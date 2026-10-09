Em vez de se prender à frustração com suas limitações físicas, Simons foi aceito no renomado programa Crossover into Business, de Harvard. Esse currículo específico foi criado para ajudar atletas profissionais de elite a navegar pelo complexo mundo do comércio e da liderança corporativa. Ele coloca os participantes em contato com estudantes do MBA de Harvard, que atuam como mentores, orientando os atletas em vários estudos de caso empresariais e estratégias de gestão. A iniciativa sinaliza o desejo de Simons de estar preparado para a vida após o apito final, mesmo neste estágio inicial de sua carreira.

Simons usou o LinkedIn para compartilhar sua empolgação com esse novo capítulo, deixando claro que sua sede por conhecimento é uma parte central de sua personalidade. "Estou voltando para a escola. Durante minha recuperação, venho tentando usar meu tempo da melhor maneira possível. O futebol ainda é meu foco principal, mas também quero continuar aprendendo e melhorando fora de campo. Sempre me interessei por mais do que apenas futebol. Quero entender melhor o lado empresarial do jogo, aprender com pessoas de diferentes setores e continuar me desenvolvendo como pessoa", escreveu o meio-campista, como citado pela BBC Sport.