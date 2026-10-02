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Ex-técnico do PSG, Christophe Galtier revela seus surpreendentes vencedores da Bola de Ouro de 2026
Galtier apoia astros do PSG
O ex-técnico do PSG, Galtier, acredita que a Bola de Ouro de 2026 deve ser entregue a um jogador que atualmente atua na capital francesa. O prestigioso prêmio será concedido em breve, e o debate sobre quem é o vencedor de direito está se intensificando.
Galtier, que comandou o clube na temporada 2022-23, indicou com convicção um trio de atuais estrelas do PSG para o principal prêmio. O treinador de 60 anos está ansioso para ver a honraria individual voltar à França. Ele destacou especificamente Ruiz, Dembele e Kvaratskhelia como os candidatos mais merecedores com base em suas atuações ao longo do último ano.
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Títulos e atuações se destacam
Em entrevista ao Le Parisien, o atual comandante do Neom explicou seu raciocínio para escolher o trio do PSG. Galtier destacou as respectivas contribuições deles, dividindo sua justificativa entre os títulos conquistados e o impacto em campo.
"Se olharmos para os troféus conquistados, eu mencionaria Fabian Ruiz", afirmou Galtier. "Se focarmos nas partidas, acho que Ousmane Dembele, embora não tenha jogado muito, e Khvicha Kvaratskhelia têm sido muito impressionantes. Um desses três jogadores mereceria ganhar a Bola de Ouro."
A evolução de Fabian Ruiz
Entre os três indicados, Galtier foi particularmente enfático nos elogios a Ruiz. O treinador foi fundamental para levar o internacional espanhol ao PSG vindo do Napoli no verão de 2022.
Ruiz inicialmente teve dificuldades para se adaptar às exigências físicas do futebol francês, mas desde então evoluiu e se tornou uma peça crucial no meio-campo da equipe. Galtier segue como um grande admirador da inteligência tática do jogador de 30 anos.
"Se há um jogador que faz o coletivo funcionar tão bem, é ele", explicou Galtier. "Ele vê tudo antes dos outros, compensa os movimentos, sente o futebol."
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À espera da cerimônia em Londres
O mundo do futebol não terá de esperar muito para descobrir se o desejo de Galtier vai se concretizar. A cerimônia da Bola de Ouro de 2026 está marcada para acontecer em Londres dentro de poucas semanas. Até lá, Ruiz, Dembele e Kvaratskhelia seguirão focados em seus compromissos pelo PSG. Eles esperam que suas atuações recentes sejam suficientes para garantir os votos do júri internacional.
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