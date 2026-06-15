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Espanha x Cabo Verde, as notas do CM: pesadelo para Oyarzabal, Yamal tenta a sorte. Vozinha é o herói

Espanha x Cabo Verde
Espanha
Cabo Verde
Copa do Mundo

As notas da estreia das Furie Rosse, que enfrentam os Squali Blu na estreia na Copa do Mundo.

Espanha x Cabo Verde 0 a 0


Surpresa em Atlanta: a Espanha, campeã da Europa, empata em 0 a 0 com Cabo Verde, estreante em uma Copa do Mundo.

Unai Simon 6: totalmente ocioso, até que, no final, teve de defender de mãos o cabeceio de Borges.

Llorente 5,5: pressiona pelo seu lado o máximo que pode, mas muitas vezes se mostra confuso.


Laporte 6: quase abre o placar de cabeça, não tem muito o que defender no restante da partida.


Cubarsì 6: tenta armar jogadas como no Barcelona, mas quase nunca consegue se destacar, apesar de os atacantes de Cabo Verde nunca o incomodarem.


Cucurella 6: recém-transferido para o Real Madrid de Mourinho, se mostra perigoso com um chute de fora e depois com a inserção que leva à assistência para a bola na trave de Ferran Torres. Causa problemas a Cabo Verde com suas inserções, como na jogada do gol de Ferran Torres. No segundo tempo, perde o fôlego, exceto por uma cabeçada no final. O melhor, de qualquer forma, entre os seus.


Fabian Ruiz 5: tenta com o pé esquerdo duas vezes no início do segundo tempo e depois de cabeça, mas sua atuação é insuficiente. (a partir dos 71' Merino 6: busca imediatamente o gol, certamente mais incisivo que o companheiro)


Rodri 5,5: o primeiro capitão da história da seleção espanhola a não jogar na La Liga, brilha com um passe genial para a inserção de Cucurella que leva à trave de Ferran Torres. (a partir dos 87' Nico Williams sv)


Pedri 6: tenta logo mostrar grande qualidade, cria a primeira jogada perigosa e é o primeiro a chutar a gol. Em geral, parece ser o único a assumir alguma responsabilidade e a buscar a jogada.


Ferran Torres 5: tenta dar ritmo e velocidade, mas tem uma dificuldade enorme em criar superioridade numérica. Acerta a trave a poucos metros, com um chute certeiro, após assistência de cabeça de Cucurella, mas desperdiça a vantagem, assim como na ocasião do chute fraco após assistência do lateral recém-transferido para o Real Madrid. (a partir dos 81' Dani Olmo sv)


Oyarzabal 4. Apático e desajeitado no primeiro tempo, registrou apenas duas cabeçadas em direção ao gol, mas, acima de tudo, foi o primeiro jogador na história da Copa do Mundo desde 1966 a não tocar nem mesmo uma bola nos primeiros trinta minutos. Sua atuação se resumiu a um chute fraco para o gol vazio no início do segundo tempo, que saiu fora e desorientado. No final, teve a chance de abrir o placar, mas não era de forma alguma a sua noite.


Gavi 5: praticamente não aparece no primeiro tempo, permanece em campo por tempo demais para o que produz, ou seja, nada. (a partir dos 71' Lamine Yamal 6: entra e tenta dar um impulso, com duas grandes jogadas que levam imediatamente a duas situações de perigo)


Técnico De La Fuente 4,5: a ausência inicial de Pedri e Yamal se faz sentir, apesar do nível claramente inferior dos adversários, mas sua Seleção está muito contida e sem ideias. Ele é totalmente dominado por Bubista


  • CABO VERDE

    Vozinha 8: quase não foi chamado a intervir no primeiro tempo, exceto na cabeçada de Oyarzabal após a bola bater na trave em um chute de Ferran Torres, em que sua saída não foi perfeita. Ele se redimiu no chute de Ferran Torres, com uma grande defesa no chão, e na cabeçada de Laporte, desviada por Pico Lopes. O jogador de 40 anos do Chaves comemora da melhor maneira possível sua 90ª partida com os Tubarões Azuis: como um herói nacional.


    Borges 7,5: fez uma grande defesa em Oyarzabal, que, no entanto, estava em impedimento, e correu frequentemente para ajudar na defesa contra Oyarzabal. Quase marcou de cabeça no último minuto, e a glória eterna


    Pico Lopes 7,5: nascido na Irlanda e recrutado pelo antigo técnico no LinkedIn, se destaca contra Oyarzabal, impedindo-o de marcar no primeiro tempo. Em geral, é sólido na marcação


    Lopes Cabral 7: recebe cartão amarelo logo no início por uma falta ingênua em Llorente, após errar o controle da bola, mas se sai muito bem contra Ferran Torres. Sai exausto, condicionado pelo amarelo, assim que Yamal entra. (a partir dos 76' João Paulo


    Moreira 6: dá um sombrero em Cucurella na primeira jogada individual, é frequentemente colocado em dificuldade pelas investidas do adversário, mas depois consegue se adaptar a ele.


    Laros Duarte 6,5: força e inteligência no meio-campo, nunca tem medo de arriscar a jogada. Sai para dar lugar ao irmão (a partir dos 61' Deroy Duarte 6,5: assim como Laros, coloca inteligência e garra, sem que a substituição seja notada).


    Pina 7: equilibrador, arrisca no final de longe, quase entrando para a história com o gol da vitória.


    Mendes 7: o maior artilheiro da história da seleção cabo-verdiana é o jogador de maior qualidade, mas se sacrifica de forma notável.


    Monteiro 6,5: arrisca, mas nunca desperdiça a bola; é indispensável na construção de jogadas de Bubista (a partir dos 79' Arcanjo sv)


    Jovane Cabral 6,5: sacrifica-se na cobertura em detrimento das investidas ofensivas, é um lateral-direito de apoio, mas faz isso com enorme abnegação. (a partir dos 61' Semedo 6,5: entra para cobrir e faz isso bem)


    Rocha Livramento 6: busca o gol do meio-campo, é deixado constantemente sozinho para lutar contra os zagueiros espanhóis e faz o que pode, sem nunca desistir. (a partir dos 61' Nuno Da Costa 6,5: luta como o ex-jogador do Verona, conseguindo até algumas jogadas de apoio).


    Técnico Bubista 8: monta uma equipe compacta e fechada na fase inicial, pronta para partir em contra-ataques rápidos, dominando de la Fuente durante todo o primeiro tempo e, muitas vezes, driblando na cara dos espanhóis. Mantém a Espanha longe da defesa, consegue uma façanha épica para os Tubarões Azuis no dia de sua estreia na Copa do Mundo: será lembrado para sempre.

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