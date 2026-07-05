"Esse carro é uma merda!" Polêmica em torno de Max Verstappen na Fórmula 1 - Lewis Hamilton tem um despertar amargo na própria sala de estar

O duelo entre veteranos e jovens, e entre a Ferrari e a Mercedes, marcou todo o fim de semana. O veterano Hamilton levou a melhor na qualificação para a corrida de sprint, mas o adolescente Antonelli ficou na frente tanto na corrida de sprint quanto na qualificação para a corrida principal. Surpreendentemente, Leclerc também encontrou seu ritmo e largou da segunda posição.

Fora das pistas, a tensão também aumentou. Os chefes de equipe Fred Vasseur (Ferrari) e Toto Wolff (Mercedes) travaram uma disputa em relação à corrida armamentista e ao teto de gastos. Vasseur interpretou essas preocupações de Wolff como uma acusação de trapaça. “O Fred perde a paciência com facilidade, mas é assim mesmo, eu o conheço há 25 anos”, disse Wolff à Sky sobre seu amigo de longa data: “Somos concorrentes em primeiro lugar e, às vezes, passamos por momentos mais fáceis e outros mais difíceis.”

Quando os semáforos se apagaram, o pole position Antonelli teve uma largada ruim. Os dois pilotos da Ferrari o ultrapassaram, Leclerc assumiu a liderança e Hamilton ficou logo atrás. A largada do britânico, no entanto, não foi isenta de erros. Como ele avançou minimamente para frente ainda na posição de largada, recebeu uma penalidade de cinco segundos. Antes mesmo de Hamilton poder cumprir a penalidade nos boxes, Antonelli se aproximou pacientemente dele — e o ultrapassou na décima primeira volta.

Embora contestasse, Hamilton foi chamado aos boxes: “Não, não. Meus pneus ainda estão bons”, comunicou ele pelo rádio. Após cumprir a penalidade de tempo, ele voltou à pista atrás de Verstappen e Russell, mas o objetivo era claro. “Estamos disputando o terceiro lugar”, disse seu engenheiro.

Verstappen ainda estava nessa posição. Mas, primeiro, Hamilton precisava ultrapassar Russell. Após duas manobras fracassadas, um furo lento no pneu do piloto da Mercedes o ajudou. Russell precisou voltar aos boxes, e as esperanças de um primeiro pódio em Silverstone pareciam ter acabado.

Só 15 voltas antes do final da corrida Antonelli entrou nos boxes, com sete segundos de atraso em relação a Leclerc. Pouco tempo depois, seu carro o deixou na mão — e então a dramática fase final seguiu seu curso.