O jogador de 37 anos insistiu que retornar a La Romareda representa o maior sonho de sua carreira profissional.

Explicando sua decisão à BBC Sport, Herrera disse: "Este é provavelmente o último sonho que eu queria realizar. Voltar para casa, para o lugar onde cresci, que me deu a oportunidade de ser profissional, não só no futebol, mas também como ser humano. E eu ainda tenho a paixão, ainda tenho o desejo. Ainda tenho esse amor pelo futebol e fazer isso em casa é a melhor forma de encerrar minha carreira. Na Espanha, dizemos fechar o círculo."

Herrera também destacou seu compromisso de doar seu salário para a fundação do clube: "Eu não preciso de contrato. Tive uma carreira muito bem-sucedida. Cuidei bem do meu dinheiro. Posso me dar esse presente. Vestir essa camisa... de graça, porque eu queria ajudar meu clube, meu time, minha cidade. É algo que eu queria fazer. É algo que eu posso fazer e é algo que me enche de orgulho poder estar aqui apenas para ajudar. Não estou pensando em dinheiro nem em contratos. Sinto como um privilégio poder fazer isso."