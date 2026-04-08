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PogacarGetty Images

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"Esse garoto vai virar um monstro!" Será que um "prodígio" vai se tornar em breve o maior rival de Tadej Pogacar?

Especiais e Opinião

A França tem uma nova estrela do ciclismo. Paul Seixas tem apenas 19 anos e já desperta grande entusiasmo na Grande Nação. Até mesmo Tadej Pogacar está encantado.

Florian Lipowitz também não teve como responder à arrancada explosiva de Paul Seixas. Surpreso, o terceiro colocado alemão no Tour teve de assistir, em uma passagem montanhosa íngreme, e reconhecer que o “prodígio” do ciclismo francês é superior a ele e a todos os outros ciclistas no início da disputadíssima Volta ao País Basco.

Com sua sensacional exibição em solo, Seixas garantiu na terça-feira a segunda vitória de etapa e uma vantagem na liderança da classificação geral. “Não hesitei em atacar. O pior é ter medo de correr riscos”, disse Seixas: “Adoro pedalar assim.”

  • O jovem talento de 19 anos, natural de Lyon, está a caminho de conquistar sua primeira vitória geral em uma prova do World Tour no norte da Espanha — e alimentando o entusiasmo em seu país natal. Seu potencial parece não ter limites. “Esse garoto vai se tornar um monstro sobre as rodas. Veremos muito mais dele no futuro”, elogiou-o em março ninguém menos que o vencedor do Tour, Tadej Pogacar.

    Na época, o campeão mundial acabara de vencer a difícil prova de um dia Strade Bianche. O ciclista que mais tempo acompanhou Pogacar nas estradas de cascalho da Toscana foi Paul Seixas. Ainda é cedo para uma troca de guarda no topo da cadeia alimentar do ciclismo. Mas o sucessor designado de Pogacar parece estar pronto.

    É por isso que os sonhos crescem principalmente na França. Desde Bernard Hinault, em 1985, nenhum ciclista do bastião do ciclismo venceu o Tour de France. Gerações tentaram, todas fracassaram: ciclistas como Richard Virenque, Laurent Jalabert ou Thomas Voeckler; Julian Alaphilippe, Romain Bardet ou Thibaut Pinot. Eles venceram etapas, conquistaram a camisa de montanha e, pelo menos em alguns momentos, vestiram a camisa amarela. Nenhum deles subiu ao pódio em Paris como vencedor geral.

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  • "O Escolhido!" Seixas deve pôr fim à seca de vitórias da França no Tour de France

    Se acreditarmos nas vozes da Grande Nação, Seixas vai pôr fim a este período de seca. “Acredito que ele seja o escolhido. Ele será o ciclista pelo qual a França esperava”, afirmou Marc Madiot no início de março na RMC.

    O influente presidente da equipe Groupama-FDJ United procurou em vão, ao longo de três décadas de gestão, pelo sucessor de Hinault. A equipe rival francesa Decathlon CMA CGM pode ter encontrado o que procurava em Seixas. Seixas, disse Madiot, é “o Messias. Seixas tem algo que poucos têm, como Pogacar. Ele tem tudo em seu repertório.”

    Seixas, com 1,86 m de altura, não é forte apenas nas montanhas. Ele também impressiona com habilidades excepcionais nas provas contra o relógio. Seixas, campeão mundial júnior nesta modalidade em 2024, dominou na segunda-feira a prova de contrarrelógio de abertura no País Basco, tirando, por exemplo, 33 segundos de Lipowitz.

    Na França, crescem os apelos por uma rápida estreia no Tour do novo promissor ciclista. Mas ainda não se sabe se Seixas realmente estará na largada do Grand Départ em Barcelona, no dia 4 de julho. Se depender de Bernard Hinault, os franceses deveriam ter um pouco mais de paciência enquanto aguardam seu sucessor. Seixas, segundo o ciclista de 71 anos, deveria antes disputar a Vuelta ou o Giro, “assim poderíamos dizer que ele tem potencial para aguentar as três semanas completas”.