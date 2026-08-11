O Everton reforçou oficialmente seu elenco ao concluir a contratação de Johnson, um ponta dinâmico vindo do rival de Premier League Crystal Palace. A chegada traz nova energia e poder ofensivo ao time de Goodison Park, à medida que os preparativos para a nova temporada ganham ritmo.

O internacional galês de 25 anos assinou contrato de quatro anos com o clube. Os torcedores do Everton estarão ansiosos para ver como o versátil atacante impactará a linha de frente da equipe após sua chegada a Merseyside.