Ex-técnico vencedor da Premier League assumirá o comando da seleção italiana após deixar o Catar

Mancini anunciou oficialmente o fim de sua passagem pelo Oriente Médio. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o ex-técnico do Inter de Milão e do Manchester City se despediu dos torcedores do Al-Sadd, confirmando os rumores de que não faria mais parte do projeto técnico do clube após conquistar importantes conquistas locais.

“Olá a todos, estou gravando este vídeo para agradecer a todos os torcedores do Al-Sadd que nos apoiaram ao longo do ano e que nos permitiram recuperar tantas posições até conquistarmos o campeonato. Agradeço ao clube e aos seus dirigentes por terem ajudado a mim e à minha comissão técnica a nos integrarmos”, disse Mancini.