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Chelsea v Club Atletico de Madrid - UEFA Champions League Semi FinalGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Ex-atacante do Chelsea e do Newcastle assume o cargo de diretor esportivo de um time da Ligue 1

Chelsea
Le Havre
D. Ba
Campeonato Francês
Premier League
Newcastle

O ex-atacante do Chelsea e do Newcastle United, Demba Ba, foi nomeado diretor esportivo do Le Havre. O jogador de 41 anos substitui Mathieu Bodmer e chega após uma passagem impressionante em função semelhante no Dunkerque. O clube francês espera que sua experiência dentro e fora de campo ajude a fortalecer o projeto de longo prazo do clube na Ligue 1.

  • O Le Havre traz Ba de volta às suas raízes

    O Le Havre confirmou a nomeação do ex-atacante do Chelsea, Newcastle United e West Ham, Ba, como seu novo diretor esportivo. O jogador de 41 anos sucede Bodmer e supervisionará as operações esportivas do clube no Stade Océane. A mudança marca um retorno a um ambiente familiar para Ba, que passou sua infância e adolescência em Le Havre antes de se estabelecer como uma das figuras mais conhecidas do futebol africano.

    A nomeação foi anunciada oficialmente na sexta-feira, após semanas de especulações. Ba se aposentou como jogador em 2021 e rapidamente ingressou na administração do futebol. Ele agora assume uma das funções mais importantes em um clube que busca fortalecer sua posição na Ligue 1.

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  • O Le Havre recebe o Ba em casa

    O Le Havre destacou a ligação de Ba com a cidade em seu comunicado, dando-lhe as boas-vindas de volta ao clube e à região onde ele cresceu.

    “É como um retorno às origens: Demba Ba passou a infância e a adolescência em Le Havre e agora está voltando para se estabelecer na Cidade do Oceano!”, dizia o comunicado oficial do clube.

    “Com essa experiência e um espírito de construtor, Demba Ba agora se juntou ao Le Havre AC. Ele continuará a desenvolver o clube e a ajudá-lo a se firmar na Ligue 1! Seja bem-vindo, Demba!”



  • O sucesso em Dunkerque lhe rendeu a oportunidade

    Ba chega após uma passagem bem-sucedida como dirigente esportivo no Dunkerque, da Ligue 2. Seu trabalho lá foi elogiado pelas contratações e pela gestão do elenco, o que ajudou a consolidar sua reputação fora de campo.

    Por outro lado, a carreira de jogador de Ba incluiu passagens pela Inglaterra e pela Turquia, o que lhe proporcionou experiência em diferentes ambientes do futebol. O Le Havre espera que essa trajetória ajude a atrair talentos e a apoiar as ambições do clube na Ligue 1.

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    Uma janela de transferências decisiva está por vir

    O foco imediato de Ba será preparar o Le Havre para a próxima janela de transferências. Uma de suas primeiras responsabilidades será garantir que o elenco tenha a qualidade e a profundidade necessárias para competir de forma consistente na primeira divisão francesa. Substituir Bodmer traz uma pressão adicional, mas o Le Havre espera que Ba aproveite as bases já estabelecidas.