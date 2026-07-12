Ex-jogador da seleção francesa: “Temo uma explosão de Yamal... e Oulisse surgiu do nada”

Julien Escudé, ex-jogador da seleção francesa, manifestou seu receio de que o jovem astro espanhol Lamine Yamal possa brilhar durante o confronto entre a Espanha e a França, nas semifinais da Copa do Mundo.

Em entrevista ao jornal “AS”, Escudé afirmou: “A Espanha tem um elenco muito completo; já disputou muitas partidas sem perder”.

E acrescentou: “O receio na França é que Lamine se destaque de repente. É um jogador contra o qual não dá para baixar a guarda, pois é extremamente competitivo, sempre quer vencer e ser o melhor, e isso lhe dá um impulso extra”.

E continuou: “Yamal acelera o ritmo do jogo de forma impressionante; é um ponta que consegue partir de qualquer lado. O único que falta a ele é marcar gols, mas chegou às semifinais e enfrentará a França, e são esses os jogos que jogadores desse tipo adoram”.

Ele destacou: “É claro que a França começou o torneio melhor do que a Espanha e manteve um nível mais constante; já a Espanha evoluiu gradualmente, ganhou confiança e conseguiu superar todas as fases”.

E continuou: “Quando falamos da Espanha, sempre pensamos em uma seleção que aposta no jogo fluido, rápido e na habilidade técnica, mas o que vejo agora é uma equipe mais eficaz e pragmática, que domina a posse de bola e dá poucas chances aos adversários”.