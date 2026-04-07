Assim, o goleiro do clube alemão recordista de títulos foi tema de uma matéria no jornal esportivo espanhol Marca intitulada: “Neuer está perdendo a vigilância”. A matéria afirmava, entre outras coisas, que o jogador de 40 anos viajava “para Madri com muitas dúvidas”.
Traduzido por
"Está perdendo a concentração": a imprensa espanhola questiona o goleiro do Bayern de Munique, Manuel Neuer
Para o confronto na Liga dos Campeões na noite de terça-feira, Neuer integrou a equipe titular do Bayern, embora tivesse passado por alguns momentos de azar ao longo da temporada atual. Na partida de ida das quartas de final, porém, Neuer se tornou o herói da partida e, graças a várias defesas espetaculares, também levou o prêmio de melhor jogador da partida. No entanto, nem tudo lhe deu certo.
Em seu retorno após se recuperar de uma lesão no último fim de semana contra o SC Freiburg, ele cometeu um erro no 2 a 0 provisório dos anfitriões, quando defendeu mal um escanteio e mandou a bola direto para os pés do adversário Lucas Höler. Somente graças a um forte final de jogo é que o time de Munique conseguiu transformar o placar adverso em uma vitória por 3 a 2.
- Getty Images Sport
Neuer cometeu um erro no último confronto do Bayern contra o Real Madrid
Também no último confronto direto entre os Blancos e o Bayern, Neuer esteve no centro das atenções. Naquela ocasião, após um empate em 2 a 2 na primeira partida, o FCB estava à frente por 1 a 0 na segunda partida graças às grandes defesas do goleiro de 40 anos, até que, a poucos minutos do fim, ele deixou escapar um chute de Vinicius Júnior que, na verdade, era bastante inofensivo. O atacante do Real, Joselu, aproveitou a oportunidade e empatou o jogo. Poucos minutos depois, o espanhol marcou o gol da vitória.
O técnico Vincent Kompany, no entanto, recentemente demonstrou seu apoio ao goleiro titular e enfatizou que continua vendo Neuer “no mais alto nível”. “Aos 40 anos, ainda se é jovem. O que importa é a vontade”, explicou o belga.
Na temporada atual, Neuer ficou fora de campo repetidas vezes devido a lesões prolongadas; normalmente, o reserva Jonas Urbig assumia o lugar do jogador de 40 anos. No entanto, este último teve que ficar de fora recentemente devido a uma lesão na cápsula articular, sofrida enquanto defendia a seleção alemã.