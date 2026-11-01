O marroquino Sofiane Rahimi, estrela do Al Ain dos Emirados Árabes Unidos, tornou-se uma dor de cabeça para Mohamed Ouahbi, técnico da seleção do Marrocos, às vésperas dos dois confrontos contra o Níger, válidos pela terceira e quarta rodadas das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027.
Rahimi havia sofrido uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita durante a partida de sua equipe contra o Shabab Al Ahli pela Copa do Presidente, e precisou deixar o campo aos 27 minutos em lágrimas.