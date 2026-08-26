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Ex-técnico da Inglaterra afirma que o Manchester United garantiu a "pechincha absoluta" do verão
Allardyce elogia negócio astuto do United
Allardyce elogiou o United por garantir Tielemans, chamando a transferência de £ 35 milhões de uma "verdadeira pechincha". O ex-treinador da Inglaterra acredita que o internacional belga traz uma experiência vital de Premier League ao elenco de Carrick.
Tielemans é um dos quatro reforços de verão em Old Trafford, juntando-se ao meio-campista de £ 50 milhões Andrey Santos, ao goleiro sem clube Karl Darlow e a Carlos Baleba, de £ 70 milhões. No entanto, é a contratação do ex-meia do Aston Villa que realmente impressionou Allardyce.
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Uma pechincha para o Manchester United
Falando no podcast No Tippy Tappy Football, ao lado de Kevin Nolan e Natalie Pike, Allardyce deu à transferência uma avaliação brilhante de nove em dez. Ele destacou a imensa bagagem do meio-campista na elite como um grande trunfo para o clube.
"Ah, um baita negócio, uma pechincha", declarou Allardyce. "Experiência saindo pelos poros, tanto internacionalmente quanto na Premier League, no Leicester, no Aston Villa, por apenas £ 30 milhões, eu acho.
"Ele é definitivamente um nove com base no pacote completo de experiência que tem. Se há algo que lhe falta, é um pouco de velocidade, mas o cérebro, a inteligência, a qualidade com a bola."
Aston Villa se aproveita de erro do Leicester
Allardyce também destacou o excelente negócio feito pelo Aston Villa, que gerou um lucro de £35 milhões depois de contratar o jogador de 29 anos sem custos, vindo do Leicester City.
"É preciso lembrar que isso representa £35 milhões de lucro, porque ele chegou sem custos", acrescentou. Demonstrando incredulidade com a forma como o Leicester lidou originalmente com o jogador, Allardyce disse: "Como o Leicester pôde deixá-lo sair de graça? Simplesmente deixaram o contrato acabar, deixaram que saísse de graça. Quero dizer, é simplesmente inacreditável."
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Tielemans se integra ao esquema de Carrick
O meio-campista belga agora trabalha para se firmar de vez como uma peça vital no sistema de Carrick. Tielemans atuou com regularidade ao longo da pré-temporada do United para ganhar ritmo de jogo ao lado dos novos companheiros de equipe.
Ele foi escalado como titular de imediato na partida de estreia do clube na Premier League, jogando 67 minutos contra o recém-promovido Hull City. Infelizmente para o United, a partida terminou em uma surpreendente derrota por 2 a 0.
Tielemans e seus companheiros agora estão determinados a dar a volta por cima rapidamente e conquistar a primeira vitória oficial da temporada quando receberem o Ipswich Town pela Premier League neste fim de semana.
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