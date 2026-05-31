No domingo, o campeão inglês destronado foi o primeiro a anunciar a saída do ex-jogador da Bundesliga. Pouco depois, Konate também chamou a atenção com uma declaração emocionante nas redes sociais.
Traduzido por
"Estou profundamente triste": Ibrahima Konaté revela seus sentimentos em sua declaração de despedida do Liverpool FC
"Estou profundamente triste por não ter tido a chance de me despedir de todos vocês no último jogo", escreveu o jogador de 27 anos, dirigindo-se aos torcedores do LFC no Instagram. "Naquela época, eu ainda não sabia que seria a última vez que vestiria essa camisa diante de vocês." Palavras que sugerem que Konate ficou sinceramente surpreso com o fracasso das negociações contratuais com os dirigentes do Liverpool.
Embora as negociações para a renovação de seu contrato, que estava chegando ao fim, tenham se arrastado por alguns meses, ainda há poucas semanas parecia que haveria um final feliz. O próprio Konate declarou em meados de abril, após a vitória no clássico contra o Everton: “Houve conversas com o clube e estamos prestes a chegar a um acordo.” O L’Equipe informou na época que “restavam apenas detalhes” a serem esclarecidos, enquanto Konate acrescentou: “Acho que todos desejavam isso há muito tempo e estamos no caminho certo. As coisas estão avançando.”
- ⒞Getty Images
Ibrahima Konate é cotado como nova contratação do FC Bayern
No entanto, o acordo almejado não se concretizou. Depois que as notícias nesse sentido se intensificaram na sexta-feira, o clube esclareceu a situação no domingo. Em um comunicado oficial, foi declarado: “O Liverpool FC confirma que Ibrahima Konate deixará o clube no meio do ano, com o contrato chegando ao fim.” Konate deixa Anfield Road com “gratidão e apreço por sua contribuição”, acrescentou o comunicado.
Konate foi transferido do RB Leipzig para os Reds em 2021 por 40 milhões de euros e conquistou com eles, entre outros títulos, o campeonato inglês em 2025. “Cheguei como um jovem jogador com grandes sonhos e hoje vou embora com lembranças que guardarei para o resto da vida”, disse o zagueiro. Foi “uma honra” para ele jogar pelo Liverpool. Para concluir, ele afirmou: “Esta não é uma despedida fácil. Mas agora é hora de um novo desafio e de um novo capítulo. Nos vemos em breve.”
Enquanto isso, há muitas especulações sobre o próximo clube de Konaté. Segundo o L’Equipe, entre os candidatos estão, além do Chelsea, rival do Liverpool na Premier League, e do PSG, vencedor da Liga dos Campeões, também o Bayern de Munique. O Footmercato informou no domingo que uma transferência para a Arábia Saudita também seria possível: o Al-Ittihad, ex-campeão com grande poder financeiro, estaria “de olho” em Konaté, segundo a publicação.
As transferências recordes do Liverpool FC
Jogadores Posição Contratado por Ano Valor da transferência Aleksander Isak Atacante Newcastle United 2025 145 milhões de euros Florian Wirtz Meio-campo Bayer Leverkusen 2025 125 milhões de euros Hugo Ekitike Ataque Eintracht Frankfurt 2025 95 milhões de euros Darwin Nunez Ataque Benfica 2022 85 milhões de euros Virgil van Dijk Defesa FC Southampton 2018 84,65 milhões de euros Alisson Becker Goleiro AS Roma 2018 72,5 milhões de euros Dominik Szoboszlai Meio-campista RB Leipzig 2023 70 milhões de euros Naby Keita Meio-campo RB Leipzig 2018 60 milhões de euros Luis Diaz Ataque FC Porto 2022 49 milhões de euros Milos Kerkez Defesa AFC Bournemouth 2025 46,9 milhões de euros