Entre o Marrocos e a França... Por que Ayub Bouadi ainda não tomou uma decisão?

Ao mesmo tempo, ela afirmou que “a reputação do jogador nascido em Senlis exerce grande atração no Marrocos, terra natal de seus pais”.
E acrescentou: “A seleção dos Leões do Atlas está envidando esforços intensos para convencer Bouadi a se juntar a ela, especialmente com a aproximação da Copa do Mundo de 2026, daqui a dois meses”.
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Por sua vez, o jovem jogador do Lille disse, em entrevista concedida no domingo ao programa “Téléfoot”: “É uma grande honra receber propostas de ambas as seleções nacionais”.
E continuou: “Acho que ter uma nova nacionalidade (esportiva) é uma vantagem. A seleção nacional é uma escolha importante na carreira do jogador, e não deve ser precipitada ou imposta, mas sim surgir de forma espontânea e natural”.