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Christophe Galtier PSG HIC 2:1Getty
Yosua Arya
Traduzido por

Ex-técnico do PSG, Christophe Galtier revela seus surpreendentes vencedores da Bola de Ouro de 2026

PSG
C. Galtier
K. Kvaratskhelia
O. Dembele
F. Ruiz
Campeonato Francês

O ex-técnico do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, apontou três estrelas atuais do clube francês como candidatas a vencer a Bola de Ouro de 2026. O experiente treinador acredita que Fabian Ruiz, Ousmane Dembele e Khvicha Kvaratskhelia são todos fortes concorrentes ao prestigioso prêmio individual.

  • Galtier apoia astros do PSG

    O ex-técnico do PSG, Galtier, acredita que a Bola de Ouro de 2026 deve ser entregue a um jogador que atualmente atua na capital francesa. O prestigioso prêmio será concedido em breve, e o debate sobre quem é o vencedor de direito está se intensificando.

    Galtier, que comandou o clube na temporada 2022-23, indicou com convicção um trio de atuais estrelas do PSG para o principal prêmio. O treinador de 60 anos está ansioso para ver a honraria individual voltar à França. Ele destacou especificamente Ruiz, Dembele e Kvaratskhelia como os candidatos mais merecedores com base em suas atuações ao longo do último ano.

  • OUSMANE DEMBELE KHVICHA KVARATSKHELIA PSG Getty Images

    Títulos e atuações se destacam

    Em entrevista ao Le Parisien, o atual comandante do Neom explicou seu raciocínio para escolher o trio do PSG. Galtier destacou as respectivas contribuições deles, dividindo sua justificativa entre os títulos conquistados e o impacto em campo.

    "Se olharmos para os troféus conquistados, eu mencionaria Fabian Ruiz", afirmou Galtier. "Se focarmos nas partidas, acho que Ousmane Dembele, embora não tenha jogado muito, e Khvicha Kvaratskhelia têm sido muito impressionantes. Um desses três jogadores mereceria ganhar a Bola de Ouro."

  • A evolução de Fabian Ruiz

    Entre os três indicados, Galtier foi particularmente enfático nos elogios a Ruiz. O treinador foi fundamental para levar o internacional espanhol ao PSG vindo do Napoli no verão de 2022.

    Ruiz inicialmente teve dificuldades para se adaptar às exigências físicas do futebol francês, mas desde então evoluiu e se tornou uma peça crucial no meio-campo da equipe. Galtier segue como um grande admirador da inteligência tática do jogador de 30 anos.

    "Se há um jogador que faz o coletivo funcionar tão bem, é ele", explicou Galtier. "Ele vê tudo antes dos outros, compensa os movimentos, sente o futebol."

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  • Fabian Ruiz(C)Getty Images

    À espera da cerimônia em Londres

    O mundo do futebol não terá de esperar muito para descobrir se o desejo de Galtier vai se concretizar. A cerimônia da Bola de Ouro de 2026 está marcada para acontecer em Londres dentro de poucas semanas. Até lá, Ruiz, Dembele e Kvaratskhelia seguirão focados em seus compromissos pelo PSG. Eles esperam que suas atuações recentes sejam suficientes para garantir os votos do júri internacional.

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