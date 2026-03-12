Jogos de ida das oitavas de final da Liga Europa, com a participação não só das equipes italianas. Nos outros jogos, houve grande equilíbrio, com poucos gols e alguns resultados surpreendentes. Vamos ver como foi.
Europa League, resultados e quadro dos oitavos de final: Aston Villa e Porto confirmam-se como favoritos. Nottingham Forest eliminado
O Porto de Farioli voa com uma vitória por 2 a 1 no campo do Stuttgart, com gols de Moffi e Mora, que superam o gol de Undav. Outro favorito ao título, o Aston Villa, também se sai bem e, graças a Watkins, vence em casa do Lille (deste confronto sairá o rival do time italiano que passará para a próxima fase). Surpreendentemente, oPanathinaikos e o Real Betis empatam em 1 a 0, com os gregos, mesmo com dez jogadores, vencendo os espanhóis – também em desvantagem numérica – com Taborda.
O Lyon de Fonseca e Endrick empatou no final em casa do Celta Vigo (1 a 1), e o Nottingham Forest sofreu uma derrota feia em casa para o Midtjylland. Boa atuação do Ferencvaros (2 a 0 sobre o Braga) e do Genk (1 a 0 sobre o Friburgo). Daqui a uma semana, os jogos de volta serão disputados nos campos adversários.