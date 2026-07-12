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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Ex-jogador da seleção francesa: “Temo uma explosão de Yamal... e Oulisse surgiu do nada”

França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo
M. Olise
L. Yamal
J. Escude
França
Espanha

Julien Escudé, ex-jogador da seleção francesa, manifestou seu receio de que o jovem astro espanhol Lamine Yamal possa brilhar durante o confronto entre a Espanha e a França, nas semifinais da Copa do Mundo.

Em entrevista ao jornal “AS”, Escudé afirmou: “A Espanha tem um elenco muito completo; já disputou muitas partidas sem perder”.

E acrescentou: “O receio na França é que Lamine se destaque de repente. É um jogador contra o qual não dá para baixar a guarda, pois é extremamente competitivo, sempre quer vencer e ser o melhor, e isso lhe dá um impulso extra”.

E continuou: “Yamal acelera o ritmo do jogo de forma impressionante; é um ponta que consegue partir de qualquer lado. O único que falta a ele é marcar gols, mas chegou às semifinais e enfrentará a França, e são esses os jogos que jogadores desse tipo adoram”.

Ele destacou: “É claro que a França começou o torneio melhor do que a Espanha e manteve um nível mais constante; já a Espanha evoluiu gradualmente, ganhou confiança e conseguiu superar todas as fases”.

E continuou: “Quando falamos da Espanha, sempre pensamos em uma seleção que aposta no jogo fluido, rápido e na habilidade técnica, mas o que vejo agora é uma equipe mais eficaz e pragmática, que domina a posse de bola e dá poucas chances aos adversários”.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Olisse é um caso que causa espanto até mesmo na própria França

    E ele enfatizou: “Quanto à França, sempre a vimos como uma seleção que conta com jogadores excelentes e que se baseia na força, na velocidade e no jogo direto; porém, apesar de, às vezes, dominar a posse de bola, ela não transmitia uma grande sensação de segurança defensiva. Agora, porém, tornou-se uma seleção completa em todos os aspectos. É uma equipe organizada, veloz e agressiva”.

    Sobre Mikel Olise, ele comentou: “Ele surgiu do nada. A Federação Francesa o observava, mas ele ainda é um caso surpreendente até mesmo na França, pois nasceu na Inglaterra, cresceu lá e não se formou nas academias francesas; mesmo assim, chegou à seleção principal em apenas dois anos e se adaptou de maneira excepcional”.

    Ele destacou: “Mbappé como capitão? Não vou falar sobre o final da temporada dele com o Real Madrid nem sobre os preparativos para a Copa do Mundo, mas o que vemos agora é que ele está disputando sua última Copa do Mundo com o atual técnico, é o capitão da seleção e se destaca claramente como líder dentro e fora de campo. Seu comportamento, seu comprometimento e seus números, tudo isso confirma isso. Na França, nós o vemos como um jogador decisivo, artilheiro, líder e comprometido”.

    E completou: “Antes do início da Copa do Mundo, eu colocava a Espanha em primeiro lugar, considerando seus resultados e estatísticas, e até agora ela continua sofrendo poucos gols, contando com uma defesa sólida e um goleiro excepcional. Será um obstáculo muito difícil para a França se ela quiser conquistar o título da Copa do Mundo”.

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