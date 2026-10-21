O episódio remonta a outubro de 2004, quando o Arsenal visitou o Manchester United no estádio Old Trafford em busca de sua 50ª partida consecutiva sem derrota na Premier League inglesa, mas o confronto ficou mais famoso pelos acontecimentos posteriores ao apito final.

A sequência histórica do Arsenal terminou com a derrota, antes que a tensão entre os jogadores das duas equipes aumentasse no túnel que leva aos vestiários, em meio a discussões e empurrões, até que alguém atirou um pedaço de pizza que atingiu Ferguson, transformando-se no centro de uma das histórias mais famosas do futebol inglês, que ficou posteriormente conhecida como "Pizzagate", segundo o Manchester Evening News.

Durante anos, a pessoa que atirou o pedaço de pizza permaneceu desconhecida, apesar das crescentes suspeitas sobre o envolvimento de Fàbregas. O próprio Ferguson havia apontado o jogador espanhol como suspeito, enquanto o ex-zagueiro do Arsenal Martin Keown aumentou as especulações ao falar de "um jogador espanhol de grande habilidade", sem mencionar seu nome explicitamente.

E, após anos de especulação, Fàbregas encerrou a polêmica durante sua aparição na rede "Sky", em 2018, ao dizer: "De repente ouvi vozes e me perguntei o que estava acontecendo, então saí carregando o pedaço de pizza e vi Sol Campbell, Rio Ferdinand e Martin Keown, com todos se empurrando".

E prosseguiu: "Eu queria participar da confusão, mas não sabia como fazer isso, então apenas atirei o pedaço de pizza. E quando vi a pessoa que ele atingiu, não era o que eu pretendia".

Fàbregas confirmou posteriormente que havia pedido desculpas diretamente a Ferguson, e disse em declarações à rede beIN Sports: "Descobri depois que ela havia atingido Sir Ferguson, e eu já havia pedido desculpas publicamente, e repetirei minhas desculpas. Não foi algo intencional, mas um momento que aconteceu de forma espontânea. Eu era jovem, e com certeza não usaria um pedaço de pizza agora, mas entraria diretamente na confusão!".