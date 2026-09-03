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Cesc Fabregas ComoGetty Images
Yosua Arya

Traduzido por

'Fazendo as coisas com seriedade!' - Roberto Mancini exalta Cesc Fabregas e a ascensão notável do Como à Liga dos Campeões

Cesc Fábregas
Como
R. Mancini
Liga dos Campeões
Campeonato Italiano

O técnico da Itália, Roberto Mancini, rasgou elogios a Cesc Fàbregas após a notável ascensão do Como à Champions League. O treinador veterano destacou a mentalidade ofensiva da equipe e o foco recente em contratar talentos formados no país como um grande impulso para a seleção nacional.

  • Mancini impressionado com o projeto do Como

    Mancini elogiou abertamente a força recém-surgida do Como e seu técnico Fabregas. Em entrevista à Sky Sport, o experiente treinador destacou o clube como um exemplo brilhante a ser seguido por outros no futebol moderno. O Como viveu uma ascensão meteórica, culminando em sua impressionante classificação para a Liga dos Campeões.

    Para Mancini, essa conquista excepcional prova que projetos sérios e bem planejados podem render sucesso de elite independentemente da posição histórica de um clube. O técnico da Itália ficou particularmente impressionado com a abordagem tática distinta implementada por Fabregas. Ele acredita que o ex-meio-campista de Arsenal e Chelsea está construindo uma equipe formidável e empolgante no norte da Itália.

    • Publicidade
  • Cesc Fabregas Como 2025-26Getty

    Exaltando uma mentalidade tática ofensiva

    Fàbregas rapidamente estabeleceu uma identidade clara desde que assumiu o comando do Como. Mancini fez questão de destacar a filosofia progressista do treinador espanhol como um fator-chave nos triunfos recentes da equipe.

    "Gosto do Fàbregas, o Como dele joga com uma mentalidade muito ofensiva", admitiu Mancini.

    Além dos elogios ao treinador, Mancini destacou o jovem Mattia Liberali, muito bem avaliado, ao dizer: "Ele é um jogador jovem, técnico; está no caminho certo."

  • Um impulso para a seleção nacional

    Além da evolução tática, a estratégia de contratações do Como também chamou bastante a atenção da seleção nacional. O clube investiu em talento doméstico na recente janela de transferências de verão, garantindo as assinaturas de quatro jogadores italianos para reforçar o elenco. Mancini acredita que essa política de transferências trará enormes benefícios de longo prazo para a Itália.

    "Acho maravilhoso que o Como esteja na Champions League, isso mostra que é possível chegar ao topo em qualquer lugar se você fizer as coisas da maneira certa", disse Mancini. "O fato de eles terem contratado quatro jogadores italianos neste verão é significativo, é muito positivo para nós em relação à seleção nacional."

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  • Pisa SC v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    Enfrentando a elite dos clubes da Europa

    O Como agora se prepara para testar sua filosofia ofensiva contra os gigantes do continente na Liga dos Campeões. Fabregas enfrenta o teste definitivo como técnico ao lidar com as exigências desgastantes da elite da competição europeia.

    Na fase de liga, o Como enfrentará RB Leipzig, Feyenoord, Manchester United, Lens, AEK Atenas, Real Betis, Paris Saint-Germain e Barcelona.

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