Entre o Marrocos e a França... Por que Ayub Bouadi ainda não tomou uma decisão?

A rede francesa RMC Sport publicou no domingo uma reportagem intitulada: “França ou Marrocos? Por que Ayoub Bouadi ainda não tomou uma decisão?”

A reportagem destacou que o futuro de Bouadi parece promissor, acrescentando: “O meio-campista do Lille demonstra uma maturidade notável para um jogador de 18 anos e já possui grande experiência. Ele disputou 58 partidas na Ligue 1 (marcando dois gols), nove partidas na Liga dos Campeões e dez partidas na Liga Europa”.

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E acrescentou: “Seu desempenho excepcional com o Lille o qualificou para integrar as seleções juvenis francesas: Sub-16 (8 partidas), Sub-17 (5 partidas), Sub-18 (3 partidas), Sub-20 (1 partida) e, mais recentemente, com a seleção Sub-21, onde disputou 10 partidas e marcou um gol.

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