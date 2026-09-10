Embora boa parte das conversas antes da partida tenha se concentrado no brilho criativo de Nico Paz, foram outras estrelas que roubaram a cena nesta noite histórica. Paz, embora ainda não estivesse 100% fisicamente, ainda conseguiu mostrar sua classe ao dar duas assistências vitais, mas a noite pertenceu a Martin Baturina. O meia croata marcou o primeiro gol da história do Como na Champions League com um momento de pura magia, aproveitando um inteligente passe para trás de Tasos Douvikas e finalizando com precisão clínica.

Ao lado de Baturina esteve Assane Diao, cuja trajetória no Como tem sido uma montanha-russa. Depois de uma temporada de estreia brilhante, seguida por um período difícil marcado por lesões no ano passado, Diao mostrou, na quinta-feira, que voltou à sua melhor forma devastadora. Ele foi praticamente impossível de ser marcado pela ponta, partindo constantemente para cima da defesa do Leipzig e forçando-a a recuar, antes de coroar sua atuação ao mandar para as redes o terceiro gol do Como aos 54 minutos, após passe de Paz. Combinado com a taxa de trabalho incansável e a finalização clínica de Tasos Douvikas, que demonstrou tanto seu faro de gol quanto sua capacidade de participar da construção como um camisa 9 moderno, o ataque do Como pareceu um dos mais potentes da competição. O reserva Máximo Perrone deu números finais ao placar ao completar um passe em profundidade de Nico Paz nos acréscimos e fazer 4 a 1.