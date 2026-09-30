Yann M'Vila havia sido a contratação de impacto da Série D mas, por enquanto, está chamando atenção apenas por uma longa suspensão que lhe foi aplicada pelo Juiz Esportivo. O francês, ex-Inter , foi o grande destaque da campanha de contratações da Sanremese , mas a sua temporada, assim como a do clube da Ligúria, está demorando a engrenar e, agora, para por nada menos que 4 rodadas aplicadas ao ex-Bleu pelo que fez em campo.
Ex-Inter, M’Vila é suspenso por 4 jogos no Sanremese, da Serie D: o que ele fez e como está indo
Punição pesada para M’Vila. Foram quatro jogos de suspensão aplicados ao jogador após o que aconteceu na derrota por 2 a 1 para o Gozzano. Expulso, o francês dirigiu-se ao árbitro e aos dois assistentes com expressões ofensivas, que foram punidas de forma muito severa. A mesma suspensão também foi aplicada ao técnico Gianluca Festa , também expulso e também punido com 4 partidas de gancho.
Os dois, portanto, já não estarão na próxima partida contra o Bra, um compromisso já decisivo para a sequência da temporada da Sanremese que, após 5 rodadas, somou apenas 5 pontos, fruto de uma vitória, dois empates e duas derrotas. Muito pouco para um clube bastante ambicioso, que fez investimentos importantes e montou um elenco para subir imediatamente para a Série C. Por todos esses motivos, o cargo do técnico Festa está sob pressão, embora a diretoria tenha renovado sua confiança nele por enquanto após a reunião entre a comissão técnica e a cúpula do clube biancazzurro, incluindo obviamente o presidente Christian Karembeu, realizada nas últimas horas.
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