Getty Images Sport
Ex-jogador do Chelsea revela que disputou uma final europeia com metade do rosto paralisado
Um diagnóstico chocante antes de Estocolmo
A final da Taça dos Vencedores das Taças de 1998 continua a ser uma das noites mais memoráveis da história do Chelsea, mas para Duberry, a vitória por 1-0 sobre o Estugarda foi uma batalha pessoal contra uma deficiência física assustadora. O defesa revelou que passou a preparação para o jogo e os 90 minutos completos na Suécia a lidar com um diagnóstico de paralisia de Bell.
A doença, que causa fraqueza repentina ou paralisia nos músculos faciais, surgiu apenas duas semanas antes do grande evento. Enquanto o Chelsea se preparava para o jogo mais importante da temporada, Duberry foi forçado a aceitar um diagnóstico que ameaçava afastá-lo dos gramados no auge de sua carreira.
- Getty Images Sport
Duberry revela suas dificuldades
Falando no podcast SACKED!, Duberry disse: “O que mais se destaca para mim, porque é a base de toda a minha resiliência e de quem eu era, [é a Taça dos Vencedores das Taças]. Eu sofri, poucas pessoas sabem disso, eu não conto essa história.”
“Não era como agora, em que tudo é notícia, mas o maior jogo da minha vida na época, você mencionou a Recopa Europeia. Eu tinha 20, 21 anos e, duas semanas antes, sofri de paralisia de Bell. As pessoas podem estar se perguntando: ‘O que é paralisia de Bell?’ Em essência, é um mini derrame, na lateral do rosto. Ele simplesmente desaba. Alguém diz: 'Olhe para o seu rosto'. E eu respondo: 'Sim, olhe para o seu rosto'. Brincando um pouco. E eles dizem: 'Não, sério, Dubes, vá olhar para o seu rosto'. Eu vou ao banheiro, olho para o meu rosto e não consigo movê-lo. Pareço o Sloth, do filme Os Goonies, se você imaginar uma versão negra dele."
Eu digo: “Meu Deus”. Ligo para meu fisioterapeuta para consultar o médico do Chelsea, entro no carro e todos os rapazes estão brincando um pouco no caminho. Saímos, dirigimos durante a viagem e eu olho meu rosto no espelho, não consigo mexer o rosto. Vejo o médico e ele diz que tenho paralisia de Bell. O que é paralisia de Bell? Não sei o que é paralisia de Bell. Bem, por quanto tempo você vai ficar assim, porque estou pensando que temos uma final de copa. Acabamos de vencer o Middlesbrough na Copa da Liga. Pode ser duas semanas, dois meses, dois anos.”
Superando o obstáculo mental
Apesar da incerteza, Duberry convenceu o técnico Gianluca Vialli de que estava apto para jogar, determinado a não decepcionar seus companheiros de equipe. Ele se concentrou em manter a concentração, temendo que qualquer falha no desempenho fosse atribuída à sua condição, e não à intensidade do jogo.
“Na minha cabeça, eu pensava: ‘Não deixe isso te perturbar’. Eu sempre fui o mais jovem, pensando: ‘Não posso ser o elo mais fraco’. Tenho jogadores internacionais ao meu redor e penso: ‘Isso não pode me afetar’. Felizmente, o mágico Gianfranco Zola marcou o gol da vitória e vencemos. Sempre me lembro de comemorar, sempre uso essa imagem quando dou algumas das minhas palestras”, acrescentou.
“E eu pergunto às pessoas: ‘O que vocês veem nessa foto?’ E elas respondem: ‘Comemorações, glória’. E eu digo: ‘Resiliência’. Porque nas fotos, se você olhar para o meu rosto, qualquer pessoa que já passou por isso consegue perceber imediatamente, e isso diz ‘resiliência’ porque eu tive paralisia de Bell. Essa é uma das minhas maiores conquistas, obstáculos, coisas que já superei na minha vida. Ter paralisia de Bell, jogar uma grande final de copa e vencer é a coisa mais importante para mim.”
- Getty Images Sport
Um legado de pura resiliência
Duberry acabou por deixar o Chelsea em 1999. Passou a jogar pelo Leeds United, Stoke City, Reading, Wycombe, St. Johnstone e Oxford United, antes de se aposentar definitivamente em 2013. Durante o tempo que passou no Chelsea, fez 115 jogos, marcou três gols e fez três assistências.
