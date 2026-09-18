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Enzo Maresca revela experimento tático por trás da estreia impressionante de Floyd Samba pelo Manchester City
Uma mudança tática surpreendente para a mais nova estrela do Manchester City
A linha de produção de talentos do City continua a gerar resultados notáveis, com Samba se tornando o mais recente produto da base a causar impacto imediato no time principal. O jogador de 17 anos roubou a cena no Etihad Stadium, marcando em cada tempo na goleada por 5 a 0 do City sobre o Norwich. No entanto, Maresca revelou depois que a atuação prolífica de Samba aconteceu em uma posição em que o jovem praticamente nunca havia jogado antes. O técnico italiano decidiu escalar o adolescente como referência no ataque, tirando-o de suas funções tradicionais para liderar a linha de frente como camisa 9.
Maresca expressou enorme satisfação com a forma como o experimento se desenrolou em campo. "Estou satisfeito não apenas pelos dois gols, mas por toda a atuação, ele foi bem", disse Maresca aos repórteres. "Ele não jogou muitas partidas como camisa 9, mas nós o testamos ali nos últimos dias. Eu perguntei a ele nos últimos três ou quatro dias, quando decidi escalá-lo como 9, perguntei se ele já tinha jogado [nessa função], e ele disse que nunca havia jogado ali antes."
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Enfrentando a transição para o futebol profissional
O treinador fez questão de destacar que, embora Samba tenha parecido um jogador com faro de gol, ainda há muito desenvolvimento necessário para que o jovem domine as nuances da posição. Maresca tratou rapidamente de conter as expectativas, enfatizando que ainda é preciso uma evolução significativa antes que Samba possa dominar as nuances da função.
"Ele com certeza não é um 9, mas foi bem, é jovem, cheio de energia, é forte, sabe finalizar e tomou algumas boas decisões, alguns passes para companheiros de equipe. Então estou feliz, mas, de novo, eles são jovens e precisamos ir devagar com eles", acrescentou Maresca.
Opções na função de falso nove
Samba não foi a única opção ofensiva discutida, já que o técnico refletiu sobre a flexibilidade tática disponível em seu elenco. Apesar do sucesso de Samba, Maresca sabe que adversários diferentes exigem perfis diferentes, mencionando estrelas consagradas que também podem preencher a lacuna na ausência de um centroavante tradicional. A capacidade de alternar entre uma presença física e um "falso 9" mais técnico continua sendo um pilar da filosofia do City sob a atual comissão técnica. Essa flexibilidade permite que o time adapte seu plano de jogo de acordo com a estrutura defensiva que enfrenta.
Ao abordar as outras possibilidades no elenco, Maresca observou: "Eu disse que tínhamos Antoine ali, depende um pouco, mas, pelo plano de jogo, podemos usar Phil e Rayan como falso 9, mas com certeza ele jogou esta noite, foi bem e esperamos poder dar a ele mais chances."
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Allan deixa sua marca na estreia no Etihad
A noite também foi uma ocasião marcante para o ponta brasileiro Allan, que teve uma estreia produtiva ao lado de Samba. O talento sul-americano contribuiu com um gol e uma assistência, mostrando seu potencial para se adaptar às exigências do futebol inglês. Maresca ficou particularmente satisfeito com a forma como Allan lidou com a pressão de jogar diante da torcida da casa pela primeira vez.
"Acho que foi uma boa atuação. Não foi fácil, os primeiros minutos aqui em casa são sempre complicados. Acho que foi importante para ele jogar para ver um pouco que a competição inglesa é um pouco diferente da América do Sul, então, no geral, foi bom, ele fez um gol e deu uma assistência. Acho que ele está feliz", observou Maresca.
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