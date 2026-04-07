"Está perdendo a concentração": a imprensa espanhola questiona o goleiro do Bayern de Munique, Manuel Neuer

Também no último confronto direto entre os Blancos e o Bayern, Neuer esteve no centro das atenções. Naquela ocasião, após um empate em 2 a 2 na primeira partida, o FCB estava à frente por 1 a 0 na segunda partida graças às grandes defesas do goleiro de 40 anos, até que, a poucos minutos do fim, ele deixou escapar um chute de Vinicius Júnior que, na verdade, era bastante inofensivo. O atacante do Real, Joselu, aproveitou a oportunidade e empatou o jogo. Poucos minutos depois, o espanhol marcou o gol da vitória.

O técnico Vincent Kompany, no entanto, recentemente demonstrou seu apoio ao goleiro titular e enfatizou que continua vendo Neuer “no mais alto nível”. “Aos 40 anos, ainda se é jovem. O que importa é a vontade”, explicou o belga.

Na temporada atual, Neuer ficou fora de campo repetidas vezes devido a lesões prolongadas; normalmente, o reserva Jonas Urbig assumia o lugar do jogador de 40 anos. No entanto, este último teve que ficar de fora recentemente devido a uma lesão na cápsula articular, sofrida enquanto defendia a seleção alemã.