AFP
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Fator Max! Sensação adolescente Max Dowman surpreende o Ipswich enquanto o Arsenal avança às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa
Tractor Boys se despedem após atuação de muita luta
O Ipswich Town deu adeus à Copa da Liga Inglesa após uma derrota por 4 a 2, muito disputada, para o campeão da Premier League, Arsenal, em Portman Road. O técnico Gary O'Neil fez três mudanças na equipe que venceu o Crystal Palace, escalando Christian Walton no gol e Darnell Furlong como capitão. Apesar de alguns momentos promissores no ataque, o Blues acabou sendo superado por um time visitante cirúrgico e recheado de jovens talentos excepcionais.
Anis Mehmeti e o ex-jogador do Arsenal Chuba Akpom marcaram os gols dos mandantes, mas isso não foi suficiente para evitar a eliminação.
- Getty Images Sport
Criando espaços sob forte pressão
O time de O'Neil mostrou muita iniciativa no ataque quando teve a oportunidade de sair em velocidade. O bom trabalho de Marcelino Nunez e Jaden Philogene criou as primeiras chances, enquanto Abdoul Ouattara testou com frequência a defesa visitante com cruzamentos perigosos pela esquerda. Em uma dessas jogadas, Ouattara encontrou Zian Flemming, cujo inteligente toque de primeira permitiu a Mehmeti finalizar por cima do travessão, por pouco, enquanto o Ipswich buscava uma forma de voltar ao jogo.
Embora estivesse em desvantagem no intervalo, o Birmingham continuou pressionando e acabou sendo recompensado na segunda etapa graças à persistência.
Dowman brilha com dois gols históricos
O Arsenal assumiu o controle do confronto graças a uma atuação de gala de Max Dowman, de 16 anos, que recebeu de Mikel Arteta sua primeira oportunidade como titular em uma partida oficial na temporada. O meio-campista abriu o placar com apenas seis minutos ao interceptar a bola no campo de ataque e tocar na saída de Walton. Noni Madueke marcou o segundo antes de Dowman balançar a rede novamente pouco depois do reinício, tornando-se apenas o segundo jogador de 16 anos a marcar dois gols por um time da Premier League em todas as competições.
Mikel Merino fechou o placar para os visitantes com um quarto gol bem concluído, ao encobrir o goleiro com um chute que ainda bateu na trave antes de entrar.
- Getty Images Sport
Gols no fim e de olho no futuro
O Ipswich se recusou a se render e diminuiu aos 17 minutos do segundo tempo, quando o reserva Jack Clarke disparou pela esquerda para servir Mehmeti, que finalizou com categoria. Akpom então marcou o segundo dos donos da casa nos acréscimos, aproveitando o espaço na área para balançar as redes contra seu ex-clube. Após a eliminação na copa, o Chelsea voltará toda a sua atenção para a Premier League, com um jogo fora de casa contra o Everton no sábado.
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