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Ex-técnico vencedor da Premier League assumirá o comando da seleção italiana após deixar o Catar
Despedida oficial do Al-Sadd
Mancini anunciou oficialmente o fim de sua passagem pelo Oriente Médio. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o ex-técnico do Inter de Milão e do Manchester City se despediu dos torcedores do Al-Sadd, confirmando os rumores de que não faria mais parte do projeto técnico do clube após conquistar importantes conquistas locais.
“Olá a todos, estou gravando este vídeo para agradecer a todos os torcedores do Al-Sadd que nos apoiaram ao longo do ano e que nos permitiram recuperar tantas posições até conquistarmos o campeonato. Agradeço ao clube e aos seus dirigentes por terem ajudado a mim e à minha comissão técnica a nos integrarmos”, disse Mancini.
Uma homenagem aos jogadores e uma perspectiva da Copa do Mundo
Apesar dos constantes rumores de transferência que o ligavam ao cargo de técnico da Itália, Mancini quis dedicar uma última mensagem aos seus ex-jogadores e à seleção do Catar, que disputa a Copa do Mundo. O técnico destacou o valor humano do grupo que conheceu durante sua passagem no exterior, demonstrando mais uma vez sua capacidade de criar laços fortes dentro do vestiário.
Mancini acrescentou então: “Obrigado aos meus fantásticos jogadores, tanto dentro quanto fora de campo, e por sempre darem tudo de si pela equipe. E, por fim, boa sorte à seleção do Catar, que hoje inicia sua jornada na Copa do Mundo. Muito obrigado, vocês estarão sempre no meu coração.”
O banco da Azzurri aguarda
Agora que Mancini está livre de contrato, a Federação Italiana de Futebol (FIGC) pode acelerar seus esforços para trazê-lo de volta como técnico da seleção italiana. Depois de tentar evitar os jornalistas nas últimas semanas com declarações vagas, o técnico parece agora disposto a aceitar mais uma vez o desafio de comandar a Itália, especialmente após suas últimas respostas evasivas sobre o assunto.
Há poucos dias, na verdade, Mancini se esquivou das perguntas sobre seu futuro com um seco: “Eu, técnico da Itália? Desculpe, mas tenho que ir jantar.” O cargo de técnico da Itália está vago no momento, após a demissão de Gennaro Gattuso por não ter conseguido classificar a Azzurra para a Copa do Mundo de 2026.
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Um retorno à Itália após o sucesso no Euro 2020
A carreira de Mancini está repleta de sucessos, desde a conquista histórica do título da Premier League com o Manchester City, garantida no último suspiro, até o triunfo em Wembley com a Azzurra na Euro 2020. Sua experiência internacional é considerada fundamental para dar início a uma nova era de sucesso e levar a seleção nacional de volta ao topo do futebol mundial, após as recentes decepções nas eliminatórias para a Copa do Mundo.
Antes de sua passagem pelo Catar, Mancini havia se mudado para o Golfo para comandar a seleção da Arábia Saudita, uma decisão que se seguiu à sua saída inesperada do cargo na Itália. No entanto, sua trajetória com a Arábia Saudita não foi tranquila, e ele foi demitido após um empate sem gols contra o Bahrein.