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Espécie recém-descoberta recebe o nome de Vozinha, o herói cabo-verdiano da Copa do Mundo
Uma honraria científica inspirada nos feitos heróicos da Copa do Mundo
O pesquisador espanhol Ortea batizou uma espécie recém-descoberta de molusco marinho em homenagem ao goleiro cabo-verdiano Vozinha, segundo o The Athletic. A nova espécie, Aldisa vozinhai, é uma pequena lesma marinha vermelha que mede cerca de quatro milímetros e que era até então desconhecida pela ciência antes de ser descrita na obra publicada por Ortea, *Historias de la Bioadversidad* (Histórias da Biodiversidade).
A espécie foi descoberta no Caribe, perto de Havana, em Cuba, e na Guadalupe. Ortea programou a publicação de seu trabalho para coincidir com a Copa do Mundo, após a atuação de Vozinha como destaque da partida no empate sem gols de Cabo Verde contra a Espanha, campeã europeia, quando o goleiro de 40 anos fez sete defesas. A homenagem une o futebol e a biologia marinha de uma forma inusitada, ao mesmo tempo em que reconhece o impacto de Vozinha nas últimas etapas de sua carreira.
- AFP
Por que Ortea escolheu o nome de Vozinha
De acordo com o mesmo relatório, a decisão de Ortea de batizar a espécie foi sua forma de agradecer ao povo de Cabo Verde. O pesquisador mantém uma estreita ligação com o país desde que recebeu a Medalha de Mérito Ambiental em 2023, em reconhecimento às suas contribuições para o estudo da biodiversidade marinha em todo o arquipélago. Essa relação com Cabo Verde acabou por inspirar a decisão de batizar a espécie recém-descoberta em homenagem ao goleiro veterano da seleção nacional.
Esta não é a primeira vez que Ortea homenageia um jogador de futebol dessa forma. O professor da Universidade de Oviedo já havia batizado, em 2019, uma espécie recém-descoberta de minúsculo caracol marinho em homenagem ao ex-goleiro do Real Madrid e da Costa Rica, Keylor Navas.
Um legado notável dentro e fora de campo
A participação de Vozinha na Copa do Mundo lhe rendeu reconhecimento mundial. O goleiro se tornou o jogador mais velho a atuar na estreia de uma seleção na Copa do Mundo, aos 40 anos e 12 dias, acrescentando mais um marco à sua carreira, que inclui passagens por clubes de Cabo Verde, Moldávia, Eslováquia, Chipre e Portugal.
Sua popularidade também disparou durante o torneio. O número de seguidores de Vozinha no Instagram cresceu de 50 mil antes da estreia de Cabo Verde para 28,5 milhões até o momento da redação desta matéria, refletindo sua ascensão como uma das grandes revelações da competição.
- Getty Images Sport
Aproveitando o impulso de um torneio histórico
Vozinha atuou em todas as quatro partidas de Cabo Verde na Copa do Mundo, mantendo o gol invicto mais uma vez contra a Arábia Saudita, quando sua seleção chegou às oitavas de final. Ele também impressionou na derrota por 3 a 2 para a Argentina na prorrogação, realizando mais sete defesas, apesar da eliminação. A homenagem científica garante que suas façanhas na Copa do Mundo serão lembradas além do futebol, garantindo ao veterano um lugar duradouro tanto na história do esporte quanto na história da ciência.
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