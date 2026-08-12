Maresca iniciou oficialmente seu período como técnico do Manchester City, com forte foco nos hábitos estruturais que espera de seu elenco. O treinador de 46 anos busca construir sobre as bases deixadas por Pep Guardiola, ao mesmo tempo em que implementa sua própria e meticulosa marca de disciplina em todo o campo.

Um dos principais temas de suas primeiras entrevistas destaca as linhas de comunicação detalhadas que Maresca exige durante as partidas. Sua filosofia se apoia no controle absoluto, até mesmo na forma como a equipe reage no instante imediatamente após marcar um gol.