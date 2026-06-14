Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Manchester City Premier League Victory ParadeGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Ex-técnico vencedor da Premier League assumirá o comando da seleção italiana após deixar o Catar

R. Mancini
Al-Sadd
Stars League
Itália
Premier League

Roberto Mancini está oficialmente sem contrato, e seu retorno à seleção italiana nunca esteve tão próximo. O técnico, que fez história com o Manchester City ao conquistar a Premier League, anunciou sua saída do clube do Catar, abrindo caminho para um novo capítulo em sua carreira.

  • Despedida oficial do Al-Sadd

    Mancini anunciou oficialmente o fim de sua passagem pelo Oriente Médio. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o ex-técnico do Inter de Milão e do Manchester City se despediu dos torcedores do Al-Sadd, confirmando os rumores de que não faria mais parte do projeto técnico do clube após conquistar importantes conquistas locais.

    “Olá a todos, estou gravando este vídeo para agradecer a todos os torcedores do Al-Sadd que nos apoiaram ao longo do ano e que nos permitiram recuperar tantas posições até conquistarmos o campeonato. Agradeço ao clube e aos seus dirigentes por terem ajudado a mim e à minha comissão técnica a nos integrarmos”, disse Mancini.

    • Publicidade

  • Uma homenagem aos jogadores e uma perspectiva da Copa do Mundo

    Apesar dos constantes rumores de transferência que o ligavam ao cargo de técnico da Itália, Mancini quis dedicar uma última mensagem aos seus ex-jogadores e à seleção do Catar, que disputa a Copa do Mundo. O técnico destacou o valor humano do grupo que conheceu durante sua passagem no exterior, demonstrando mais uma vez sua capacidade de criar laços fortes dentro do vestiário.

    Mancini acrescentou então: “Obrigado aos meus fantásticos jogadores, tanto dentro quanto fora de campo, e por sempre darem tudo de si pela equipe. E, por fim, boa sorte à seleção do Catar, que hoje inicia sua jornada na Copa do Mundo. Muito obrigado, vocês estarão sempre no meu coração.”


  • O banco da Azzurri aguarda

    Agora que Mancini está livre de contrato, a Federação Italiana de Futebol (FIGC) pode acelerar seus esforços para trazê-lo de volta como técnico da seleção italiana. Depois de tentar evitar os jornalistas nas últimas semanas com declarações vagas, o técnico parece agora disposto a aceitar mais uma vez o desafio de comandar a Itália, especialmente após suas últimas respostas evasivas sobre o assunto.

    Há poucos dias, na verdade, Mancini se esquivou das perguntas sobre seu futuro com um seco: “Eu, técnico da Itália? Desculpe, mas tenho que ir jantar.” O cargo de técnico da Itália está vago no momento, após a demissão de Gennaro Gattuso por não ter conseguido classificar a Azzurra para a Copa do Mundo de 2026.

  • Al Sadd v Vissel Kobe: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    Um retorno à Itália após o sucesso no Euro 2020

    A carreira de Mancini está repleta de sucessos, desde a conquista histórica do título da Premier League com o Manchester City, garantida no último suspiro, até o triunfo em Wembley com a Azzurra na Euro 2020. Sua experiência internacional é considerada fundamental para dar início a uma nova era de sucesso e levar a seleção nacional de volta ao topo do futebol mundial, após as recentes decepções nas eliminatórias para a Copa do Mundo.

    Antes de sua passagem pelo Catar, Mancini havia se mudado para o Golfo para comandar a seleção da Arábia Saudita, uma decisão que se seguiu à sua saída inesperada do cargo na Itália. No entanto, sua trajetória com a Arábia Saudita não foi tranquila, e ele foi demitido após um empate sem gols contra o Bahrein.