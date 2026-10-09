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Estrela do Tottenham, Xavi Simons se recusa a deixar que a devastadora lesão no LCA o derrote enquanto o meia da Holanda se matricula em Harvard
Desafio da Ivy League para estrela do Tottenham
Simons está levando seus talentos do Tottenham Hotspur Stadium para as prestigiadas salas de aula de Harvard. O meia holandês, que está fora de ação desde abril depois de sofrer uma devastadora ruptura do ligamento cruzado anterior, está usando seu período de recuperação para ampliar seus horizontes longe dos gramados. A lesão foi um golpe enorme em sua carreira, já que não apenas encerrou prematuramente sua temporada doméstica, como também o obrigou cruelmente a perder a Copa do Mundo com a Holanda.
O meio-campista passou recentemente um período nos Estados Unidos para acelerar sua reabilitação física, aproveitando a oportunidade para visitar o campus de Harvard, em Boston. Embora continue totalmente comprometido com suas funções no Tottenham, essa busca acadêmica representa um passo significativo em seu desenvolvimento pessoal.
- AFP
Foco no autoaperfeiçoamento
Em vez de se prender à frustração com suas limitações físicas, Simons foi aceito no renomado programa Crossover into Business, de Harvard. Esse currículo específico foi criado para ajudar atletas profissionais de elite a navegar pelo complexo mundo do comércio e da liderança corporativa. Ele coloca os participantes em contato com estudantes do MBA de Harvard, que atuam como mentores, orientando os atletas em vários estudos de caso empresariais e estratégias de gestão. A iniciativa sinaliza o desejo de Simons de estar preparado para a vida após o apito final, mesmo neste estágio inicial de sua carreira.
Simons usou o LinkedIn para compartilhar sua empolgação com esse novo capítulo, deixando claro que sua sede por conhecimento é uma parte central de sua personalidade. "Estou voltando para a escola. Durante minha recuperação, venho tentando usar meu tempo da melhor maneira possível. O futebol ainda é meu foco principal, mas também quero continuar aprendendo e melhorando fora de campo. Sempre me interessei por mais do que apenas futebol. Quero entender melhor o lado empresarial do jogo, aprender com pessoas de diferentes setores e continuar me desenvolvendo como pessoa", escreveu o meio-campista, como citado pela BBC Sport.
Priorizando um retorno à ação
Apesar de seus novos compromissos acadêmicos, Simons tratou de tranquilizar rapidamente a torcida do Tottenham de que seu principal objetivo continua sendo o retorno ao futebol profissional. O meia vivia grande fase antes da lesão, marcando cinco gols pelo Tottenham na última temporada e se firmando como peça vital do setor ofensivo da equipe. Ele está trabalhando incansavelmente com o departamento médico do clube para garantir que seu joelho esteja forte o suficiente para suportar as exigências da Premier League quando finalmente voltar aos gramados.
"Voltar aos gramados continua sendo minha prioridade número um. Ao mesmo tempo, quero usar este período para continuar aprendendo e investir em mim mesmo além do futebol. Ansioso para começar", acrescentou Simons.
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Seguindo passos famosos
Simons está longe de ser o primeiro ícone do esporte a buscar formação na mundialmente famosa instituição. O programa Crossover into Business já recebeu estrelas de várias modalidades, incluindo representantes da NBA e da NFL. A bicampeã de Grand Slam Victoria Azarenka está entre as ex-alunas de destaque, enquanto Eduardo Camavinga, do Real Madrid, concluiu recentemente um curso semelhante sobre o negócio do entretenimento e da mídia. Até figuras lendárias como Sir Alex Ferguson tiveram ligação com Harvard, com o ex-técnico do Manchester United tendo anteriormente assumido uma função de ensino na instituição.
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