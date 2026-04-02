Ex-técnico da França afirma que a Inglaterra não é uma candidata "séria" à Copa do Mundo e tem uma imagem de "perdedora" em declaração bombástica

Domenech não se limitou a criticar a Inglaterra; ele também direcionou um pouco de seu cinismo característico à atual seleção francesa comandada por Didier Deschamps. Apesar das recentes vitórias em amistosos contra o Brasil e a Colômbia, Domenech insiste que os torcedores e a mídia franceses não devem se empolgar. Ele acredita que o nível dos adversários durante a última janela de convocatórias esteve significativamente abaixo do esperado.

Ele disse: “Como é que impressionamos o mundo? Por causa de amistosos contra o Brasil, que tem uma seleção medíocre… é preciso colocar as coisas em perspectiva. Não vencemos seleções sólidas. A Colômbia não ofereceu nada. Raramente vi uma seleção colombiana tão fraca”, observou.







