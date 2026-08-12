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Enzo Maresca explica regra engraçada de Erling Haaland em nova entrevista ao Manchester City
Um novo plano tático
Maresca iniciou oficialmente seu período como técnico do Manchester City, com forte foco nos hábitos estruturais que espera de seu elenco. O treinador de 46 anos busca construir sobre as bases deixadas por Pep Guardiola, ao mesmo tempo em que implementa sua própria e meticulosa marca de disciplina em todo o campo.
Um dos principais temas de suas primeiras entrevistas destaca as linhas de comunicação detalhadas que Maresca exige durante as partidas. Sua filosofia se apoia no controle absoluto, até mesmo na forma como a equipe reage no instante imediatamente após marcar um gol.
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Impondo disciplina à beira do campo
Parte da identidade de Maresca como treinador envolve manter contato direto com a liderança da equipe durante os momentos intensos do jogo. Ele revelou uma regra específica que implementou com sucesso em suas passagens anteriores pelo futebol inglês.
"No Leicester e no Chelsea, eu tinha uma regra de que, quando marcávamos, o capitão tinha de vir ao banco, não para comemorar, mas para receber instruções", explicou Maresca, destacando sua preferência por ajustes táticos em vez de explosões emocionais.
O dilema de Haaland
De acordo com o The New York Times, embora a regra tenha funcionado sem qualquer problema com seus capitães anteriores, Maresca fez uma ressalva brilhante e bem-humorada ao considerar seu novo atacante estrela no Etihad. A possibilidade de a máquina de gols norueguesa assumir funções de liderança claramente criava um pesadelo logístico divertido para o banco de reservas.
"Essa é boa", disse. "Se o capitão faz gol, então pode comemorar. Se Erling for o capitão, p*** que pariu! Temos um problema, consegue imaginar?", brincou, reconhecendo o hábito inevitável do atacante de balançar as redes.
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Olhando para a campanha que vem pela frente
Além da brincadeira bem-humorada, a anedota destaca o intenso foco tático que Maresca leva ao Manchester City. À medida que a preparação para a pré-temporada ganha ritmo, o treinador está ansioso para garantir que cada jogador entenda exatamente o que ele espera com e sem a bola.
Com a nova temporada se aproximando, todas as atenções estarão voltadas para como o elenco se adapta aos métodos de Maresca. Resta saber se Haaland algum dia se verá usando a braçadeira, mas a mensagem do treinador é clara: o trabalho em campo nunca para de verdade.
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