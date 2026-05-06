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FC Bayern frustriertGetty Images

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FC Bayern "lamentável" e "em baixa": a imprensa internacional critica duramente o FCB e considera o caso um "drama da mão"

Liga dos Campeões
Bayern de Munique x PSG
Bayern de Munique
PSG

O FC Bayern sofre uma derrota dramática nas semifinais da Liga dos Campeões para o PSG. Em seguida, fala-se de uma nova “bestia negra”, de um campeão recordista “em declínio” e até mesmo “lamentável”, que passou por um “drama da mão na bola”.

Após uma noite amarga, o Bayern de Munique foi eliminado nas semifinais da Liga dos Campeões. O empate em 1 a 1 contra o atual campeão Paris Saint-Germain não foi suficiente, após a espetacular derrota por 4 a 5 na partida de ida. A imprensa internacional reconhece um vencedor merecido — apesar dos protestos do time de Munique por causa de uma mão na bola.

Análise individual do Bayern: Kane marca tarde demais – apenas um jogador de Munique se destaca

  • L’Équipe: "A história do futebol francês costuma ser escrita em Munique, e o gramado da Allianz Arena continua sendo uma fonte de alegria infinita para o PSG. Desde seu triunfo sensacional contra o Inter de Milão, em 31 de maio, o clube da capital está intimamente ligado ao reduto bávaro e, na noite de quarta-feira, na partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões, confirmou seu domínio com um merecido empate contra o Bayern de Munique."

    Le Figaro: "O Paris Saint-Germain está na final! Em uma partida extremamente emocionante, os parisienses, que lutaram heroicamente na defesa, tiveram que sofrer muito. A segunda estrela nunca esteve tão perto."

    Marca: "Luis Enrique transforma Munique novamente em terreno sagrado para o PSG. O gol de Dembélé no início ampliou a vantagem da partida de ida – o gol de Harry Kane nos acréscimos chegou tarde demais para o Bayern. Os parisienses defendem seu título contra o Arsenal de Arteta."

    AS: “O PSG é a Bestia Negra!”

    Mundo Deportivo: “O PSG de Luis Enrique enfrenta o Arsenal de Mikel Arteta na final da Liga dos Campeões, no dia 30 de maio. Na Puskas Arena, em Budapeste, haverá um duelo entre treinadores espanhóis. Enquanto o primeiro confronto entrou para a história do futebol como um dos melhores jogos de todos os tempos, a partida de volta entre PSG e Bayern foi marcada mais por tensão e nervosismo.”

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  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    O PSG "neutralizou" o Bayern de Munique e o levou "ao vale das lágrimas"

    BBC: "A partida de volta da semifinal não foi um clássico como a de ida em Paris. O Bayern estava convencido de que deveria ter recebido um pênalti no primeiro tempo, quando Vitinha chutou a bola para fora da área e ela bateu no braço de João Neves, mas, de acordo com o regulamento, não há pênalti se a bola tiver sido tocada por um companheiro de equipe."

    The Guardian: “O Paris Saint-Germain enfrenta o Arsenal na final da Liga dos Campeões porque levou a sério a partida, neutralizou um Bayern de Munique em baixa e, após ampliar a vantagem conquistada na primeira partida, quase não vacilou.”

    The Sun: “Então, é o atual campeão! Os campeões com um apetite insaciável por infligir uma derrota aos ingleses. Após um festival de gols com nove marcados na primeira partida, o Paris Saint-Germain pisou fundo no acelerador na segunda partida, e o Bayern de Munique foi derrotado de forma lamentável.”

    Corriere dello Sport: “A partida de ida ofereceu gols, espetáculo e emoção. A partida de volta seguiu o mesmo caminho e deu o veredicto: o Paris Saint-Germain chega à final da Liga dos Campeões pela segunda vez consecutiva. O Bayern de Munique precisa admitir a derrota após o 1 a 1 na Allianz Arena.”

    Kurier: “Fim da linha nas semifinais: o Bayern é eliminado pelo atual campeão Paris SG.”

    Kronenzeitung: “O PSG comemora e leva o Bayern ao vale das lágrimas. Para o campeão alemão comandado pelo técnico Vincent Kompany, o sonho da tríplice coroa terminou prematuramente. Kane e companhia não encontraram meios ofensivos para colocar em apuros os visitantes, que se defenderam de forma compacta.”

    Blick: "O Bayern é eliminado após drama envolvendo mão na bola."

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