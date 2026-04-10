Estrela do Marrocos: Os gritos dos espanhóis ofensivos ao Islã me fazem rir

O jogador marroquino Elias Akhomach deixou uma marca significativa na partida do seu clube, o Rayo Vallecano, contra o AEK Atenas, na primeira partida das quartas de final da Liga Europa Conference.

Akhomach marcou um gol e deu uma assistência na vitória do Rayo Vallecano sobre o AEK Atenas por 3 a 0.

Após a partida, Akhomach não hesitou em falar sobre os gritos ofensivos contra o Islã, entoados recentemente pela torcida espanhola, com destaque para o canto “Quem não pular é muçulmano”.

Esses gritos racistas se espalharam durante o amistoso entre Espanha e Egito, que terminou empatado em 0 a 0, e os torcedores do Atlético de Madrid repetiram o gesto antes do confronto contra o Barcelona na Liga dos Campeões, na última quarta-feira.

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