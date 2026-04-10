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Estrela do Marrocos: Os gritos dos espanhóis ofensivos ao Islã me fazem rir

Rayo Vallecano x AEK Athens
Rayo Vallecano
AEK Athens
Conference League
Marrocos
I. Akhomach
Espanha
Marrocos

Akhomach deseja que a final da Copa do Mundo de 2030 seja realizada no Marrocos

O jogador marroquino Elias Akhomach deixou uma marca significativa na partida do seu clube, o Rayo Vallecano, contra o AEK Atenas, na primeira partida das quartas de final da Liga Europa Conference.

Akhomach marcou um gol e deu uma assistência na vitória do Rayo Vallecano sobre o AEK Atenas por 3 a 0.

Após a partida, Akhomach não hesitou em falar sobre os gritos ofensivos contra o Islã, entoados recentemente pela torcida espanhola, com destaque para o canto “Quem não pular é muçulmano”.

Esses gritos racistas se espalharam durante o amistoso entre Espanha e Egito, que terminou empatado em 0 a 0, e os torcedores do Atlético de Madrid repetiram o gesto antes do confronto contra o Barcelona na Liga dos Campeões, na última quarta-feira.

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    O jornal "AS" publicou declarações de Elias Akhomach ao programa El Larguero, nas quais ele se mostrou firme ao afirmar: "As pessoas dão muita importância aos gritos ofensivos, mas isso não me importa e não me afeta".

    E continuou: “Quando me dizem isso na cara, eu rio e digo a eles que são pessoas muito legais”.

    Deixando a polêmica de lado, Akhomach concentrou-se no aspecto esportivo e pediu aos jogadores do Rayo Vallecano que não baixassem a guarda. 

    Ele acrescentou: “Aqui o jogo terminou em 3 a 0, mas lá na Grécia vamos começar do zero. Temos que ir para vencer”.

    Apesar de ter nascido na Espanha, Akhomach não hesitou em escolher o local da final da Copa do Mundo de 2030, dizendo: “No Marrocos, no meu país, sempre”.

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