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Nino Duit
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Estudos universitários com Jamal Musiala e Steph Curry: a história especial de Aaron Danks, auxiliar de Kompany no Bayern de Munique

Bayern de Munique

Abandonou a escola, mas fez um "curso universitário" na FA e, nesse período, conheceu Jamal Musiala e Steph Curry. Vincent Kompany chama seu novo e antigo auxiliar, Aaron Danks, de "um dos treinadores mais talentosos da Inglaterra". Quem é esse veterano de apenas 39 anos?

Com Vincent Kompany, não chegou ao Bayern de Munique apenas um treinador jovem neste verão, mas também uma comissão técnica jovem. O comandante tem 38 anos, e nenhum de seus três auxiliares chegou aos 40. Há, porém, um veterano no grupo, por assim dizer: Aaron Danks. Embora tenha apenas 39 anos, já trabalha como treinador há 24. Os amigos o chamam de "Danksy". Kompany o chama de "um dos treinadores mais talentosos da Inglaterra".

Nascido em Birmingham, na Inglaterra, Danks encontrou cedo sua vocação. Aos 15 anos, começou a trabalhar como treinador no Birmingham City e, para isso, até abandonou a escola secundária. No início, dedicava-se ao esporte amador. Equipado com "um saco de bolas, coletes e uma passagem de ônibus", percorria a cidade, como contou mais tarde, e comandava treinos em escolas e colônias de férias.

Depois, Danks treinou equipes da academia do Birmingham City antes de ir para o rival local West Bromwich Albion. Lá, conheceu Dan Ashworth, uma das mentes mais brilhantes do futebol inglês. Recém-chegado ao cargo de diretor esportivo do Manchester United, Ashworth havia se destacado no Brighton & Hove Albion e no Newcastle United, além de levar a federação inglesa à modernidade.

Em 2013, Ashworth deixou o West Brom para trabalhar na FA. Como diretor de desenvolvimento, criou a "England DNA", um documento estratégico para o futebol de base inglês que serviu de fundamento para conquistas posteriores. Quando chegou a hora de preencher cargos recém-criados, Ashworth se lembrou de Danks e o nomeou treinador de posse de bola das seleções inglesas de base.

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    Musiala, Bellingham, Steph Curry: os "estudos universitários" de Danks na FA

    Nessa função, Danks conquistou o título mundial com a seleção sub-20 em 2017. Na sub-21, trabalhou com talentos como Jude Bellingham, Emile Smith Rowe e Jamal Musiala. Musiala acabou optando por seguir carreira na seleção alemã. Agora, no Bayern de Munique, Danks reencontra seu ex-pupilo. "Estou muito feliz por rever Jamal", disse ele em entrevista aos canais oficiais do clube. "Ele é um jogador extremamente talentoso e, além disso, uma pessoa adorável."

    Durante sua passagem pela FA, que mais tarde chamaria de sua "formação universitária", Danks não conheceu apenas jogadores de futebol de destaque, mas também estrelas de outras modalidades. Para se aperfeiçoar, viajou, por exemplo, aos Estados Unidos para conhecer os segredos do sucesso do Golden State Warriors, da NBA. "De alguma forma, Aaron conseguiu passar um dia inteiro com os técnicos do GSW", contou posteriormente Matt Crocker, seu colega na FA à época. "Uma hora antes do início de um grande jogo de playoffs, ele observou Steph Curry treinar arremessos de três pontos com seu treinador individual e depois acabou até no vestiário."

    Essas experiências abriram novos horizontes para Danks. "Você deixa de lado os aspectos táticos e técnicos e se concentra apenas no trabalho dos treinadores, em como eles conseguem extrair o melhor dos jogadores", contou ele.

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    Danks e Kompany: dois meses no Anderlecht, agora no Bayern de Munique

    Em 2021, Danks concluiu seus estudos universitários na FA após cinco anos, por assim dizer, com um diploma de mestrado. O responsável por sua saída foi Vincent Kompany. O belga havia conhecido o trabalho de Danks durante sua passagem pelo Manchester City e o atraiu para o RSC Anderlecht, onde dava os primeiros passos como treinador principal. A parceria durou apenas dois meses. Depois, Danks voltou à Inglaterra como auxiliar técnico do Aston Villa: primeiro de Dean Smith, depois de Steven Gerrard e, por fim, de Unai Emery.

    Como interino, Danks comandou a equipe em dois jogos, entre eles uma vitória por 4 a 0 sobre o FC Brentford. "Ele foi impressionante", elogiou Leon Bailey, jogador do Villa, depois da partida. "Assumiu a responsabilidade em pouquíssimo tempo e comunicou com muita clareza o que queria de nós." Após um ano e meio como auxiliar de Michael Carrick no FC Middlesbrough, da segunda divisão, Danks agora se reencontrou com Kompany.

    Na nova comissão técnica do Bayern de Munique, Danks é responsável sobretudo pelo planejamento diário dos treinos. Rene Maric (31), ex-treinador da equipe sub-19, deve se dedicar principalmente à elaboração dos planos de jogo. Floribert Ngalula (37), que já trabalhou com Kompany no Anderlecht, foi escolhido para atuar como elo de comunicação com o elenco.

  • Aaron Danks: as etapas de sua carreira

    PeríodoClubeFunção
    2000 a 2005Birmingham CityTécnico das categorias de base
    2005 a 2016West Bromwich AlbionTécnico das categorias de base
    2016 a 2021InglaterraTécnico das categorias de base
    2021RSC AnderlechtAuxiliar técnico
    2021 a 2022Aston VillaAuxiliar técnico
    2022 a 2024MiddlesbroughAuxiliar técnico
    desde 2024Bayern de MuniqueAuxiliar técnico

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