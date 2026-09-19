Enfrentando imensa pressão pública, o jogador sem clube recorreu ao Instagram para quebrar o silêncio. Ele publicou uma breve mensagem para seus seguidores, escrevendo: "Progresso acima da perfeição."

No tribunal, a acusação confirmou que o teste feito na estrada não indicou a presença de álcool, cannabis ou cocaína. No entanto, Sterling se recusou a fornecer uma amostra de sangue porque exigiu que seu advogado estivesse presente, apesar de ter sido informado de que a investigação não poderia ser adiada.

O ponta afirmou depois que estava cansado e confuso após não conseguir dormir na noite anterior. Seu advogado, Jason Bartfeld KC, destacou que havia "ampla atenuação pessoal" e observou que Sterling havia tomado voluntariamente medidas para lidar com suas dificuldades.







