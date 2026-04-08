"Esse garoto vai virar um monstro!" Será que um "prodígio" vai se tornar em breve o maior rival de Tadej Pogacar?

Se acreditarmos nas vozes da Grande Nação, Seixas vai pôr fim a este período de seca. “Acredito que ele seja o escolhido. Ele será o ciclista pelo qual a França esperava”, afirmou Marc Madiot no início de março na RMC.

O influente presidente da equipe Groupama-FDJ United procurou em vão, ao longo de três décadas de gestão, pelo sucessor de Hinault. A equipe rival francesa Decathlon CMA CGM pode ter encontrado o que procurava em Seixas. Seixas, disse Madiot, é “o Messias. Seixas tem algo que poucos têm, como Pogacar. Ele tem tudo em seu repertório.”

Seixas, com 1,86 m de altura, não é forte apenas nas montanhas. Ele também impressiona com habilidades excepcionais nas provas contra o relógio. Seixas, campeão mundial júnior nesta modalidade em 2024, dominou na segunda-feira a prova de contrarrelógio de abertura no País Basco, tirando, por exemplo, 33 segundos de Lipowitz.

Na França, crescem os apelos por uma rápida estreia no Tour do novo promissor ciclista. Mas ainda não se sabe se Seixas realmente estará na largada do Grand Départ em Barcelona, no dia 4 de julho. Se depender de Bernard Hinault, os franceses deveriam ter um pouco mais de paciência enquanto aguardam seu sucessor. Seixas, segundo o ciclista de 71 anos, deveria antes disputar a Vuelta ou o Giro, “assim poderíamos dizer que ele tem potencial para aguentar as três semanas completas”.