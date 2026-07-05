Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Max VerstappenGetty Images
SID

Traduzido por

"Esse carro é uma merda!" Polêmica em torno de Max Verstappen na Fórmula 1 - Lewis Hamilton tem um despertar amargo na própria sala de estar

A disputa continua, e a corrida pelo título da Fórmula 1 fica cada vez mais acirrada: o piloto da Ferrari, Charles Leclerc, comemorou sua primeira vitória na Fórmula 1 em quase dois anos. O ex-campeão mundial Max Verstappen passou por um pesadelo pouco antes do final da corrida.

Charles Leclerc conquistou sua primeira vitória da temporada no agitado Grande Prêmio da Inglaterra, tornando-se assim o quarto vencedor nas últimas quatro corridas. O monegasco venceu em Silverstone, à frente de George Russell e do recordista de títulos mundiais Lewis Hamilton. Como o líder do campeonato, Kimi Antonelli, perdeu posições no final da corrida devido a um problema técnico, a disputa pelo título ganha ainda mais fôlego. A situação foi ainda pior para Max Verstappen do que para Antonelli.

O tetracampeão mundial sofreu um acidente pouco antes do final da corrida, quando ocupava a terceira posição, causando assim uma longa fase de safety car que se estendeu até o fim da prova. “Esse carro é uma merda!”, xingou Verstappen pelo rádio após sua desistência. 

  • “Finalmente!”, comunicou Leclerc pelo rádio para a equipe; sua última vitória havia sido no outono de 2024: “O trabalho árduo compensa.” Antonelli, por sua vez, xingou pelo rádio enquanto ocupava o segundo lugar, a dez voltas do final da corrida: “Tem algo quebrado”. O italiano, que agora estava perdendo velocidade, tentou pelo menos somar mais alguns pontos — em vão. Como Verstappen saiu da pista, houve ainda uma entrada tardia do Safety Car.

    A Ferrari, que naquele momento tinha os dois carros na liderança, decidiu trocar por pneus novos. Com isso, Russell ultrapassou Hamilton e assumiu o segundo lugar — e manteve essa posição, já que a corrida foi encerrada atrás do Safety Car. Na classificação do Campeonato Mundial, Russell agora se aproxima de Antonelli por 25 pontos, enquanto Hamilton está a mais sete pontos da liderança.

    Para Nico Hülkenberg, entretanto, a maldição dos pontos continua. Na volta 38, o piloto de Emmerich foi obrigado a abandonar a corrida, já que não estava entre os que somavam pontos. Hülkenberg continua esperando por seus primeiros pontos da temporada. Em 2025, ele ainda havia conquistado de forma sensacional o terceiro lugar em Silverstone e comemorado seu primeiro pódio na Fórmula 1 após 15 anos de espera.

    • Publicidade
  • F1 Grand Prix of Austria - PreviewsGetty Images Sport

    Fórmula 1: Drama em Silverstone envolvendo Lewis Hamilton e Kimi Antonelli

    O duelo entre veteranos e jovens, e entre a Ferrari e a Mercedes, marcou todo o fim de semana. O veterano Hamilton levou a melhor na qualificação para a corrida de sprint, mas o adolescente Antonelli ficou na frente tanto na corrida de sprint quanto na qualificação para a corrida principal. Surpreendentemente, Leclerc também encontrou seu ritmo e largou da segunda posição.

    Fora das pistas, a tensão também aumentou. Os chefes de equipe Fred Vasseur (Ferrari) e Toto Wolff (Mercedes) travaram uma disputa em relação à corrida armamentista e ao teto de gastos. Vasseur interpretou essas preocupações de Wolff como uma acusação de trapaça. “O Fred perde a paciência com facilidade, mas é assim mesmo, eu o conheço há 25 anos”, disse Wolff à Sky sobre seu amigo de longa data: “Somos concorrentes em primeiro lugar e, às vezes, passamos por momentos mais fáceis e outros mais difíceis.”

    Quando os semáforos se apagaram, o pole position Antonelli teve uma largada ruim. Os dois pilotos da Ferrari o ultrapassaram, Leclerc assumiu a liderança e Hamilton ficou logo atrás. A largada do britânico, no entanto, não foi isenta de erros. Como ele avançou minimamente para frente ainda na posição de largada, recebeu uma penalidade de cinco segundos. Antes mesmo de Hamilton poder cumprir a penalidade nos boxes, Antonelli se aproximou pacientemente dele — e o ultrapassou na décima primeira volta.

    Embora contestasse, Hamilton foi chamado aos boxes: “Não, não. Meus pneus ainda estão bons”, comunicou ele pelo rádio. Após cumprir a penalidade de tempo, ele voltou à pista atrás de Verstappen e Russell, mas o objetivo era claro. “Estamos disputando o terceiro lugar”, disse seu engenheiro.

    Verstappen ainda estava nessa posição. Mas, primeiro, Hamilton precisava ultrapassar Russell. Após duas manobras fracassadas, um furo lento no pneu do piloto da Mercedes o ajudou. Russell precisou voltar aos boxes, e as esperanças de um primeiro pódio em Silverstone pareciam ter acabado.

    Só 15 voltas antes do final da corrida Antonelli entrou nos boxes, com sete segundos de atraso em relação a Leclerc. Pouco tempo depois, seu carro o deixou na mão — e então a dramática fase final seguiu seu curso.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google