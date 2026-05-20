Equipamento do Inter de Milão 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

O tema central da coleção de uniformes do Inter de Milão para a temporada 2026-27 gira em torno de “Made of Milano”, combinando a elegância sartorial profundamente enraizada na cidade com subculturas esportivas distintas e a nostalgia da era de ouro dos anos 90.

A Nike e o clube se afastaram dos padrões abstratos e experimentais dos últimos anos para ancorar a identidade desta temporada no tecido cultural de Milão e na tradição do clube.

Deixe a GOAL apresentar tudo o que você precisa saber sobre o uniforme titular do Inter de Milão para a temporada 2026-27, incluindo data de lançamento, preço, vazamentos e detalhes do design.