diallo, que havia avançado em profundidade. Nmecha venceu dez duelos, mais do que qualquer outro jogador alemão. “Sua presença, sobretudo no primeiro tempo, foi incrível”, elogiou Nagelsmann.

Essa presença, porém, não se limitou apenas ao trabalho defensivo. Na verdade, seu passe decisivo não foi um milagre isolado; Nmecha deu vários passes desse tipo ao longo da partida em diferentes regiões do campo, conferindo assim uma dimensão adicional ao jogo combinativo alemão. Sempre que recebia a bola, ele se orientava para o ataque. Apesar dessa tática bastante arriscada, ele registrou uma excelente taxa de passes certos de cerca de 91%. Nmecha destacou sua classe técnica nos acréscimos do primeiro tempo, quando habilmente preparou com a sola de trás uma boa chance de Wirtz em espaço muito reduzido.

Antes disso, ele havia falhado por pouco com um chute perigoso de longa distância. Talvez esse chute tenha servido como um gostinho do que ainda está por vir neste torneio — e possa se revelar uma arma quando nada mais funcionar. Os chutes de longa distância são um ponto forte de Nmecha que até agora havia passado despercebido na Copa do Mundo. Na última temporada, ele marcou quatro de seus cinco gols pelo Dortmund com finalizações de fora da área, sendo três deles na Liga dos Campeões.