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Ex-técnico da França afirma que a Inglaterra não é uma candidata "séria" à Copa do Mundo e tem uma imagem de "perdedora" em declaração bombástica
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Domenech questiona o status de elite da Inglaterra
Em entrevista ao L'Equipe, divulgada pelo GetFootballNewsFrance, o ex-técnico da seleção francesa Domenech, de 74 anos, foi questionado sobre as seleções capazes de conquistar a Copa do Mundo de 2026. Embora tenha reconhecido vários candidatos, ele não hesitou em excluir a Inglaterra dessa lista, em uma avaliação contundente da atual situação do país no mundo do futebol. Domenech afirmou: “Existem cerca de 10 seleções capazes de disputar o título mundial”, antes de direcionar especificamente suas críticas à seleção inglesa.
- AFP
Os Três Leões sofrem com a imagem de "perdedores"
Quando questionado sobre se a Inglaterra fazia parte desse grupo de dez potenciais campeãs, Domenech não mediu palavras. Ele sugeriu que, apesar do talento à disposição de Tuchel, o peso do fracasso histórico continua pairando sobre a seleção nacional. “Os ingleses não, todos concordamos nisso, não é mesmo? Eles têm uma imagem tão de ‘perdedores’ que ninguém mais os leva a sério. É terrível”, afirmou.
Ceticismo em relação ao desempenho recente da França
Domenech não se limitou a criticar a Inglaterra; ele também direcionou um pouco de seu cinismo característico à atual seleção francesa comandada por Didier Deschamps. Apesar das recentes vitórias em amistosos contra o Brasil e a Colômbia, Domenech insiste que os torcedores e a mídia franceses não devem se empolgar. Ele acredita que o nível dos adversários durante a última janela de convocatórias esteve significativamente abaixo do esperado.
Ele disse: “Como é que impressionamos o mundo? Por causa de amistosos contra o Brasil, que tem uma seleção medíocre… é preciso colocar as coisas em perspectiva. Não vencemos seleções sólidas. A Colômbia não ofereceu nada. Raramente vi uma seleção colombiana tão fraca”, observou.
- AFP
Uma figura controversa no futebol francês
A franqueza de Domenech é bem conhecida no mundo do futebol, especialmente após seu turbulento mandato como técnico da França entre 2004 e 2010. Embora tenha alcançado o sucesso ao chegar à final de 2006, seu reinado terminou em um colapso total durante a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, que foi marcada por uma famosa revolta dos jogadores em Knysna. A França foi eliminada na fase de grupos, um acontecimento que continua sendo um dos capítulos mais sombrios de sua história.