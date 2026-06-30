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Martinez, Van Rooij en El OuahdiVoetbalzone
Daily Loos

Traduzido por

Estes são três candidatos sérios para substituir Sergiño Dest no PSV

Especiais e Opinião
Análises
PSV
S. Dest
B. van Rooij
Z. El Ouahdi
A. Martinez

A possibilidade de Sergiño Dest encerrar sua passagem pelo PSV parece cada vez mais provável, especialmente agora que o Bayer Leverkusen demonstrou interesse no jogador da seleção americana. Por isso, o clube de Eindhoven provavelmente terá que procurar um novo lateral-direito em breve, e os primeiros rumores já começaram a circular.

O Voetbalzone analisou algumas alternativas sérias para substituir Dest e avaliou se esses jogadores se encaixam no perfil que Dest deixa para trás no PSV. Assim, Arnau Martínez (Girona), Bart van Rooij (FC Twente) e Zakaria El Ouahdi (KRC Genk) são os nomes em destaque. Qual desses jogadores se encaixa melhor no estilo de jogo do atual campeão nacional e é uma alternativa realista para Dest?

  • Que tipo deve ser?

    Se o PSV for procurar uma alternativa para Dest, também será preciso levar em conta o perfil que Dest deixa para trás, especialmente no estilo de jogo de Peter Bosz. Vamos começar por aí.

    Quando se pensa em Dest, logo vem à mente a vertente ofensiva: jogadas de profundidade na forma de underlaps e overlaps, jogadas de desmarque pelas laterais do campo e combinações fluidas em velocidade. Ele sempre consegue criar perigo com sua velocidade, habilidade técnica e jogadas de deslocamento. Suas estatísticas desta temporada não mentem. Dest cria muitas (grandes) chances, tem um grande número de dribles bem-sucedidos e ainda dá um grande número de passes precisos. Isso resultou em oito assistências em todas as competições. Nada mal para um lateral.

    Dest analyse 1Ziggo Sport

    Mas Peter Bosz não espera apenas que seus laterais criem perigo pelas laterais, especialmente porque nem todo ponta é igual. Tanto o lateral-esquerdo quanto o lateral-direito devem, em algumas partidas — ou em determinadas fases delas —, também poder atuar pelo meio, especialmente quando o ponta-direita precisa ser colocado em situação de um contra um. Por isso, espera-se que um lateral seja um jogador versátil. O jogador não só deve possuir certas características físicas, como velocidade e explosão, mas também a habilidade necessária com a bola. Isso também estava garantido no caso de Dest, o que permitiu que ele oferecesse várias alternativas táticas a Bosz.

    Dest analyse 2PSV


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  • Arnau Martínez

    O jornalista especializado em transferências Matteo Moretto já havia revelado na semana passada que o PSV está interessado no capitão do Girona, Arnau Martínez. Devido ao rebaixamento do Girona da LaLiga, muitos jogadores desejam ser transferidos, e vários clubes pretendem aproveitar essa oportunidade, incluindo o PSV.

    Quando falamos de Martínez, temos certeza de que ele, pelo menos em um aspecto, atende às expectativas de Bosz. Martínez, aliás, jogou regularmente como “zagueiro invertido” sob o comando de Míchel — o atual técnico do Ajax. Além disso, nesta temporada, ele atuou várias vezes desde o início da partida como zagueiro central ou volante. Portanto, ele está acostumado a situações em que atua no eixo do campo.

    Dest analyse 3Ziggo Sport

    No Girona, ele nem sempre chegava tão à frente no campo quanto Dest no PSV, mas Bosz costuma utilizar um de seus laterais como meio-campista extra na construção de jogadas, como Anass Salah-Eddine contra o Napoli, conforme ilustrado no exemplo abaixo.

    Dest analyse 4Ziggo Sport

    Por isso, é bom que Martínez possua as habilidades técnicas necessárias, em parte porque passou grande parte de sua formação nas categorias de base do FC Barcelona. O espanhol de 23 anos consegue regularmente se livrar de situações difíceis graças ao seu excelente primeiro toque e à sua boa técnica para jogar sob alta pressão.


    No entanto, em termos de características físicas, o PSV perderá um pouco com a contratação de Martínez. Ele certamente não é o jogador mais lento, mas não possui a velocidade e a explosão de Dest. Ele tenderá a driblar com menos frequência e a enfrentar o adversário em situações de um contra um, algo que Dest fazia regularmente.

    No aspecto defensivo, porém, Martínez parece bastante estável. As estatísticas do Fotmob mostram que, na última temporada, ele interceptou muitas bolas e venceu muitos duelos, tanto no chão quanto no ar. Especialmente nesse último aspecto, Martínez será uma melhoria em relação a Dest e um pouco mais confiável na defesa.

    Além disso, como o Girona sofreu rebaixamento, Martínez estaria disponível por cerca de 7,5 milhões de euros, graças a uma cláusula de rescisão, o que o torna uma opção interessante para o time de Eindhoven.


  • Bart van Rooij


    Após a excelente temporada de Van Rooij no Twente, não é surpresa que seu nome esteja sendo associado a uma transferência para o PSV. Anteriormente, em entrevista à revista Voetbal International, ele já havia indicado estar aberto a uma aventura em Eindhoven. “Isso certamente seria uma opção para mim”, afirmou na época.

    Van Rooij teve uma temporada excelente, como comprovam as estatísticas. O lateral-direito de 25 anos se destacou em vários aspectos e superou muitos colegas da mesma posição, tanto no ataque quanto na defesa.

    No ataque, Van Rooij se encaixa bem no perfil de Dest. Ambos os jogadores costumam aparecer no campo adversário e sabem criar perigo. Van Rooij conseguiu criar ainda mais chances nesta temporada do que o lateral-direito do PSV, inclusive por 90 minutos. Sua profundidade de jogo é, nesse sentido, sua maior arma.

    Dest analyse 5ESPN

    Assim como Dest, Van Rooij é um jogador ousado que tenta colocar os adversários em dilemas com underlaps e overlaps. Ultimamente, Van Rooij também tem jogado bastante pelo meio, em parte porque o Twente conta com Daan Rots, um jogador que se destaca no um contra um e, por isso, é mais útil pela lateral. Com isso, Van Rooij está se sentindo cada vez mais à vontade em situações no eixo, mais à frente no campo.

    Dest analyse 6ESPN

    No geral, Van Rooij é, em muitos aspectos, um sucessor ideal de Dest, especialmente mais à frente no campo. No entanto, algo que Martínez possui e que Van Rooij talvez tenha um pouco menos é a capacidade de atuar como zagueiro invertido. No Twente, ele jogava frequentemente no eixo do campo, mas apenas na fase final da construção de jogadas. No PSV, um lateral também é utilizado como meio-campista em determinadas fases ou partidas para oferecer uma opção a mais na primeira fase da construção de jogadas. Resta saber se Van Rooij se sente confortável o suficiente com a bola para assumir essa função.

    De acordo com o Transfermarkt, Van Rooij deve custar cerca de dez milhões de euros.


  • Zakaria El Ouahdi

    Outra opção séria para o PSV é El Ouahdi, o lateral-direito do Genk. Segundo a revista Voetbal International, o zagueiro marroquino é um dos principais favoritos para substituir Dest, embora a publicação não descarte a possibilidade de clubes ainda maiores se interessarem pelo jogador de 24 anos.

    El Ouahdi, que atualmente está com a seleção do Marrocos na Copa do Mundo, se assemelha a Dest em muitos aspectos. Ele é baixo, ágil, versátil e explosivo, mas não possui a velocidade máxima que Dest tem. No entanto, ele não é de forma alguma lento. Muitas vezes, graças à sua velocidade e, principalmente, à sua garra, ele consegue surpreender os adversários e aproveitar ao máximo os espaços que eles deixam.

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    Nos últimos anos, assim como muitos jogadores, El Ouahdi passou de ponta-direita para lateral-direito e, por isso, possui muitas qualidades que um ponta-direito também tem. Suas estatísticas revelam imediatamente o que ele mais gosta de fazer. Como lateral-direito, ele marcou nada menos que oito gols nesta temporada e deu 70 chutes, dos quais 24 foram a gol. Nenhum outro lateral-direito fez isso com mais frequência na Pro League belga na última temporada.

    Assim como Van Rooij, ele consegue criar perigo no ataque, mas de uma maneira diferente. El Ouahdi é muito mais forte no um contra um e, nesse aspecto, é comparável a Dest. Ele busca regularmente o adversário e consegue criar uma chance perigosa ao passar pelo marcador ou iniciar uma combinação rápida, como no exemplo abaixo.

    Dest analyse 9Ziggo SportDest analyse 10Ziggo Sport

    No aspecto defensivo, os dois também são semelhantes. Embora nenhum dos dois jogadores tenha um físico muito imponente, eles costumam compensar isso com explosão e garra. El Ouahdi, portanto, não se destaca apenas no aspecto ofensivo, mas também no número de interceptações e ações defensivas. Sua maior fraqueza, no entanto, está nas bolas aéreas: ele vence apenas 41,3% de seus duelos aéreos.

    De acordo com o Transfermarkt, ele vale 17 milhões de euros — um valor considerável, o que faria com que o PSV tivesse que reinvestir grande parte do valor da transferência de Dest (cerca de 25 milhões de euros).


  • Conclusão

    É claro que cada jogador traz consigo suas vantagens e desvantagens, desde a liderança e o custo até qualidades específicas. Martínez é a opção mais versátil e a mais barata, mas deixa a desejar em velocidade e explosão. Van Rooij é forte no ataque e conhece a Eredivisie, mas terá mais dificuldade em situações no eixo do campo, especialmente quando for pressionado. El Ouahdi é a opção que mais se assemelha a Dest no um contra um e traz mais impulso ofensivo, mas tem o preço mais alto.

    Além disso, é claro que não há certeza de que algum desses jogadores venha realmente a ser o sucessor de Dest. Há, aliás, muitas outras opções possíveis para o PSV.

    Quem você vê, então, como uma alternativa viável para o Dest no PSV, e por quê? Compartilhe sua opinião nos comentários.