L’Équipe: "A história do futebol francês costuma ser escrita em Munique, e o gramado da Allianz Arena continua sendo uma fonte de alegria infinita para o PSG. Desde seu triunfo sensacional contra o Inter de Milão, em 31 de maio, o clube da capital está intimamente ligado ao reduto bávaro e, na noite de quarta-feira, na partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões, confirmou seu domínio com um merecido empate contra o Bayern de Munique."

Le Figaro: "O Paris Saint-Germain está na final! Em uma partida extremamente emocionante, os parisienses, que lutaram heroicamente na defesa, tiveram que sofrer muito. A segunda estrela nunca esteve tão perto."

Marca: "Luis Enrique transforma Munique novamente em terreno sagrado para o PSG. O gol de Dembélé no início ampliou a vantagem da partida de ida – o gol de Harry Kane nos acréscimos chegou tarde demais para o Bayern. Os parisienses defendem seu título contra o Arsenal de Arteta."

AS: “O PSG é a Bestia Negra!”

Mundo Deportivo: “O PSG de Luis Enrique enfrenta o Arsenal de Mikel Arteta na final da Liga dos Campeões, no dia 30 de maio. Na Puskas Arena, em Budapeste, haverá um duelo entre treinadores espanhóis. Enquanto o primeiro confronto entrou para a história do futebol como um dos melhores jogos de todos os tempos, a partida de volta entre PSG e Bayern foi marcada mais por tensão e nervosismo.”