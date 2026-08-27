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Ex-estrela do Man Utd, Ander Herrera realiza "o último sonho" ao explicar queda para a terceira divisão espanhola pelo Real Zaragoza
Herrera retorna ao Zaragoza
O experiente meio-campista voltou oficialmente ao Zaragoza após 15 anos jogando pelo mundo. Herrera deixou o Boca neste verão para atuar na terceira divisão espanhola. O movimento ousado foi feito puramente para ajudar a recolocar o Zaragoza no caminho certo após anos de turbulência financeira e rebaixamentos consecutivos.
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Espanhol fecha o ciclo da carreira
O jogador de 37 anos insistiu que retornar a La Romareda representa o maior sonho de sua carreira profissional.
Explicando sua decisão à BBC Sport, Herrera disse: "Este é provavelmente o último sonho que eu queria realizar. Voltar para casa, para o lugar onde cresci, que me deu a oportunidade de ser profissional, não só no futebol, mas também como ser humano. E eu ainda tenho a paixão, ainda tenho o desejo. Ainda tenho esse amor pelo futebol e fazer isso em casa é a melhor forma de encerrar minha carreira. Na Espanha, dizemos fechar o círculo."
Herrera também destacou seu compromisso de doar seu salário para a fundação do clube: "Eu não preciso de contrato. Tive uma carreira muito bem-sucedida. Cuidei bem do meu dinheiro. Posso me dar esse presente. Vestir essa camisa... de graça, porque eu queria ajudar meu clube, meu time, minha cidade. É algo que eu queria fazer. É algo que eu posso fazer e é algo que me enche de orgulho poder estar aqui apenas para ajudar. Não estou pensando em dinheiro nem em contratos. Sinto como um privilégio poder fazer isso."
Veteranos miram recuperação do clube
O Zaragoza tem vivido momentos difíceis desde seu rebaixamento de La Liga na temporada 2012-13, acabando por cair para a terceira divisão espanhola.
Ao falar sobre a missão de reconstrução do clube, o ex-astro do Athletic Club acrescentou: "Tem sido muito triste, claro, para todos nós, zaragozistas. O Real Zaragoza pertence à Europa, pertence à disputa por títulos, a brigar com os maiores clubes da Espanha e da Europa.
"Quero colocar minha qualidade, minha experiência e minha paixão para tentar ajudar meu time a voltar para onde eu acho que pertencemos. Mas, desde o primeiro dia em que cheguei, não quero falar muito sobre o passado. Temos falado demais sobre o que fizemos de errado.
"Isso sempre corrói nossa mente por causa do motivo de isso ter acontecido, sempre pensando em coisas negativas. Vamos parar de chorar pelo que aconteceu no passado. Vamos construir o futuro. Vamos chegar todos os dias ao treino com um sorriso."
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Começa a extenuante busca pelo acesso
Herrera está prestes a fazer sua emocionante estreia neste fim de semana, quando o Zaragoza viaja para enfrentar o Gimnastic de Tarragona. O ritmo de jogo do veterano meio-campista será testado imediatamente no exigente ambiente da terceira divisão espanhola. Sua vasta experiência no alto nível europeu será vital para guiar o elenco em uma campanha desgastante rumo ao acesso à Segunda Divisão.
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