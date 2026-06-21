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Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Traduzido por

Espetáculo do Japão! Renard marca quatro gols contra a Tunísia, já eliminada: Ueda abre o placar

Copa do Mundo
Tunísia x Japão
Tunísia
Japão

O resumo da partida da Copa do Mundo.

Japão arrasa contra a Tunísia: 4 a 0 sem história, o que custa a eliminação aos africanos. É um domínio total da equipe do técnico Moriyasu que — mesmo sem Kubo, lesionado — faz um lanche da seleção comandada há apenas alguns dias por Renard, que assumiu o lugar de Lamouchi, demitido após a goleada de 5 a 1 sofrida contra a Suécia.


Muda o técnico, mas o resultado continua o mesmo. Quatro gols dos Blue Samurai, que abrem o placar logo no início com Kamada, o melhor da equipe, habilidoso ao aproveitar um passe de Nakamura. Em seguida, entra em cena o atacante Ueda, artilheiro da Eredivisie, que primeiro faz 2 a 0 com um belo chute cruzado e, depois, fecha a partida com o quarto gol. No meio disso, Ito também marca. A Tunísia está de volta para casa; tempo insuficiente para Renard deixar sua marca; o Japão, cada vez mais convincente.

Após o empate com a Holanda, vem uma vitória brilhante que eleva para 6 o número de gols marcados em 2 partidas: nunca antes havia marcado quatro gols em uma partida da Copa do Mundo, alcança a maior vitória de todos os tempos para uma seleção asiática na competição e lança uma mensagem para os adversários. O Japão está presente e vem para valer.

  • GOLS E MOMENTOS DESTAQUE

    Tunísia x Japão 0 x 4


    ARTILHEIROS - Kamada, Ueda, Ito, Ueda


    GOLS E MOMENTOS DESTAQUE -


    83' – E aí vem o quarto gol: Sano cruza para o segundo poste e Ueda marca de cabeça, ampliando sua contagem pessoal

    69' – Grande jogada de Kamada e inserção perfeita de Ito

    31' – Era o gol mais esperado e não decepcionou: gol de Ueda com um chute de direita que passa por baixo das pernas do zagueiro,

    4' – Os japoneses abrem o placar logo no início. Nakamura lança a bola na área, rebote e gol de Kamada

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  • FICHA TÉCNICA

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