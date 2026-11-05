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cm grafica cristiano ronaldo messi 2026 16 9Getty Images
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Entre o ouro e o choque: Cristiano Ronaldo e Messi, um começo épico e um final excepcional!

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A trajetória de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi com as seleções de Portugal e Argentina não foi apenas uma caminhada futebolística comum, mas sim uma história que se estendeu por longos anos, carregando ao longo dela muitas alegrias, decepções e momentos históricos.

Mas a ironia é que os dois craques, que dividiram o trono do futebol mundial por anos, escolheram caminhos completamente diferentes quando chegou o momento da despedida da seleção.

No dia 5 de novembro, Ronaldo anunciou sua decisão de encerrar sua carreira internacional por meio de um vídeo publicado em suas contas oficiais, em um movimento que pareceu chocante para a torcida de Portugal e para os admiradores do veterano craque, depois de decidir pôr fim à sua jornada com a seleção de seu país longe do clima dos estádios e das celebrações com a torcida.

Por outro lado, a despedida de Messi aconteceu no dia 6 de outubro, ao lado de sua família e da torcida da Argentina, e diante de milhares de torcedores que se reuniram para saudá-lo, em uma cena emocionante que carregou muito reconhecimento ao jogador que levou seu país de volta ao topo do futebol mundial. Entre as duas datas há cerca de apenas um mês, mas a diferença na forma de despedida foi enorme.

  • TOPSHOT-FBL-EUR2004-POR-NEDAFP

    Começo épico: Cristiano Ronaldo coloca Portugal no mapa dos grandes

    Cristiano Ronaldo iniciou sua trajetória internacional com grandes ambições, mas jamais imaginou que se transformaria em um dos maiores ícones do futebol português de todos os tempos.

    Depois de anos de tentativas e fracassos, liderou seu país à conquista da Eurocopa de 2016, num feito histórico que deu a Portugal seu primeiro grande título, antes de somar o título da Liga das Nações da Europa em 2019 e 2025.

    O impacto de Cristiano Ronaldo não se limitou aos troféus: ele se tornou o maior artilheiro da história da seleção de Portugal e das seleções nacionais, com 146 gols internacionais, colocando seu nome no topo da lista dos maiores artilheiros em partidas internacionais de todos os tempos e deixando um legado difícil de repetir.

    Apesar da decisão de encerrar sua trajetória internacional, ainda lhe resta um último desafio pessoal: faltam apenas 15 gols para alcançar o gol de número 1000 em sua carreira, marca que ele busca atingir antes da aposentadoria definitiva.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Messi: dos anos de sofrimento à glória mundial

    Já Messi viveu uma jornada mais complicada com a seleção da Argentina, após ser alvo de duras críticas por não conseguir conquistar títulos, apesar de chegar a grandes finais e perder a final da Copa do Mundo de 2014, além de duas finais consecutivas da Copa América, em 2015 e 2016.

    Mas o astro argentino recusou que essas decepções fossem o fim de sua história, levando posteriormente seu país à conquista de duas Copas América e da Copa do Mundo de 2022, além do título da Finalíssima, transformando as críticas em elogios e encerrando uma das histórias mais emocionantes da história do futebol, após realizar o sonho que a torcida argentina esperou por tanto tempo.

    Ao longo de sua carreira internacional, Lionel Messi registrou números excepcionais com a camisa da seleção da Argentina, após disputar 208 partidas, tornando-se o jogador com mais presenças na história da Albiceleste, além de liderar a artilharia histórica com um total de 126 gols, superando com ampla vantagem seu perseguidor mais próximo, Gabriel Batistuta, autor de 54 gols.

    E o impacto de Messi não parou apenas nas redes, pois ele também deu 66 assistências para seus companheiros, elevando seu total a 192 participações em gols ao longo de sua trajetória internacional, números que refletem a dimensão de sua marca excepcional com a seleção de seu país.

  • FBL-ESP-LIGA-FC BARCELONA-REAL MADRID-CLASICOAFP

    Um final diferente: vídeo de Cristiano Ronaldo e a comemoração de Messi

    Apesar da grande semelhança, o último capítulo entre as duas lendas foi marcadamente diferente. Messi viveu um momento de despedida emocionante ao lado de sua família e da torcida de seu país, em um clima de celebração que reflete a dimensão da gratidão pelo que ele ofereceu com a camisa da Argentina, enquanto Cristiano Ronaldo escolheu anunciar sua decisão por meio de um vídeo em suas contas oficiais, em uma cena que carregou um tom mais sereno e surpreendente.

    Mas a diferença não esteve apenas na forma da despedida, estendeu-se também às circunstâncias que cercaram o fim da jornada. Cristiano Ronaldo chegou à sua decisão em meio a divergências e tensões com o técnico Jorge Jesus, que lançaram sombras sobre sua relação com a seleção e se tornaram um dos fatores mais evidentes que precederam o anúncio do fim de sua trajetória internacional.

    Já Messi teve seu momento em meio a um clima de reconhecimento e celebração, depois de ter realizado a maioria de seus sonhos com a camisa da Argentina, e encontrou a torcida de seu país celebrando o que ele ofereceu, em vez de ter o fim de sua jornada ligado a uma crise ou a uma divergência.

    E entre o fim de Cristiano Ronaldo, que teve o tom do choque e da divergência, e a despedida de Messi, marcada pela celebração e pela gratidão, materializa-se um último contraste em duas trajetórias excepcionais. O início foi épico para ambos, mas o caminho até o fim não foi semelhante, embora o futebol lhes tenha proporcionado uma era que não se repetirá com facilidade.

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