A trajetória de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi com as seleções de Portugal e Argentina não foi apenas uma caminhada futebolística comum, mas sim uma história que se estendeu por longos anos, carregando ao longo dela muitas alegrias, decepções e momentos históricos.

Mas a ironia é que os dois craques, que dividiram o trono do futebol mundial por anos, escolheram caminhos completamente diferentes quando chegou o momento da despedida da seleção.

No dia 5 de novembro, Ronaldo anunciou sua decisão de encerrar sua carreira internacional por meio de um vídeo publicado em suas contas oficiais, em um movimento que pareceu chocante para a torcida de Portugal e para os admiradores do veterano craque, depois de decidir pôr fim à sua jornada com a seleção de seu país longe do clima dos estádios e das celebrações com a torcida.

Por outro lado, a despedida de Messi aconteceu no dia 6 de outubro, ao lado de sua família e da torcida da Argentina, e diante de milhares de torcedores que se reuniram para saudá-lo, em uma cena emocionante que carregou muito reconhecimento ao jogador que levou seu país de volta ao topo do futebol mundial. Entre as duas datas há cerca de apenas um mês, mas a diferença na forma de despedida foi enorme.