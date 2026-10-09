Entre Leão, Yildiz e Neymar: quem é Destiny Elimoghale e o que a Juventus quer fazer com ele

Sempre à frente dos companheiros de idade e sempre em campo contra garotos mais velhos do que ele, Elimoghale neste ano foi promovido à Next Gen de Massimo Brambilla e está jogando, portanto, na Serie C, onde soma até agora 5 partidas. O time principal, porém, está logo ali, a um passo, e ele pode estrear em breve sob o comando de Luciano Spalletti , que também o havia convocado para a partida contra o NEC na Europa League. “Ele tem características que deixam entrever que, no futuro, pode ter uma evolução importante. Mas depois é preciso ajudá-lo a crescer da maneira certa, dar a ele a possibilidade de adquirir experiência no tempo correto”, disse sobre ele o ex-CT.





Na prestigiada lista com outros dois italianos (Cassano do Como e Arena da Roma, que também tem o tunisiano Bouaskar), Destiny é a grande esperança da Juventus e do futebol italiano. Nascido em Turim em 2009 em uma família de origens nigerianas, ele se formou no Rebaudengo, clube amador do seu bairro, até chegar às categorias de base da Juventus aos sete anos. A partir dali, uma ascensão sem pausas.





Pelas suas características físicas – ele tem mais de 180 cm de altura – e técnicas, desde o início foi comparado a Rafael Leao. Afinal, é um ponta esquerda destro que gosta de partir aberto, buscar o um contra um e tentar a finalização colocada de direita. Seu futebol é uma amostra de arrancadas, dribles, 1 contra 1, piques e lampejos de criatividade dignos justamente do melhor Leao visto no Milan. Elimoghale também pode ser escalado pelo lado direito, como meia-atacante ou próximo do centroavante, embora ainda tenha muito a melhorar nesses espaços. Principalmente diante do gol e nos metros finais, precisa ser mais objetivo e marcar gols com mais continuidade. Seu percurso lembra um pouco o de Kenan Yildiz, que também chegou jovem à Juventus, após a passagem pelo Bayern de Munique, e logo mostrou capacidade para se firmar no time principal. O turco é, sem dúvida, uma referência para o jogador de 2009, que, porém, tem como ídolo e modelo a seguir Neymar.





Tesouro da Juve, mas também da Itália. Elimoghale está seguindo toda a trajetória nas seleções de base da seleção italiana. Primeiro entrou no radar da Itália Sub-15 e depois da Sub-17, com a qual disputou o Europeu Sub-17 e o Mundial da categoria. Depois, Bollini também o levou para o Europeu Sub-19 apesar de ele ser dois anos mais novo do que a maior parte dos companheiros. Um predestinado que tem na cabeça o objetivo de ganhar a Bola de Ouro.





Um jogador assim a Juve quer segurar com firmeza e protegê-lo dentro e fora de campo. Destiny Elimoghale tem contrato blindado até 2028 e a Juventus aposta fortemente nele, a ponto de fazê-lo estrear em breve no time principal. É e será cada vez mais o futuro do clube.