Falando no podcast No Tippy Tappy Football, ao lado de Kevin Nolan e Natalie Pike, Allardyce deu à transferência uma avaliação brilhante de nove em dez. Ele destacou a imensa bagagem do meio-campista na elite como um grande trunfo para o clube.

"Ah, um baita negócio, uma pechincha", declarou Allardyce. "Experiência saindo pelos poros, tanto internacionalmente quanto na Premier League, no Leicester, no Aston Villa, por apenas £ 30 milhões, eu acho.

"Ele é definitivamente um nove com base no pacote completo de experiência que tem. Se há algo que lhe falta, é um pouco de velocidade, mas o cérebro, a inteligência, a qualidade com a bola."