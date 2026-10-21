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ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Fàbregas enfrenta o United com lembranças do "escândalo da pizza"

Como
Como x Manchester United
Manchester United
Liga dos Campeões
Cesc Fábregas
S. Ferguson
Itália
England
Espanha
Scotland

Confissão surpreendente após 14 anos

O ex-astro do Arsenal Cesc Fàbregas se prepara para um novo confronto contra o Manchester United, com seu time italiano Como, no estádio Giuseppe Sinigaglia, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, na noite desta quarta-feira.

O treinador espanhol é um adversário conhecido do Manchester United desde a época em que era jogador do Arsenal.

A imprensa inglesa concentrou o foco no histórico de confrontos entre Fàbregas e o United, hoje, e relembrou o histórico episódio do "escândalo da pizza", no qual o ex-jogador do Arsenal se envolveu contra Sir Alex Ferguson há mais de duas décadas.



  • "Pizzagate": Fàbregas revela o segredo

    O episódio remonta a outubro de 2004, quando o Arsenal visitou o Manchester United no estádio Old Trafford em busca de sua 50ª partida consecutiva sem derrota na Premier League inglesa, mas o confronto ficou mais famoso pelos acontecimentos posteriores ao apito final.

    A sequência histórica do Arsenal terminou com a derrota, antes que a tensão entre os jogadores das duas equipes aumentasse no túnel que leva aos vestiários, em meio a discussões e empurrões, até que alguém atirou um pedaço de pizza que atingiu Ferguson, transformando-se no centro de uma das histórias mais famosas do futebol inglês, que ficou posteriormente conhecida como "Pizzagate", segundo o Manchester Evening News.

    Durante anos, a pessoa que atirou o pedaço de pizza permaneceu desconhecida, apesar das crescentes suspeitas sobre o envolvimento de Fàbregas. O próprio Ferguson havia apontado o jogador espanhol como suspeito, enquanto o ex-zagueiro do Arsenal Martin Keown aumentou as especulações ao falar de "um jogador espanhol de grande habilidade", sem mencionar seu nome explicitamente.

    E, após anos de especulação, Fàbregas encerrou a polêmica durante sua aparição na rede "Sky", em 2018, ao dizer: "De repente ouvi vozes e me perguntei o que estava acontecendo, então saí carregando o pedaço de pizza e vi Sol Campbell, Rio Ferdinand e Martin Keown, com todos se empurrando".

    E prosseguiu: "Eu queria participar da confusão, mas não sabia como fazer isso, então apenas atirei o pedaço de pizza. E quando vi a pessoa que ele atingiu, não era o que eu pretendia".

    Fàbregas confirmou posteriormente que havia pedido desculpas diretamente a Ferguson, e disse em declarações à rede beIN Sports: "Descobri depois que ela havia atingido Sir Ferguson, e eu já havia pedido desculpas publicamente, e repetirei minhas desculpas. Não foi algo intencional, mas um momento que aconteceu de forma espontânea. Eu era jovem, e com certeza não usaria um pedaço de pizza agora, mas entraria diretamente na confusão!".

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  • A fome e a raiva por trás da história

    Em 2022, Fàbregas revelou mais detalhes sobre o episódio durante uma entrevista à rede ITV, e disse: "Tínhamos disputado 49 partidas sem perder. Eles eram muito competitivos, mas também eram muito espertos. E eu também sofri muitas críticas".

    Ele explicou que a frustração tomou conta dele após a derrota e a ausência da partida, acrescentando: "Eu estava fazendo os aquecimentos e não joguei, e fiquei incomodado porque perdemos. Entrei rapidamente no vestiário, havia alguma comida ali, e eu estava morrendo de fome.

    Ele encerrou seu relato dizendo: "Peguei um pedaço de pizza, e então começamos a ouvir barulhos. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi jogar a pizza, porque eu não tinha a força ou talvez a coragem para entrar naquela confusão".

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