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Inter Milan 26-27 home kitNike
Renuka Odedra

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Equipamento do Inter de Milão 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

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Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Inter de Milão para a temporada 2026-27.

O tema central da coleção de uniformes do Inter de Milão para a temporada 2026-27 gira em torno de “Made of Milano”, combinando a elegância sartorial profundamente enraizada na cidade com subculturas esportivas distintas e a nostalgia da era de ouro dos anos 90.

A Nike e o clube se afastaram dos padrões abstratos e experimentais dos últimos anos para ancorar a identidade desta temporada no tecido cultural de Milão e na tradição do clube.

Deixe a GOAL apresentar tudo o que você precisa saber sobre o uniforme titular do Inter de Milão para a temporada 2026-27, incluindo data de lançamento, preço, vazamentos e detalhes do design.

  • Inter Milan 26-27 home kit 1Nike

    Uniforme titular do Inter de Milão para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    O uniforme titular do Inter de Milão para a temporada 2026-27 é caracterizado por uma combinação das cores Preto e Azul Lyon, em homenagem à histórica camisa de 1998 do Inter, enquanto os detalhes em Dourado Universitário remetem ao amarelo do logotipo da Nike e do escudo do clube daquele uniforme icônico.

    A reintrodução da gola traz um toque de tradição de volta a uma silhueta contemporânea, enquanto, no interior, a inscrição “Inner Pride” traz a frase “Made of Milano”, um conceito que destaca o vínculo inquebrável entre o Inter e a cidade. Esse conceito também se reflete nos detalhes gráficos do uniforme, com as bordas das listras acabadas em um estilo inspirado no corte das tesouras de alfaiate, uma referência direta à tradição de alfaiataria e manufatura de Milão.

    A réplica do uniforme custa £89,99, com a versão autêntica disponível por £134,99.

  • Uniforme de visitante do Inter de Milão 2026-27, data de lançamento e preço

    O uniforme de visitante é talvez o design mais inovador da história do Inter, já que se inspira fortemente nas clássicas camisetas de beisebol. A camisa apresenta uma base branca lisa coberta por finas listras azuis-marinho. Para reforçar totalmente a estética do beisebol, espera-se que a Nike utilize uma versão monogramada do emblema do clube, focando apenas nas letras circulares internas, em vez do emblema completo padrão. Esse design visa claramente preencher a lacuna entre roupas de desempenho e streetwear, oferecendo um visual que parece mais uma peça de moda casual do que um uniforme de futebol tradicional.


  • Terceiro uniforme do Inter de Milão 2026-27: data de lançamento e preço

    Para o terceiro uniforme, a Nike faz uma homenagem ao passado lendário do clube, inspirando-se na era Ronaldo de 1997-98. A paleta de cores gira em torno do cinza ferro, preto e amarelo tour, uma combinação que se tornou icônica no final dos anos 90. As primeiras previsões sugerem que o uniforme terá uma faixa horizontal central na parte da frente, imitando as listras cinza e pretas do design original da Umbro. Ao combinar esses elementos retrô com tecidos técnicos modernos, o terceiro uniforme foi projetado para evocar nostalgia, mantendo ao mesmo tempo um visual discreto de alta visibilidade sob as luzes do estádio.