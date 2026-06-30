Estes são três candidatos sérios para substituir Sergiño Dest no PSV

O jornalista especializado em transferências Matteo Moretto já havia revelado na semana passada que o PSV está interessado no capitão do Girona, Arnau Martínez. Devido ao rebaixamento do Girona da LaLiga, muitos jogadores desejam ser transferidos, e vários clubes pretendem aproveitar essa oportunidade, incluindo o PSV.

Quando falamos de Martínez, temos certeza de que ele, pelo menos em um aspecto, atende às expectativas de Bosz. Martínez, aliás, jogou regularmente como “zagueiro invertido” sob o comando de Míchel — o atual técnico do Ajax. Além disso, nesta temporada, ele atuou várias vezes desde o início da partida como zagueiro central ou volante. Portanto, ele está acostumado a situações em que atua no eixo do campo.

Ziggo Sport

No Girona, ele nem sempre chegava tão à frente no campo quanto Dest no PSV, mas Bosz costuma utilizar um de seus laterais como meio-campista extra na construção de jogadas, como Anass Salah-Eddine contra o Napoli, conforme ilustrado no exemplo abaixo.

Ziggo Sport

Por isso, é bom que Martínez possua as habilidades técnicas necessárias, em parte porque passou grande parte de sua formação nas categorias de base do FC Barcelona. O espanhol de 23 anos consegue regularmente se livrar de situações difíceis graças ao seu excelente primeiro toque e à sua boa técnica para jogar sob alta pressão.





No entanto, em termos de características físicas, o PSV perderá um pouco com a contratação de Martínez. Ele certamente não é o jogador mais lento, mas não possui a velocidade e a explosão de Dest. Ele tenderá a driblar com menos frequência e a enfrentar o adversário em situações de um contra um, algo que Dest fazia regularmente.

No aspecto defensivo, porém, Martínez parece bastante estável. As estatísticas do Fotmob mostram que, na última temporada, ele interceptou muitas bolas e venceu muitos duelos, tanto no chão quanto no ar. Especialmente nesse último aspecto, Martínez será uma melhoria em relação a Dest e um pouco mais confiável na defesa.

Além disso, como o Girona sofreu rebaixamento, Martínez estaria disponível por cerca de 7,5 milhões de euros, graças a uma cláusula de rescisão, o que o torna uma opção interessante para o time de Eindhoven.



