"Estou profundamente triste": Ibrahima Konaté revela seus sentimentos em sua declaração de despedida do Liverpool FC

No entanto, o acordo almejado não se concretizou. Depois que as notícias nesse sentido se intensificaram na sexta-feira, o clube esclareceu a situação no domingo. Em um comunicado oficial, foi declarado: “O Liverpool FC confirma que Ibrahima Konate deixará o clube no meio do ano, com o contrato chegando ao fim.” Konate deixa Anfield Road com “gratidão e apreço por sua contribuição”, acrescentou o comunicado.

Konate foi transferido do RB Leipzig para os Reds em 2021 por 40 milhões de euros e conquistou com eles, entre outros títulos, o campeonato inglês em 2025. “Cheguei como um jovem jogador com grandes sonhos e hoje vou embora com lembranças que guardarei para o resto da vida”, disse o zagueiro. Foi “uma honra” para ele jogar pelo Liverpool. Para concluir, ele afirmou: “Esta não é uma despedida fácil. Mas agora é hora de um novo desafio e de um novo capítulo. Nos vemos em breve.”

Enquanto isso, há muitas especulações sobre o próximo clube de Konaté. Segundo o L’Equipe, entre os candidatos estão, além do Chelsea, rival do Liverpool na Premier League, e do PSG, vencedor da Liga dos Campeões, também o Bayern de Munique. O Footmercato informou no domingo que uma transferência para a Arábia Saudita também seria possível: o Al-Ittihad, ex-campeão com grande poder financeiro, estaria “de olho” em Konaté, segundo a publicação.