De acordo com o TyC Sports, a longa novela em torno do futuro de Rojo chegou ao fim após negociações prolongadas entre Racing e Estudiantes. Depois de discussões intensas e de uma considerável incerteza entre as duas partes, foi firmado um acordo verbal para que o veterano defensor deixe Avellaneda e retorne a La Plata para uma terceira passagem, à medida que sua carreira se encaminha para o fim.

O Racing inicialmente relutava em autorizar a saída do experiente jogador de 36 anos, com o diretor esportivo Diego Milito adotando uma postura inflexível nos estágios iniciais das conversas antes de, por fim, dar o "sim" definitivo. O Estudiantes pressionou com força para contratar o ex-internacional argentino e resolver uma crise defensiva iminente antes da semifinal da Copa Libertadores contra o Flamengo, em que o técnico Alexander Medina não poderá contar com os suspensos Leandro Gonzalez Pirez e Tomas Palacios no jogo de ida por acúmulo de cartões amarelos.