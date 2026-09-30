Ex-Inter, M’Vila é suspenso por 4 jogos no Sanremese, da Serie D: o que ele fez e como está indo

Punição pesada para M’Vila. Foram quatro jogos de suspensão aplicados ao jogador após o que aconteceu na derrota por 2 a 1 para o Gozzano. Expulso, o francês dirigiu-se ao árbitro e aos dois assistentes com expressões ofensivas, que foram punidas de forma muito severa. A mesma suspensão também foi aplicada ao técnico Gianluca Festa , também expulso e também punido com 4 partidas de gancho.





Os dois, portanto, já não estarão na próxima partida contra o Bra, um compromisso já decisivo para a sequência da temporada da Sanremese que, após 5 rodadas, somou apenas 5 pontos, fruto de uma vitória, dois empates e duas derrotas. Muito pouco para um clube bastante ambicioso, que fez investimentos importantes e montou um elenco para subir imediatamente para a Série C. Por todos esses motivos, o cargo do técnico Festa está sob pressão, embora a diretoria tenha renovado sua confiança nele por enquanto após a reunião entre a comissão técnica e a cúpula do clube biancazzurro, incluindo obviamente o presidente Christian Karembeu, realizada nas últimas horas.