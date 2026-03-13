Pio Esposito, atacante da Inter nascido em 2005, está sempre no centro das atenções, tanto pelo seu desempenho em campo quanto pelos rumores do mercado, especialmente aqueles relacionados ao interesse dos principais clubes da Premier League. O último rumor, que está causando alvoroço, é de Fabrizio Romano, que relata um forte interesse do Newcastle pelo jovem atacante nerazzurro (38 partidas e 7 gols nesta temporada) e pela seleção nacional (5 partidas e 3 gols).
Fabrizio Romano - Inter: o Newcastle está pronto para avançar com seriedade na contratação de Pio Esposito
O NEWCASTLE ESTÁ LEVANDO A SÉRIO
"Um dos jogadores que o Inter considera intocável para o verão é certamente Pio Esposito — conta Fabrizio Romano em seus canais. No exterior, falou-se muito do Arsenal, mas os Gunners não deram nenhum passo concreto, além de terem observado vários jogadores. Um clube que estaria pronto, pelo que sei, para entrar com uma proposta séria em termos financeiros seria o Newcastle, que vai contratar um atacante neste verão: o nome de Esposito é um dos que circulam, ele é um perfil muito apreciado, mas a Inter não tem intenção de abrir espaço para negociações”.
A POSIÇÃO DO INTER
Muitos elogios, portanto, para um jogador em forte ascensão tanto no cenário nacional quanto no internacional, mas com uma certeza fundamental: o Inter pretende construir o futuro do seu ataque em torno de Pio Esposito e dificilmente cederá às tentativas de transferência, estando disposto até mesmo a recusar ofertas milionárias. Como em outras situações, será a vontade do jogador que fará a diferença.
