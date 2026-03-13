"Um dos jogadores que o Inter considera intocável para o verão é certamente Pio Esposito — conta Fabrizio Romano em seus canais. No exterior, falou-se muito do Arsenal, mas os Gunners não deram nenhum passo concreto, além de terem observado vários jogadores. Um clube que estaria pronto, pelo que sei, para entrar com uma proposta séria em termos financeiros seria o Newcastle, que vai contratar um atacante neste verão: o nome de Esposito é um dos que circulam, ele é um perfil muito apreciado, mas a Inter não tem intenção de abrir espaço para negociações”.