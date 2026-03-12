Ex-jogador do Chelsea revela que disputou uma final europeia com metade do rosto paralisado

Falando no podcast SACKED!, Duberry disse: “O que mais se destaca para mim, porque é a base de toda a minha resiliência e de quem eu era, [é a Taça dos Vencedores das Taças]. Eu sofri, poucas pessoas sabem disso, eu não conto essa história.”

“Não era como agora, em que tudo é notícia, mas o maior jogo da minha vida na época, você mencionou a Recopa Europeia. Eu tinha 20, 21 anos e, duas semanas antes, sofri de paralisia de Bell. As pessoas podem estar se perguntando: ‘O que é paralisia de Bell?’ Em essência, é um mini derrame, na lateral do rosto. Ele simplesmente desaba. Alguém diz: 'Olhe para o seu rosto'. E eu respondo: 'Sim, olhe para o seu rosto'. Brincando um pouco. E eles dizem: 'Não, sério, Dubes, vá olhar para o seu rosto'. Eu vou ao banheiro, olho para o meu rosto e não consigo movê-lo. Pareço o Sloth, do filme Os Goonies, se você imaginar uma versão negra dele."

Eu digo: “Meu Deus”. Ligo para meu fisioterapeuta para consultar o médico do Chelsea, entro no carro e todos os rapazes estão brincando um pouco no caminho. Saímos, dirigimos durante a viagem e eu olho meu rosto no espelho, não consigo mexer o rosto. Vejo o médico e ele diz que tenho paralisia de Bell. O que é paralisia de Bell? Não sei o que é paralisia de Bell. Bem, por quanto tempo você vai ficar assim, porque estou pensando que temos uma final de copa. Acabamos de vencer o Middlesbrough na Copa da Liga. Pode ser duas semanas, dois meses, dois anos.”