BBC: "A partida de volta da semifinal não foi um clássico como a de ida em Paris. O Bayern estava convencido de que deveria ter recebido um pênalti no primeiro tempo, quando Vitinha chutou a bola para fora da área e ela bateu no braço de João Neves, mas, de acordo com o regulamento, não há pênalti se a bola tiver sido tocada por um companheiro de equipe."
The Guardian: “O Paris Saint-Germain enfrenta o Arsenal na final da Liga dos Campeões porque levou a sério a partida, neutralizou um Bayern de Munique em baixa e, após ampliar a vantagem conquistada na primeira partida, quase não vacilou.”
The Sun: “Então, é o atual campeão! Os campeões com um apetite insaciável por infligir uma derrota aos ingleses. Após um festival de gols com nove marcados na primeira partida, o Paris Saint-Germain pisou fundo no acelerador na segunda partida, e o Bayern de Munique foi derrotado de forma lamentável.”
Corriere dello Sport: “A partida de ida ofereceu gols, espetáculo e emoção. A partida de volta seguiu o mesmo caminho e deu o veredicto: o Paris Saint-Germain chega à final da Liga dos Campeões pela segunda vez consecutiva. O Bayern de Munique precisa admitir a derrota após o 1 a 1 na Allianz Arena.”
Kurier: “Fim da linha nas semifinais: o Bayern é eliminado pelo atual campeão Paris SG.”
Kronenzeitung: “O PSG comemora e leva o Bayern ao vale das lágrimas. Para o campeão alemão comandado pelo técnico Vincent Kompany, o sonho da tríplice coroa terminou prematuramente. Kane e companhia não encontraram meios ofensivos para colocar em apuros os visitantes, que se defenderam de forma compacta.”
Blick: "O Bayern é eliminado após drama envolvendo mão na bola."