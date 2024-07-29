Com Vincent Kompany, não chegou ao Bayern de Munique apenas um treinador jovem neste verão, mas também uma comissão técnica jovem. O comandante tem 38 anos, e nenhum de seus três auxiliares chegou aos 40. Há, porém, um veterano no grupo, por assim dizer: Aaron Danks. Embora tenha apenas 39 anos, já trabalha como treinador há 24. Os amigos o chamam de "Danksy". Kompany o chama de "um dos treinadores mais talentosos da Inglaterra".

Nascido em Birmingham, na Inglaterra, Danks encontrou cedo sua vocação. Aos 15 anos, começou a trabalhar como treinador no Birmingham City e, para isso, até abandonou a escola secundária. No início, dedicava-se ao esporte amador. Equipado com "um saco de bolas, coletes e uma passagem de ônibus", percorria a cidade, como contou mais tarde, e comandava treinos em escolas e colônias de férias.

Depois, Danks treinou equipes da academia do Birmingham City antes de ir para o rival local West Bromwich Albion. Lá, conheceu Dan Ashworth, uma das mentes mais brilhantes do futebol inglês. Recém-chegado ao cargo de diretor esportivo do Manchester United, Ashworth havia se destacado no Brighton & Hove Albion e no Newcastle United, além de levar a federação inglesa à modernidade.

Em 2013, Ashworth deixou o West Brom para trabalhar na FA. Como diretor de desenvolvimento, criou a "England DNA", um documento estratégico para o futebol de base inglês que serviu de fundamento para conquistas posteriores. Quando chegou a hora de preencher cargos recém-criados, Ashworth se lembrou de Danks e o nomeou treinador de posse de bola das seleções inglesas de base.