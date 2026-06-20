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Ex-atacante do Chelsea e do Newcastle assume o cargo de diretor esportivo de um time da Ligue 1
O Le Havre traz Ba de volta às suas raízes
O Le Havre confirmou a nomeação do ex-atacante do Chelsea, Newcastle United e West Ham, Ba, como seu novo diretor esportivo. O jogador de 41 anos sucede Bodmer e supervisionará as operações esportivas do clube no Stade Océane. A mudança marca um retorno a um ambiente familiar para Ba, que passou sua infância e adolescência em Le Havre antes de se estabelecer como uma das figuras mais conhecidas do futebol africano.
A nomeação foi anunciada oficialmente na sexta-feira, após semanas de especulações. Ba se aposentou como jogador em 2021 e rapidamente ingressou na administração do futebol. Ele agora assume uma das funções mais importantes em um clube que busca fortalecer sua posição na Ligue 1.
O Le Havre recebe o Ba em casa
O Le Havre destacou a ligação de Ba com a cidade em seu comunicado, dando-lhe as boas-vindas de volta ao clube e à região onde ele cresceu.
“É como um retorno às origens: Demba Ba passou a infância e a adolescência em Le Havre e agora está voltando para se estabelecer na Cidade do Oceano!”, dizia o comunicado oficial do clube.
“Com essa experiência e um espírito de construtor, Demba Ba agora se juntou ao Le Havre AC. Ele continuará a desenvolver o clube e a ajudá-lo a se firmar na Ligue 1! Seja bem-vindo, Demba!”
O sucesso em Dunkerque lhe rendeu a oportunidade
Ba chega após uma passagem bem-sucedida como dirigente esportivo no Dunkerque, da Ligue 2. Seu trabalho lá foi elogiado pelas contratações e pela gestão do elenco, o que ajudou a consolidar sua reputação fora de campo.
Por outro lado, a carreira de jogador de Ba incluiu passagens pela Inglaterra e pela Turquia, o que lhe proporcionou experiência em diferentes ambientes do futebol. O Le Havre espera que essa trajetória ajude a atrair talentos e a apoiar as ambições do clube na Ligue 1.
- AFP
Uma janela de transferências decisiva está por vir
O foco imediato de Ba será preparar o Le Havre para a próxima janela de transferências. Uma de suas primeiras responsabilidades será garantir que o elenco tenha a qualidade e a profundidade necessárias para competir de forma consistente na primeira divisão francesa. Substituir Bodmer traz uma pressão adicional, mas o Le Havre espera que Ba aproveite as bases já estabelecidas.