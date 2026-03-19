Fabrizio Romano: “A Juve vem tentando trazer Tonali de volta à Itália há dois anos”

"Há alguns anos que a Juve tenta trazer Sandro Tonali de volta à Itália. O próprio jogador também está bastante interessado nisso." É o que afirma Fabrizio Romano em seu canal no YouTube, acrescentando: o problema para os bianconeri, então, é negociar com o Newcastle.





“Sandro Tonali no Newcastle não está indo nada mal desde que, enfim, voltou; ele tem mantido um nível muito, muito alto”, explica Fabrizio Romano. Sobre Sandro Tonali, pessoal, já havíamos comentado nas últimas semanas que a tendência da operação Tonali para o verão de 2026 aponta cada vez mais para a Inglaterra, onde ele já está claramente no Newcastle, mas onde pode dar um salto ainda maior. Bem, a questão, também neste caso, é financeira, econômica. Para a Juventus, Tonali tem sido uma obsessão nos últimos anos. Foi assim para Cristiano Giuntoli e foi assim para o próprio Comolli no verão passado”.



