Nos últimos instantes da prorrogação, Felix Nmecha recebeu a bola no meio do campo adversário, de costas para o gol. Com agilidade, ele girou em torno de seu próprio eixo — e então se deparou com a seguinte cena: um adversário bem à sua direita e dez à sua frente. O goleiro Yahia Fofana e duas linhas defensivas bem fechadas. Entre elas, quatro atacantes alemães aguardavam, relativamente imóveis, por um milagre.
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Felix Nmecha está se tornando uma estrela da Copa do Mundo: ele lembra de forma impressionante um campeão mundial em declínio
Parecia impossível criar uma chance de gol imediata. Talvez um passe cruzado seguido de um cruzamento da linha do meio-campo? Felix Nmecha optou pelo milagre. Com um passe preciso como um golpe de espada, ele cortou as duas linhas defensivas da Costa do Marfim e colocou Deniz Undav em posição tão perfeita que qualquer coisa menos do que um controle de bola igualmente perfeito da parte dele teria sido um insulto a esse passe. Undav controlou a bola de forma brilhante e marcou o 2 a 1. Pela primeira vez desde 2014, a Alemanha está na fase eliminatória de uma Copa do Mundo e, graças ao tropeço do Equador contra Curaçao, já está garantida como campeã do grupo.
“Conseguir dar esse passe aos 94 minutos, depois de todas as oportunidades que ele já teve, é extraordinário”, elogiou o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann. “Ele tem tudo para decidir qualquer partida.”
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Felix Nmecha se destacou contra a Costa do Marfim em vários aspectos
O passe com a ponta do pé foi apenas o ponto alto da segunda atuação brilhante de Nmecha na Copa do Mundo. Na emocionante vitória por 7 a 1 na estreia contra Curaçao, o meio-campista de 25 anos do Borussia Dortmund colocou sua equipe na frente logo no início, após uma bela jogada de troca de passes com Florian Wirtz, e depois sofreu o pênalti que Kai Havertz converteu, estabelecendo o placar de 3 a 1, que foi decisivo para o resultado final. Contra a Costa do Marfim, Nmecha foi por muito tempo o único ponto positivo em uma seleção alemã que, no geral, deixou a desejar.
Com sua velocidade impressionante e seu físico robusto, ele impediu vários contra-ataques perigosos da Costa do Marfim. O momento mais marcante ocorreu pouco antes do intervalo, quando ele roubou a bola de Amad Diallo, que havia avançado em profundidade. Nmecha venceu dez duelos, mais do que qualquer outro jogador alemão. “Sua presença, sobretudo no primeiro tempo, foi incrível”, elogiou Nagelsmann.
Essa presença, porém, não se limitou apenas ao trabalho defensivo. Na verdade, seu passe decisivo não foi um milagre isolado; Nmecha deu vários passes desse tipo ao longo da partida em diferentes regiões do campo, conferindo assim uma dimensão adicional ao jogo combinativo alemão. Sempre que recebia a bola, ele se orientava para o ataque. Apesar dessa tática bastante arriscada, ele registrou uma excelente taxa de passes certos de cerca de 91%. Nmecha destacou sua classe técnica nos acréscimos do primeiro tempo, quando habilmente preparou com a sola de trás uma boa chance de Wirtz em espaço muito reduzido.
Antes disso, ele havia falhado por pouco com um chute perigoso de longa distância. Talvez esse chute tenha servido como um gostinho do que ainda está por vir neste torneio — e possa se revelar uma arma quando nada mais funcionar. Os chutes de longa distância são um ponto forte de Nmecha que até agora havia passado despercebido na Copa do Mundo. Na última temporada, ele marcou quatro de seus cinco gols pelo Dortmund com finalizações de fora da área, sendo três deles na Liga dos Campeões.
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"Um jogador muito, muito completo": Felix Nmecha lembra Paul Pogba
Devido ao seu excelente desempenho, Nmecha vem recebendo elogios há dias, tanto de seus companheiros de equipe quanto de especialistas da TV. “Ele é um dos jogadores mais talentosos que temos”, afirmou Joshua Kimmich. É possível jogar um “futebol incrível” com ele, elogiou Aleksandar Pavlovic, seu companheiro na dupla de volantes. “Não quero exagerar muito”, explicou Antonio Rüdiger em Toronto. “Mas ele é um jogador muito, muito completo.”
Com sua estatura, seus passos largos, movimentos ágeis e sua classe no futebol, Nmecha parece a reencarnação de Paul Pogba em seu melhor momento. Pogba, que hoje tem 33 anos, comandou a França ao título da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, antes de passar por uma queda surpreendente. Após uma suspensão temporária por uso de substâncias proibidas, Pogba joga pelo AS Monaco desde o verão passado.
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Real Madrid ou Inglaterra? Grandes clubes internacionais disputam Felix Nmecha
Aliás, não era de forma alguma previsível que Nmecha tivesse um desempenho tão espetacular na Copa do Mundo. Inicialmente, Nagelsmann havia planejado escalar Leon Goretzka, titular nas eliminatórias, para a função ofensiva do meio-campo duplo. Na primavera, Nmecha sofreu uma ruptura do ligamento lateral do joelho, perdeu os jogos internacionais de março e só voltou ao time titular do BVB na última rodada da Bundesliga.
A cada nova atuação brilhante neste Mundial, parece cada vez menos provável que Nmecha venha a disputar mais uma partida oficial com a camisa preta e amarela. Atualmente, ele é considerado o jogador mais cobiçado do torneio. Embora Nmecha tenha renovado antecipadamente seu contrato até 2030 na primavera, ele continua sendo alvo de interesse de vários grandes clubes europeus. Além do Real Madrid, os clubes da Premier League, como Chelsea, Manchester City e United, estão na briga por ele. Sua cláusula de rescisão de 80 milhões de euros só entra em vigor em 2027. Neste verão, o BVB pode negociar livremente, e o valor máximo aceitável estaria em 120 milhões de euros.
O BVB o contratou em 2023 por 30 milhões de euros do VfL Wolfsburg. Na época, ele foi alvo de críticas de muitos torcedores por causa de suas visões religiosas controversas. Nmecha faz parte de uma rede evangélica e compartilhou nas redes sociais conteúdos que podem ser considerados homofóbicos e transfóbicos. A religião desempenha um papel muito importante em sua vida: assim como após a partida contra Curaçao, ele também rezou em campo após a vitória contra a Costa do Marfim, junto com Jonathan Tah, que também é crente — desta vez, porém, sem a presença de jogadores adversários.