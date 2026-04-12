Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-LILLEAFP

Traduzido por

Entre o Marrocos e a França... Por que Ayub Bouadi ainda não tomou uma decisão?

Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos
Copa do Mundo
A. Bouaddi
Brasil
Marrocos
EUA
França

Um sinal aguardado às vésperas da Copa do Mundo

Apesar de ter disputado todas as categorias de base pela seleção francesa, o meio-campista do Lille, Ayoub Bouadi, de 18 anos, também está na mira da seleção marroquina, que se prepara para a Copa do Mundo de 2026.

Apesar das tentativas contínuas tanto do lado francês quanto do marroquino para convencê-lo, Bouadi ainda não tomou uma decisão.

  • Um futuro promissor... Integrou as seleções da França

    A rede francesa RMC Sport publicou no domingo uma reportagem intitulada: “França ou Marrocos? Por que Ayoub Bouadi ainda não tomou uma decisão?”

    A reportagem destacou que o futuro de Bouadi parece promissor, acrescentando: “O meio-campista do Lille demonstra uma maturidade notável para um jogador de 18 anos e já possui grande experiência. Ele disputou 58 partidas na Ligue 1 (marcando dois gols), nove partidas na Liga dos Campeões e dez partidas na Liga Europa”.

    Leia também: Com o cenário do clássico e a fraqueza do Real... o Barcelona tece calmamente sua trama rumo ao título da La Liga

    E acrescentou: “Seu desempenho excepcional com o Lille o qualificou para integrar as seleções juvenis francesas: Sub-16 (8 partidas), Sub-17 (5 partidas), Sub-18 (3 partidas), Sub-20 (1 partida) e, mais recentemente, com a seleção Sub-21, onde disputou 10 partidas e marcou um gol.

    Leia também: Setas de racismo atingem astro marroquino diante do Barcelona

    • Publicidade

  • O encanto do Marrocos

    Ao mesmo tempo, ela afirmou que “a reputação do jogador nascido em Senlis exerce grande atração no Marrocos, terra natal de seus pais”.

    E acrescentou: “A seleção dos Leões do Atlas está envidando esforços intensos para convencer Bouadi a se juntar a ela, especialmente com a aproximação da Copa do Mundo de 2026, daqui a dois meses”.

    Leia também: Mensagens assustadoras do Bayern... O Real Madrid está atento?

    Leia também: Provocação explícita... Mensagem estranha de Yamal após o clássico catalão

    Por sua vez, o jovem jogador do Lille disse, em entrevista concedida no domingo ao programa “Téléfoot”: “É uma grande honra receber propostas de ambas as seleções nacionais”.

    E continuou: “Acho que ter uma nova nacionalidade (esportiva) é uma vantagem. A seleção nacional é uma escolha importante na carreira do jogador, e não deve ser precipitada ou imposta, mas sim surgir de forma espontânea e natural”.

Copa do Mundo
Brasil crest
Brasil
BRA
Marrocos crest
Marrocos
MAR