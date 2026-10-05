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Racing Club v River Plate - Torneo Apertura 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduzido por

Ex-zagueiro do Man Utd, Marcos Rojo, sela retorno dramático ao Estudiantes

Mercado da bola
M. Rojo
Manchester United
Premier League
Racing
Campeonato Argentino
Estudiantes

Marcos Rojo está voltando para onde tudo começou depois que o Estudiantes de La Plata negociou com sucesso um acordo para contratar o veterano zagueiro do rival nacional Racing Club. O ex-jogador do Manchester United forçou a transferência, buscando garantir um capítulo final em seu clube de infância enquanto persegue a glória continental.

  • Um avanço nas negociações por Rojo

    De acordo com o TyC Sports, a longa novela em torno do futuro de Rojo chegou ao fim após negociações prolongadas entre Racing e Estudiantes. Depois de discussões intensas e de uma considerável incerteza entre as duas partes, foi firmado um acordo verbal para que o veterano defensor deixe Avellaneda e retorne a La Plata para uma terceira passagem, à medida que sua carreira se encaminha para o fim.

    O Racing inicialmente relutava em autorizar a saída do experiente jogador de 36 anos, com o diretor esportivo Diego Milito adotando uma postura inflexível nos estágios iniciais das conversas antes de, por fim, dar o "sim" definitivo. O Estudiantes pressionou com força para contratar o ex-internacional argentino e resolver uma crise defensiva iminente antes da semifinal da Copa Libertadores contra o Flamengo, em que o técnico Alexander Medina não poderá contar com os suspensos Leandro Gonzalez Pirez e Tomas Palacios no jogo de ida por acúmulo de cartões amarelos.

  • Racing Club v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025Getty Images Sport

    Detalhes financeiros do retorno para casa

    Embora a confirmação oficial do Racing ainda esteja pendente, a estrutura financeira da transferência já está totalmente definida. O Estudiantes ofereceu aproximadamente US$ 800 mil pelos três meses restantes do contrato de Rojo, além de bônus por desempenho atrelados a cada vitória da equipe de City Bell em que o defensor atuar.

    Rojo tomou as rédeas da situação para forçar a transferência, movido pela determinação de encerrar a carreira disputando a Copa Libertadores pelo clube onde tudo começou. O zagueiro canhoto se recusou a comparecer aos treinamentos recentes no complexo Tita Mattiusi e concordou em abrir mão de uma parte substancial da dívida que o Racing tinha com ele. Com todas as condições atendidas, Milito suavizou sua posição, abrindo caminho para que o defensor assine contrato na segunda-feira até dezembro de 2027.

  • Consertando pontes quebradas em Plata

    Além de resolver preocupações táticas imediatas, a transferência representa uma oportunidade para Rojo reconstruir a relação com os torcedores do Estudiantes. Em 2020, um retorno frustrado foi seguido por uma polêmica ida para o Boca Juniors, que gerou ampla revolta e críticas dos fiéis torcedores do Pincha.

    Voltar ao clube de infância lhe oferece uma plataforma para recuperar essa imagem e reescrever sua história em La Plata. Em suas duas passagens anteriores pelo Estudiantes, o defensor fez 54 partidas, marcou quatro gols e conquistou a Copa Libertadores de 2009.

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  • Rosario Central v Racing Club - Torneo Apertura 2026Getty Images Sport

    Liderança veterana reforça as ambições continentais

    O momento da chegada de Rojo dá a Medina um líder experiente e imediato justamente quando as ambições continentais do clube estão em jogo. Com a crucial partida de ida contra o Flamengo se aproximando rapidamente, a disponibilidade do veterano oferece estabilidade defensiva exatamente quando o elenco mais precisa.

    Assim que seu contrato for assinado na segunda-feira, a atenção se voltará imediatamente para integrá-lo à preparação para os jogos. Ajudar a conduzir o Estudiantes para além do peso-pesado brasileiro e rumo a mais uma final da Copa Libertadores serviria como o capítulo final definitivo de sua carreira no clube onde tudo começou.