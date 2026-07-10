O pesquisador espanhol Ortea batizou uma espécie recém-descoberta de molusco marinho em homenagem ao goleiro cabo-verdiano Vozinha, segundo o The Athletic. A nova espécie, Aldisa vozinhai, é uma pequena lesma marinha vermelha que mede cerca de quatro milímetros e que era até então desconhecida pela ciência antes de ser descrita na obra publicada por Ortea, *Historias de la Bioadversidad* (Histórias da Biodiversidade).

A espécie foi descoberta no Caribe, perto de Havana, em Cuba, e na Guadalupe. Ortea programou a publicação de seu trabalho para coincidir com a Copa do Mundo, após a atuação de Vozinha como destaque da partida no empate sem gols de Cabo Verde contra a Espanha, campeã europeia, quando o goleiro de 40 anos fez sete defesas. A homenagem une o futebol e a biologia marinha de uma forma inusitada, ao mesmo tempo em que reconhece o impacto de Vozinha nas últimas etapas de sua carreira.