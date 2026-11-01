De acordo com o que revelou uma fonte próxima ao Al Ain para a " Kooora ", a lesão de Rahimi na musculatura posterior não é simples, e ele pode desfalcar o Marrocos na data Fifa deste mês de novembro, por receio de agravamento da lesão.

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A fonte confirmou que Rahimi foi cortado da partida contra o Al Ittihad saudita, marcada para amanhã, segunda-feira, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, já que o jogador está passando por um programa de tratamento intensivo.

Ela acrescentou que o retorno do jogador depende de sua resposta ao tratamento, esclarecendo que o clube não vai arriscá-lo, especialmente porque a equipe terá desafios difíceis pela frente em todas as competições.