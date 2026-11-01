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GOAL
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Exclusivo para Kooora: Soufiane Rahimi, uma dor de cabeça para o Marrocos!

S. Rahimi
Al-Ittihad x Al-Ain
Al-Ittihad
Al-Ain
Liga dos Campeões da Ásia
Marrocos
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Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos

Choque enorme

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O marroquino Sofiane Rahimi, estrela do Al Ain dos Emirados Árabes Unidos, tornou-se uma dor de cabeça para Mohamed Ouahbi, técnico da seleção do Marrocos, às vésperas dos dois confrontos contra o Níger, válidos pela terceira e quarta rodadas das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027.

Rahimi havia sofrido uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita durante a partida de sua equipe contra o Shabab Al Ahli pela Copa do Presidente, e precisou deixar o campo aos 27 minutos em lágrimas.

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    De acordo com o que revelou uma fonte próxima ao Al Ain para a "Kooora", a lesão de Rahimi na musculatura posterior não é simples, e ele pode desfalcar o Marrocos na data Fifa deste mês de novembro, por receio de agravamento da lesão.

    Leia também: Surpresa estrondosa: o Al Hilal vai fisgar João Félix?

    A fonte confirmou que Rahimi foi cortado da partida contra o Al Ittihad saudita, marcada para amanhã, segunda-feira, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, já que o jogador está passando por um programa de tratamento intensivo.

    Ela acrescentou que o retorno do jogador depende de sua resposta ao tratamento, esclarecendo que o clube não vai arriscá-lo, especialmente porque a equipe terá desafios difíceis pela frente em todas as competições.

  • Mohamed Wahbi em apuros

    Mohamed Wahbi, técnico de Marrocos, será o mais prejudicado com essa notícia, especialmente porque Ismaël Saibari, estrela do Bayern de Munique, também sofreu uma lesão durante o confronto com o Borussia Dortmund, realizado ontem, sábado, válido pela oitava rodada do Campeonato Alemão.

    Caso se confirme a ausência de Soufiane Rahimi da concentração de Marrocos, além de Saibari, Mohamed Wahbi estará em grande apuro, mas provavelmente deverá convocar Youssef En-Nesyri, atacante do Al-Ittihad, para substituí-los, segundo informou uma fonte dentro da comissão técnica de Marrocos anteriormente.

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