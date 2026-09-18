Enzo Maresca revela experimento tático por trás da estreia impressionante de Floyd Samba pelo Manchester City

A linha de produção de talentos do City continua a gerar resultados notáveis, com Samba se tornando o mais recente produto da base a causar impacto imediato no time principal. O jogador de 17 anos roubou a cena no Etihad Stadium, marcando em cada tempo na goleada por 5 a 0 do City sobre o Norwich. No entanto, Maresca revelou depois que a atuação prolífica de Samba aconteceu em uma posição em que o jovem praticamente nunca havia jogado antes. O técnico italiano decidiu escalar o adolescente como referência no ataque, tirando-o de suas funções tradicionais para liderar a linha de frente como camisa 9.

Maresca expressou enorme satisfação com a forma como o experimento se desenrolou em campo. "Estou satisfeito não apenas pelos dois gols, mas por toda a atuação, ele foi bem", disse Maresca aos repórteres. "Ele não jogou muitas partidas como camisa 9, mas nós o testamos ali nos últimos dias. Eu perguntei a ele nos últimos três ou quatro dias, quando decidi escalá-lo como 9, perguntei se ele já tinha jogado [nessa função], e ele disse que nunca havia jogado ali antes."