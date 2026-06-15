Espanha x Cabo Verde, notas do CM: pesadelo para Oyarzabal, Yamal tenta a sorte. Vozinha é o herói

Espanha x Cabo Verde 0 a 0





Sensacional em Atlanta: a Espanha, campeã mundial, é empatada em 0 a 0 por Cabo Verde, estreante em uma Copa do Mundo.

Unai Simon 6: totalmente ocioso, até que, no final, teve de defender de mãos o cabeceio de Borges.

Llorente 5,5: pressiona pelo seu lado o máximo que pode, mas muitas vezes se mostra confuso.





Laporte 6: quase abre o placar de cabeça, não tem muito o que defender no restante da partida.





Cubarsì 6: tenta armar jogadas como no Barcelona, mas quase nunca consegue se destacar, apesar de os atacantes de Cabo Verde nunca o incomodarem.





Cucurella 6: recém-contratado pelo Real Madrid de Mourinho, se mostra perigoso com um chute de fora e depois com a inserção que leva à assistência para a bola bater na trave de Ferran Torres. Causa problemas a Cabo Verde com suas inserções, como na jogada do gol de Ferran Torres. No segundo tempo, perde o fôlego, exceto por uma cabeçada no final. O melhor, de qualquer forma, entre os seus.





Fabian Ruiz 5: tenta com o pé esquerdo duas vezes no início do segundo tempo e depois de cabeça, mas sua atuação é insuficiente. (a partir dos 71' Merino 6: busca imediatamente o gol, certamente mais incisivo que o companheiro)





Rodri 5,5: o primeiro capitão da história da seleção espanhola a não jogar na La Liga, brilha com um passe genial para a inserção de Cucurella que leva à trave de Ferran Torres. (a partir dos 87' Nico Williams sv)





Pedri 6: tenta logo mostrar grande qualidade, cria a primeira jogada perigosa e é o primeiro a chutar a gol. Em geral, parece ser o único a assumir alguma responsabilidade e a buscar a jogada.





Ferran Torres 5: tenta dar ritmo e velocidade, mas tem uma dificuldade enorme para criar superioridade numérica. Acerta a trave a poucos metros, com um chute certeiro, após assistência de cabeça de Cucurella, mas desperdiça a vantagem, assim como na ocasião do chute fraco após assistência do lateral recém-transferido para o Real Madrid. (a partir dos 81' Dani Olmo sv)





Oyarzabal 4. Apático e desajeitado no primeiro tempo, registrou apenas duas cabeçadas em direção ao gol, mas, acima de tudo, foi o primeiro jogador na história da Copa do Mundo desde 1966 a não tocar nem mesmo uma bola nos primeiros trinta minutos. Sua atuação se resumiu a um chute fraco para o gol vazio no início do segundo tempo, que saiu fora e desorientado. No final, teve a chance de abrir o placar, mas não era de jeito nenhum a noite dele.





Gavi 5: praticamente não aparece no primeiro tempo, permanece em campo por tempo demais para o que produz, ou seja, nada. (a partir dos 71' Lamine Yamal 6: entra e tenta dar um impulso, com duas grandes jogadas que levam imediatamente a duas chances)





Técnico De La Fuente 4,5: a ausência inicial de Pedri e Yamal se faz sentir, apesar do nível claramente inferior dos adversários, mas sua Seleção está muito contida e sem ideias. Ele é totalmente dominado por Bubista



