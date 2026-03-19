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Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Fabrizio Romano: “A Juve vem tentando trazer Tonali de volta à Itália há dois anos”

O ponto sobre a tentativa constante, mas sem resultados, da Juventus de oferecer Tonali a Spalletti

"Há alguns anos que a Juve tenta trazer Sandro Tonali de volta à Itália. O próprio jogador também está bastante interessado nisso." É o que afirma Fabrizio Romano em seu canal no YouTube, acrescentando: o problema para os bianconeri, então, é negociar com o Newcastle.


“Sandro Tonali no Newcastle não está indo nada mal desde que, enfim, voltou; ele tem mantido um nível muito, muito alto”, explica Fabrizio Romano. Sobre Sandro Tonali, pessoal, já havíamos comentado nas últimas semanas que a tendência da operação Tonali para o verão de 2026 aponta cada vez mais para a Inglaterra, onde ele já está claramente no Newcastle, mas onde pode dar um salto ainda maior. Bem, a questão, também neste caso, é financeira, econômica. Para a Juventus, Tonali tem sido uma obsessão nos últimos anos. Foi assim para Cristiano Giuntoli e foi assim para o próprio Comolli no verão passado”.


  • "A Juve vem tentando trazer Sandro Tonal de volta à Itália há alguns anos", esclarece Romano, conforme noticiado pelo TuttoJuve.com. O próprio jogador também está tentando com bastante convicção, mas, quando chega a hora de sentar à mesa com o Newcastle, é esse mesmo clube que, enfim, te mantém ocupado talvez por três meses; o Liverpool viu isso acontecer com um jogador de ponta como Alexander Isaac, contratando-o no último dia da janela de transferências e transformando-o em um recorde do mercado inglês em termos de valores. Portanto, é preciso pagar muito e ter paciência em negociações muito longas e muito complicadas. É claro que, se o valor de Tonali chegar a mais de 100 milhões de euros, a situação se torna muito complicada para a Itália.”

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