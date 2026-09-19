Getty
Traduzido por
Ex-Chelseaa e Man City, Raheem Sterling quebra o silêncio após se declarar culpado das acusações de direção perigosa e posse de óxido nitroso
Comparecimento de Sterling ao tribunal e declaração de culpa
Sterling se declarou culpado por direção perigosa, posse de óxido nitroso e por se recusar a fornecer uma amostra. O jogador de 31 anos compareceu ao Tribunal de Magistrados de Basingstoke na terça-feira, após um grave acidente em Hampshire, em 28 de maio. O ex-internacional da Inglaterra bateu seu Lamborghini Urus contra um portão de metal depois que motoristas relataram que ele dirigia de forma errática nas rodovias M25 e M3.
A polícia encontrou depois o veículo danificado perto do entroncamento de Minley. Os agentes descobriram seis cilindros de óxido nitroso dentro do carro. Imagens divulgadas da câmera corporal pareceram mostrar Sterling sentado com os cilindros e um balão murcho no colo, antes de tentar movê-los para o banco traseiro.
Uma mensagem enigmática e dificuldades pessoais
Enfrentando imensa pressão pública, o jogador sem clube recorreu ao Instagram para quebrar o silêncio. Ele publicou uma breve mensagem para seus seguidores, escrevendo: "Progresso acima da perfeição."
No tribunal, a acusação confirmou que o teste feito na estrada não indicou a presença de álcool, cannabis ou cocaína. No entanto, Sterling se recusou a fornecer uma amostra de sangue porque exigiu que seu advogado estivesse presente, apesar de ter sido informado de que a investigação não poderia ser adiada.
O ponta afirmou depois que estava cansado e confuso após não conseguir dormir na noite anterior. Seu advogado, Jason Bartfeld KC, destacou que havia "ampla atenuação pessoal" e observou que Sterling havia tomado voluntariamente medidas para lidar com suas dificuldades.
Uma queda acentuada para o Golden Boy
Esses problemas legais marcam uma queda dramática para o vencedor do Golden Boy de 2014. Sterling já foi apontado como um dos principais talentos da Premier League e desfrutou de enorme sucesso durante sua passagem de sete anos pelo Manchester City.
Ele foi eleito o Jogador do Ano do City em 2019 e dominou o futebol inglês sob o comando de Pep Guardiola. Seu período no Etihad Stadium rendeu quatro títulos da Premier League, cinco Copas da Liga e uma FA Cup.
No entanto, transferências posteriores não conseguiram reproduzir esse sucesso fenomenal. Passagens decepcionantes por Londres, com Chelsea e Arsenal, foram seguidas por uma mudança para a Holanda. Ele fez apenas oito partidas pelo Feyenoord na última temporada antes de sair como agente livre.
- Getty Images
À espera da sentença e de um futuro incerto
O caso judicial de Sterling foi oficialmente adiado até novembro para permitir a preparação dos relatórios prévios à sentença. O ponta descobrirá sua punição quando retornar ao tribunal no fim deste ano.
Enquanto isso, o jogador de 31 anos segue sem clube. Sua batalha judicial em andamento e as dificuldades recentes em campo tornam a busca por um novo time um desafio significativo para o atacante, antes temido. Resta saber se um clube profissional apostará no ex-astro quando sua sentença for finalizada. Por ora, sua ilustre carreira no futebol está firmemente em espera.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.