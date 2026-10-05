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Ex-zagueiro do Man Utd, Marcos Rojo, sela retorno dramático ao Estudiantes
Um avanço nas negociações por Rojo
De acordo com o TyC Sports, a longa novela em torno do futuro de Rojo chegou ao fim após negociações prolongadas entre Racing e Estudiantes. Depois de discussões intensas e de uma considerável incerteza entre as duas partes, foi firmado um acordo verbal para que o veterano defensor deixe Avellaneda e retorne a La Plata para uma terceira passagem, à medida que sua carreira se encaminha para o fim.
O Racing inicialmente relutava em autorizar a saída do experiente jogador de 36 anos, com o diretor esportivo Diego Milito adotando uma postura inflexível nos estágios iniciais das conversas antes de, por fim, dar o "sim" definitivo. O Estudiantes pressionou com força para contratar o ex-internacional argentino e resolver uma crise defensiva iminente antes da semifinal da Copa Libertadores contra o Flamengo, em que o técnico Alexander Medina não poderá contar com os suspensos Leandro Gonzalez Pirez e Tomas Palacios no jogo de ida por acúmulo de cartões amarelos.
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Detalhes financeiros do retorno para casa
Embora a confirmação oficial do Racing ainda esteja pendente, a estrutura financeira da transferência já está totalmente definida. O Estudiantes ofereceu aproximadamente US$ 800 mil pelos três meses restantes do contrato de Rojo, além de bônus por desempenho atrelados a cada vitória da equipe de City Bell em que o defensor atuar.
Rojo tomou as rédeas da situação para forçar a transferência, movido pela determinação de encerrar a carreira disputando a Copa Libertadores pelo clube onde tudo começou. O zagueiro canhoto se recusou a comparecer aos treinamentos recentes no complexo Tita Mattiusi e concordou em abrir mão de uma parte substancial da dívida que o Racing tinha com ele. Com todas as condições atendidas, Milito suavizou sua posição, abrindo caminho para que o defensor assine contrato na segunda-feira até dezembro de 2027.
Consertando pontes quebradas em Plata
Além de resolver preocupações táticas imediatas, a transferência representa uma oportunidade para Rojo reconstruir a relação com os torcedores do Estudiantes. Em 2020, um retorno frustrado foi seguido por uma polêmica ida para o Boca Juniors, que gerou ampla revolta e críticas dos fiéis torcedores do Pincha.
Voltar ao clube de infância lhe oferece uma plataforma para recuperar essa imagem e reescrever sua história em La Plata. Em suas duas passagens anteriores pelo Estudiantes, o defensor fez 54 partidas, marcou quatro gols e conquistou a Copa Libertadores de 2009.
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Liderança veterana reforça as ambições continentais
O momento da chegada de Rojo dá a Medina um líder experiente e imediato justamente quando as ambições continentais do clube estão em jogo. Com a crucial partida de ida contra o Flamengo se aproximando rapidamente, a disponibilidade do veterano oferece estabilidade defensiva exatamente quando o elenco mais precisa.
Assim que seu contrato for assinado na segunda-feira, a atenção se voltará imediatamente para integrá-lo à preparação para os jogos. Ajudar a conduzir o Estudiantes para além do peso-pesado brasileiro e rumo a mais uma final da Copa Libertadores serviria como o capítulo final definitivo de sua carreira no clube onde tudo começou.
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