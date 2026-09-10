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Estreia dos sonhos do Como: time de Cesc Fabregas atropela o RB Leipzig e anuncia sua chegada ao palco da Champions League
Uma ascensão meteórica da Série B ao estrelato europeu
Exatamente quatro anos atrás, em 10 de setembro de 2022, o Como amargava a metade de baixo da tabela da Serie B, após sofrer uma desmoralizante derrota em casa por 2 a 0 para o Sudtirol. Avançando para 10 de setembro de 2026, a transformação é nada menos que milagrosa. O Como não apenas participou de sua primeira partida de Champions League; dominou o jogo, despachando uma potência como o RB Leipzig com uma atuação que será lembrada por décadas.
Fabregas passou a semana minimizando a magnitude da ocasião e disse aos repórteres, antes da partida: "Contra o Leipzig, será um jogo como qualquer outro." Esse golpe de mestre psicológico claramente foi assimilado pelos jogadores, que não mostraram nenhum sinal de nervosismo diante de um time alemão que é presença constante nesta competição. Enquanto o Leipzig parecia abalado pela atmosfera e pela intensidade do time da casa, o Como jogou com uma clareza e um propósito que sugeriam que pertencia à elite da Europa.
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Baturina e Diao brilham em atuação dominante
Embora boa parte das conversas antes da partida tenha se concentrado no brilho criativo de Nico Paz, foram outras estrelas que roubaram a cena nesta noite histórica. Paz, embora ainda não estivesse 100% fisicamente, ainda conseguiu mostrar sua classe ao dar duas assistências vitais, mas a noite pertenceu a Martin Baturina. O meia croata marcou o primeiro gol da história do Como na Champions League com um momento de pura magia, aproveitando um inteligente passe para trás de Tasos Douvikas e finalizando com precisão clínica.
Ao lado de Baturina esteve Assane Diao, cuja trajetória no Como tem sido uma montanha-russa. Depois de uma temporada de estreia brilhante, seguida por um período difícil marcado por lesões no ano passado, Diao mostrou, na quinta-feira, que voltou à sua melhor forma devastadora. Ele foi praticamente impossível de ser marcado pela ponta, partindo constantemente para cima da defesa do Leipzig e forçando-a a recuar, antes de coroar sua atuação ao mandar para as redes o terceiro gol do Como aos 54 minutos, após passe de Paz. Combinado com a taxa de trabalho incansável e a finalização clínica de Tasos Douvikas, que demonstrou tanto seu faro de gol quanto sua capacidade de participar da construção como um camisa 9 moderno, o ataque do Como pareceu um dos mais potentes da competição. O reserva Máximo Perrone deu números finais ao placar ao completar um passe em profundidade de Nico Paz nos acréscimos e fazer 4 a 1.
Maestria tática e o modelo de Fabregas
A fluidez do jogo do Como foi uma prova do trabalho da comissão técnica, com cada movimento parecendo coreografado por Fabregas à beira do campo. Este não era um time disposto a recuar e defender em busca de um empate; era uma equipe que queria sufocar o adversário. A configuração tática garantiu que o Leipzig nunca conseguisse se assentar com a bola, já que o bloco médio do Como se transformava em uma pressão feroz no momento em que um gatilho era acionado.
É essa mentalidade de "grande clube" que mais impressionou os observadores. Mesmo quando o Leipzig tentou reagir no segundo tempo, o Como não entrou em pânico. Em vez disso, redobrou a aposta em seus princípios, usando sua superioridade técnica para sair da pressão com a bola. A forma como o time administra a posse, utilizando trocas curtas e rápidas para mover o adversário horizontalmente antes de aplicar um passe vertical decisivo, tornou-se uma marca da era Fabregas.
Um novo farol para o futebol italiano no continente
Para os torcedores do futebol italiano, a atuação do Como foi um sopro de ar fresco, gerando comparações inevitáveis com os anos de auge da Atalanta de Gian Piero Gasperini. Fazia muito tempo que um representante da Serie A não encarava um compromisso europeu com tamanha agressividade desenfreada e vocação ofensiva. Este time do Como representa uma nova era para o Calcio, definida por coragem, qualidade técnica e uma recusa em se deixar intimidar pelo status quo. É literalmente uma vitrine do crescimento do futebol italiano, oferecendo um modelo de como clubes menores podem competir no mais alto nível por meio de contratações inteligentes e de uma identidade de jogo bem definida.
Embora a fase de liga esteja apenas começando, o restante da Europa certamente estará atento aos resultados que saem do Stadio Sinigaglia. O clube deixou de ser um projeto curioso para se tornar uma realidade assustadora para qualquer adversário. Enquanto se prepara para os próximos duelos domésticos contra Parma e Roma, Fàbregas estará empenhado em garantir que seu elenco mantenha os pés no chão, mas os torcedores podem ser perdoados por sonhar alto.
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