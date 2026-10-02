Ex-técnico do PSG, Christophe Galtier revela seus surpreendentes vencedores da Bola de Ouro de 2026

O ex-técnico do PSG, Galtier, acredita que a Bola de Ouro de 2026 deve ser entregue a um jogador que atualmente atua na capital francesa. O prestigioso prêmio será concedido em breve, e o debate sobre quem é o vencedor de direito está se intensificando.

Galtier, que comandou o clube na temporada 2022-23, indicou com convicção um trio de atuais estrelas do PSG para o principal prêmio. O treinador de 60 anos está ansioso para ver a honraria individual voltar à França. Ele destacou especificamente Ruiz, Dembele e Kvaratskhelia como os candidatos mais merecedores com base em suas atuações ao longo do último ano.