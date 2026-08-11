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Everton contrata Brennan Johnson, do Crystal Palace, enquanto Dwight McNeil se transfere no sentido oposto
Everton conclui contratação de ponta
O Everton reforçou oficialmente seu elenco ao concluir a contratação de Johnson, um ponta dinâmico vindo do rival de Premier League Crystal Palace. A chegada traz nova energia e poder ofensivo ao time de Goodison Park, à medida que os preparativos para a nova temporada ganham ritmo.
O internacional galês de 25 anos assinou contrato de quatro anos com o clube. Os torcedores do Everton estarão ansiosos para ver como o versátil atacante impactará a linha de frente da equipe após sua chegada a Merseyside.
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McNeil se muda para Selhurst Park
O acordo simultâneo abriu caminho para uma saída importante de Goodison Park. McNeil deixou oficialmente o clube em uma transferência em definitivo, seguindo no caminho oposto para se juntar ao Crystal Palace.
McNeil sai após quatro temporadas de dedicação em campo, depois de ter se juntado ao Everton originalmente em julho de 2022. Essa troca direta permite que os dois clubes atendam a necessidades táticas importantes antes da próxima campanha.
Reforço do elenco em andamento
O acordo de troca estruturado destaca uma abordagem proativa da diretoria do Everton nas semanas finais da janela. Reforçar posições-chave do ataque tem sido uma prioridade, enquanto o clube busca construir sobre bases anteriores.
Integrar novos nomes, mantendo ao mesmo tempo a estabilidade no vestiário, segue sendo crucial para a equipe de gestão. O clube espera que esses ajustes estratégicos rendam dividendos imediatos em campo.
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De olho nos próximos jogos
Com os ajustes no elenco agora finalizados, a atenção se volta rapidamente para a próxima sequência de jogos. Brennan Johnson buscará causar impacto imediato nos treinamentos e entrar na disputa por uma vaga com o técnico.
O Everton está totalmente focado na preparação para seus próximos testes cruciais, enquanto busca um início forte. A equipe espera aproveitar esse novo impulso para somar pontos importantes na liga.
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