Fator Max! Sensação adolescente Max Dowman surpreende o Ipswich enquanto o Arsenal avança às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa

O Ipswich Town deu adeus à Copa da Liga Inglesa após uma derrota por 4 a 2, muito disputada, para o campeão da Premier League, Arsenal, em Portman Road. O técnico Gary O'Neil fez três mudanças na equipe que venceu o Crystal Palace, escalando Christian Walton no gol e Darnell Furlong como capitão. Apesar de alguns momentos promissores no ataque, o Blues acabou sendo superado por um time visitante cirúrgico e recheado de jovens talentos excepcionais.

Anis Mehmeti e o ex-jogador do Arsenal Chuba Akpom marcaram os gols dos mandantes, mas isso não foi suficiente para evitar a eliminação.