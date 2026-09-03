'Fazendo as coisas com seriedade!' - Roberto Mancini exalta Cesc Fabregas e a ascensão notável do Como à Liga dos Campeões

Mancini elogiou abertamente a força recém-surgida do Como e seu técnico Fabregas. Em entrevista à Sky Sport, o experiente treinador destacou o clube como um exemplo brilhante a ser seguido por outros no futebol moderno. O Como viveu uma ascensão meteórica, culminando em sua impressionante classificação para a Liga dos Campeões.

Para Mancini, essa conquista excepcional prova que projetos sérios e bem planejados podem render sucesso de elite independentemente da posição histórica de um clube. O técnico da Itália ficou particularmente impressionado com a abordagem tática distinta implementada por Fabregas. Ele acredita que o ex-meio-campista de Arsenal e Chelsea está construindo uma equipe formidável e empolgante no norte da Itália.