Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

Traduzido por

Espanha x Cabo Verde, notas do CM: pesadelo para Oyarzabal, Yamal tenta a sorte. Vozinha é o herói

Espanha x Cabo Verde
Espanha
Cabo Verde
Copa do Mundo

As notas da estreia das Furie Rosse, que enfrentam os Squali Blu na estreia na Copa do Mundo.

Espanha x Cabo Verde 0 a 0


Sensacional em Atlanta: a Espanha, campeã mundial, é empatada em 0 a 0 por Cabo Verde, estreante em uma Copa do Mundo.

Unai Simon 6: totalmente ocioso, até que, no final, teve de defender de mãos o cabeceio de Borges.

Llorente 5,5: pressiona pelo seu lado o máximo que pode, mas muitas vezes se mostra confuso.


Laporte 6: quase abre o placar de cabeça, não tem muito o que defender no restante da partida.


Cubarsì 6: tenta armar jogadas como no Barcelona, mas quase nunca consegue se destacar, apesar de os atacantes de Cabo Verde nunca o incomodarem.


Cucurella 6: recém-contratado pelo Real Madrid de Mourinho, se mostra perigoso com um chute de fora e depois com a inserção que leva à assistência para a bola bater na trave de Ferran Torres. Causa problemas a Cabo Verde com suas inserções, como na jogada do gol de Ferran Torres. No segundo tempo, perde o fôlego, exceto por uma cabeçada no final. O melhor, de qualquer forma, entre os seus.


Fabian Ruiz 5: tenta com o pé esquerdo duas vezes no início do segundo tempo e depois de cabeça, mas sua atuação é insuficiente. (a partir dos 71' Merino 6: busca imediatamente o gol, certamente mais incisivo que o companheiro)


Rodri 5,5: o primeiro capitão da história da seleção espanhola a não jogar na La Liga, brilha com um passe genial para a inserção de Cucurella que leva à trave de Ferran Torres. (a partir dos 87' Nico Williams sv)


Pedri 6: tenta logo mostrar grande qualidade, cria a primeira jogada perigosa e é o primeiro a chutar a gol. Em geral, parece ser o único a assumir alguma responsabilidade e a buscar a jogada.


Ferran Torres 5: tenta dar ritmo e velocidade, mas tem uma dificuldade enorme para criar superioridade numérica. Acerta a trave a poucos metros, com um chute certeiro, após assistência de cabeça de Cucurella, mas desperdiça a vantagem, assim como na ocasião do chute fraco após assistência do lateral recém-transferido para o Real Madrid. (a partir dos 81' Dani Olmo sv)


Oyarzabal 4. Apático e desajeitado no primeiro tempo, registrou apenas duas cabeçadas em direção ao gol, mas, acima de tudo, foi o primeiro jogador na história da Copa do Mundo desde 1966 a não tocar nem mesmo uma bola nos primeiros trinta minutos. Sua atuação se resumiu a um chute fraco para o gol vazio no início do segundo tempo, que saiu fora e desorientado. No final, teve a chance de abrir o placar, mas não era de jeito nenhum a noite dele.


Gavi 5: praticamente não aparece no primeiro tempo, permanece em campo por tempo demais para o que produz, ou seja, nada. (a partir dos 71' Lamine Yamal 6: entra e tenta dar um impulso, com duas grandes jogadas que levam imediatamente a duas chances)


Técnico De La Fuente 4,5: a ausência inicial de Pedri e Yamal se faz sentir, apesar do nível claramente inferior dos adversários, mas sua Seleção está muito contida e sem ideias. Ele é totalmente dominado por Bubista


  • CABO VERDE

    Vozinha 8: quase não foi chamado a intervir no primeiro tempo, exceto na cabeçada de Oyarzabal após a bola bater na trave de Ferran Torres, em que sua saída não foi perfeita. Ele se redimiu no chute de Ferran Torres, com uma grande defesa no chão, e na cabeçada de Laporte, desviada por Pico Lopes. O jogador de 40 anos do Chaves comemora da melhor maneira possível sua 90ª partida com os Tubarões Azuis: como um herói nacional.


    Borges 7,5: fez uma grande defesa em cima de Oyarzabal, que, no entanto, estava em impedimento, e correu várias vezes para ajudar na defesa contra Oyarzabal. Quase marcou de cabeça no finalzinho, e a glória eterna


    Pico Lopes 7,5: nascido na Irlanda e recrutado pelo antigo técnico no LinkedIn, se destaca contra Oyarzabal, impedindo-o de marcar no primeiro tempo. Em geral, é sólido na marcação


    Lopes Cabral 7: recebe cartão amarelo logo no início por uma falta ingênua em Llorente, após errar o controle da bola, mas se sai muito bem contra Ferran Torres. Sai exausto, condicionado pelo amarelo, assim que Yamal entra. (a partir dos 76' João Paulo


    Moreira 6: dá um sombrero em Cucurella na primeira jogada individual, é frequentemente colocado em dificuldade pelas investidas do adversário, mas depois consegue se adaptar a ele.


    Laros Duarte 6,5: força e inteligência no meio-campo, nunca tem medo de arriscar a jogada. Sai para dar lugar ao irmão (a partir dos 61' Deroy Duarte 6,5: assim como Laros, usa a cabeça e as pernas, sem que a substituição seja notada).


    Pina 7: equilibrador, arrisca no final de longe, quase entrando para a lenda com o gol da vitória.


    Mendes 7: o maior artilheiro da história da seleção cabo-verdiana é o jogador de maior qualidade, mas se sacrifica de forma notável.


    Monteiro 6,5: arrisca, mas nunca desperdiça a bola; é indispensável na construção de jogadas de Bubista (a partir dos 79' Arcanjo sv)


    Jovane Cabral 6,5: sacrifica-se na cobertura em detrimento das investidas ofensivas, é um lateral-direito de apoio, mas faz isso com enorme abnegação. (a partir dos 61' Semedo 6,5: entra para cobrir e faz isso bem)


    Rocha Livramento 6: busca o gol do meio-campo, é deixado constantemente sozinho para lutar contra os zagueiros espanhóis e faz o que pode, sem nunca desistir. (a partir dos 61' Nuno Da Costa 6,5: luta como o ex-jogador do Verona, conseguindo até algumas jogadas de apoio).


    Técnico Bubista 8: monta uma equipe compacta e fechada na fase inicial, pronta para partir em contra-ataques rápidos, enrola de la Fuente durante todo o primeiro tempo e, muitas vezes, troca passes na cara dos espanhóis. Mantém a Espanha longe da defesa, realiza uma façanha épica para os Tubarões Azuis no dia de sua estreia na Copa do Mundo: será lembrado para sempre.

    • Publicidade
Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Arábia Saudita crest
Arábia Saudita
KSA
Copa do Mundo
Uruguai crest
Uruguai
URU
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV