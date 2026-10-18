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Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

“Esperando a minha hora!”: Alexander Isak revela a mentalidade por trás do gol dramático da vitória do Liverpool

Liverpool
A. Isak
Brentford x Liverpool
Brentford
Premier League

O atacante do Liverpool Alexander Isak comemorou após sair do banco e marcar, com uma finalização precisa, o gol da vitória de virada por 2 a 1 sobre o Brentford. De volta após uma lesão, o sueco destacou a concentração necessária para aproveitar a chance decisiva no Gtech Community Stadium.

  • Isak marca retorno com gol decisivo da vitória no oeste de Londres

    Alexander Isak marcou o gol da vitória em seu retorno após lesão, e o Liverpool virou o jogo para vencer o Brentford, reduzido a nove jogadores, por 2 a 1. O atacante sueco foi titular no Gtech Community Stadium após desfalcar a equipe nas partidas recentes e participou da virada no segundo tempo ao lado de Victor Munoz.

    O Liverpool foi para o intervalo em desvantagem após um gol de cabeça de Keane Lewis-Potter. Depois, Yehor Yarmoliuk foi expulso por conduta violenta, deixando o Brentford com um jogador a menos.

    Isak marcou a 20 minutos do fim, demonstrando reflexos rápidos em uma área congestionada para garantir três pontos importantes.

  • imago-sport-1084653326.jpgMark Pain

    Sueco analisa momento crucial de concentração

    Após a partida, Isak explicou como manter a concentração total lhe permitiu aproveitar sua única chance clara de gol. "Muito feliz com a vitória", disse Isak aos canais oficiais do clube. "É um estádio difícil, e é um time difícil de enfrentar, especialmente fora de casa."

    "Sabíamos que seria uma batalha, um jogo meio truncado, e é importante sair vitorioso em partidas assim."

    "Foi mais uma questão de concentração, porque não tive muitas chances", acrescentou Isak. "Eu estava esperando a minha oportunidade, e aquela foi a chance."

  • Atacante se adapta à defesa fechada após cartão vermelho

    Isak observou que a marcação em bloco baixo do Brentford após a expulsão de Yarmoliuk exigia reflexos rápidos em espaços apertados. “Só tentei dominar a bola e finalizar o mais rápido possível. Felizmente, ela entrou”, relatou.

    “Quando eles ficam com um jogador a menos, obviamente protegem um pouco mais o gol, então não há muito espaço para jogar.”

    “É preciso estar pronto quando a chance aparece. Ainda temos muito a melhorar, mas estamos avançando.”

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  • Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Liverpool ganha embalo antes do retorno às competições europeias

    A contribuição decisiva de Isak para a vitória foi a resposta perfeita após seu breve período afastado por lesão.

    A equipe de Andoni Iraola voltará agora suas atenções para os compromissos europeus, enquanto se prepara para receber o Villarreal na noite de terça-feira.

    A vitória mantém o Liverpool em ascensão na tabela da Premier League, enquanto as opções no elenco continuam a aumentar.

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