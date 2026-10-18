Alexander Isak marcou o gol da vitória em seu retorno após lesão, e o Liverpool virou o jogo para vencer o Brentford, reduzido a nove jogadores, por 2 a 1. O atacante sueco foi titular no Gtech Community Stadium após desfalcar a equipe nas partidas recentes e participou da virada no segundo tempo ao lado de Victor Munoz.

O Liverpool foi para o intervalo em desvantagem após um gol de cabeça de Keane Lewis-Potter. Depois, Yehor Yarmoliuk foi expulso por conduta violenta, deixando o Brentford com um jogador a menos.

Isak marcou a 20 minutos do fim, demonstrando reflexos rápidos em uma área congestionada para garantir três pontos importantes.