Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ENG-PR-IPSWICH-ARSENALAFP
Alvino Hanafi

Traduzido por

Fator Max! Sensação adolescente Max Dowman surpreende o Ipswich enquanto o Arsenal avança às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa

Ipswich x Arsenal
M. Dowman
Ipswich
Arsenal
Carabao Cup

O Ipswich Town foi eliminado da Copa da Liga após uma derrota por 4 a 2 para o campeão da Premier League, o Arsenal, em Portman Road. A sensação adolescente Max Dowman roubou a cena pelos visitantes ao marcar dois golaços e levar o Arsenal à quarta rodada.

  • Tractor Boys se despedem após atuação de muita luta

    O Ipswich Town deu adeus à Copa da Liga Inglesa após uma derrota por 4 a 2, muito disputada, para o campeão da Premier League, Arsenal, em Portman Road. O técnico Gary O'Neil fez três mudanças na equipe que venceu o Crystal Palace, escalando Christian Walton no gol e Darnell Furlong como capitão. Apesar de alguns momentos promissores no ataque, o Blues acabou sendo superado por um time visitante cirúrgico e recheado de jovens talentos excepcionais.

    Anis Mehmeti e o ex-jogador do Arsenal Chuba Akpom marcaram os gols dos mandantes, mas isso não foi suficiente para evitar a eliminação.

    • Publicidade
  • Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Criando espaços sob forte pressão

    O time de O'Neil mostrou muita iniciativa no ataque quando teve a oportunidade de sair em velocidade. O bom trabalho de Marcelino Nunez e Jaden Philogene criou as primeiras chances, enquanto Abdoul Ouattara testou com frequência a defesa visitante com cruzamentos perigosos pela esquerda. Em uma dessas jogadas, Ouattara encontrou Zian Flemming, cujo inteligente toque de primeira permitiu a Mehmeti finalizar por cima do travessão, por pouco, enquanto o Ipswich buscava uma forma de voltar ao jogo.

    Embora estivesse em desvantagem no intervalo, o Birmingham continuou pressionando e acabou sendo recompensado na segunda etapa graças à persistência.

  • Dowman brilha com dois gols históricos

    O Arsenal assumiu o controle do confronto graças a uma atuação de gala de Max Dowman, de 16 anos, que recebeu de Mikel Arteta sua primeira oportunidade como titular em uma partida oficial na temporada. O meio-campista abriu o placar com apenas seis minutos ao interceptar a bola no campo de ataque e tocar na saída de Walton. Noni Madueke marcou o segundo antes de Dowman balançar a rede novamente pouco depois do reinício, tornando-se apenas o segundo jogador de 16 anos a marcar dois gols por um time da Premier League em todas as competições.

    Mikel Merino fechou o placar para os visitantes com um quarto gol bem concluído, ao encobrir o goleiro com um chute que ainda bateu na trave antes de entrar.


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Gols no fim e de olho no futuro

    O Ipswich se recusou a se render e diminuiu aos 17 minutos do segundo tempo, quando o reserva Jack Clarke disparou pela esquerda para servir Mehmeti, que finalizou com categoria. Akpom então marcou o segundo dos donos da casa nos acréscimos, aproveitando o espaço na área para balançar as redes contra seu ex-clube. Após a eliminação na copa, o Chelsea voltará toda a sua atenção para a Premier League, com um jogo fora de casa contra o Everton no sábado.

Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Premier League
Brighton crest
Brighton
BHA
Arsenal crest
Arsenal
ARS