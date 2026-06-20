Ex-atacante do Chelsea e do Newcastle assume o cargo de diretor esportivo de um time da Ligue 1

O Le Havre confirmou a nomeação do ex-atacante do Chelsea, Newcastle United e West Ham, Ba, como seu novo diretor esportivo. O jogador de 41 anos sucede Bodmer e supervisionará as operações esportivas do clube no Stade Océane. A mudança marca um retorno a um ambiente familiar para Ba, que passou sua infância e adolescência em Le Havre antes de se estabelecer como uma das figuras mais conhecidas do futebol africano.

A nomeação foi anunciada oficialmente na sexta-feira, após semanas de especulações. Ba se aposentou como jogador em 2021 e rapidamente ingressou na administração do futebol. Ele agora assume uma das funções mais importantes em um clube que busca fortalecer sua posição na Ligue 1.