Espetáculo do Japão! Renard marca quatro gols contra a Tunísia, já eliminada: Ueda abre o placar

Japão arrasa contra a Tunísia: 4 a 0 sem história, o que custa a eliminação aos africanos. É um domínio total da equipe do técnico Moriyasu que — mesmo sem Kubo, lesionado — faz um lanche da seleção comandada há apenas alguns dias por Renard, que assumiu o lugar de Lamouchi, demitido após a goleada de 5 a 1 sofrida contra a Suécia.





Muda o técnico, mas o resultado continua o mesmo. Quatro gols dos Blue Samurai, que abrem o placar logo no início com Kamada, o melhor da equipe, habilidoso ao aproveitar um passe de Nakamura. Em seguida, entra em cena o atacante Ueda, artilheiro da Eredivisie, que primeiro faz 2 a 0 com um belo chute cruzado e, depois, fecha a partida com o quarto gol. No meio disso, Ito também marca. A Tunísia está de volta para casa; tempo insuficiente para Renard deixar sua marca; o Japão, cada vez mais convincente.

Após o empate com a Holanda, vem uma vitória brilhante que eleva para 6 o número de gols marcados em 2 partidas: nunca antes havia marcado quatro gols em uma partida da Copa do Mundo, alcança a maior vitória de todos os tempos para uma seleção asiática na competição e lança uma mensagem para os adversários. O Japão está presente e vem para valer.