A linha tênue que separa a humildade da vontade de se destacar é apontada por Kai Rooney, filho do lendário atacante do Manchester United e da seleção inglesa Wayne: quando perguntam se ele é tão bom quanto o pai, ele não responde que não, mas simplesmente que é “um jogador diferente”. E, de fato, ele é, já que joga como ponta direita com o pé dominante oposto. No time sub-18 do Manchester United, com um ano a menos do que a idade exigida, ele já disputou sete partidas e marcou dois gols em 140 minutos, estreando em Old Trafford na FA Youth Cup.
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Feito do filho de Rooney: ele jogou um tempo com a equipe Sub-16 e outro com a Sub-18 do Manchester United, marcando 5 gols e dando 2 assistências
A EMPRESA DE KAI
Há alguns dias, Kai conseguiu um feito que nem todos conseguem: primeiro, ele entrou em campo pela equipe sub-16 contra o Blackburn, jogou um tempo, marcou dois gols e deu duas assistências. Depois, foi escalado também pela equipe sub-18, novamente contra o Blackburn, entrando aos 63 minutos e marcando mais um gol.
JJ GABRIEL TAMBÉM SE DESTACA
Na partida da categoria Sub-18, JJ Gabriel também marcou um gol. Ele é um dos talentos que a Goal incluiu na NXGN, a lista dos 50 melhores jovens do mundo, liderada pelo terceiro ano consecutivo por Lamine Yamal.