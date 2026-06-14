Equador: de Pacho e Caicedo a Estupinan e Kendry Paez: o técnico Beccacece aposta tudo na defesa

Entre as seleções desta Copa do Mundo que mais se preocupam com a defesa está, sem dúvida, o Equador de Sebastián Beccacece, técnico argentino que começou na Universidad de Chile e trabalhou principalmente com clubes de seu país, além de alguns meses na Espanha, no comando do Elche. Ex-colaborador de Sampaoli, ele o acompanhou em quase todas as suas passagens por clubes e pela seleção antes de se separar dele há pouco menos de dez anos para iniciar sua carreira como técnico principal. Ele está no comando do Equador desde agosto de 2024 e também possui passaporte italiano graças às origens de alguns antepassados ligados ao ramo paterno de Julio.