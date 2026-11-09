Entre Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli e Al Ittihad: quem tem a tabela mais difícil?

Os quatro grandes clubes da Arábia Saudita entram em uma fase extremamente delicada da temporada 2026-2027, com a sobreposição de jogos da Liga Roshn e da Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, e a sequência de confrontos diretos que podem ter papel decisivo na disputa por títulos e pelas primeiras posições.

Com o anúncio das novas datas dos jogos adiados e a definição dos confrontos das oitavas de final da Copa do Rei, surgem questionamentos sobre qual clube enfrenta o teste mais difícil entre Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli e Al-Ittihad, especialmente diante das diferentes características dos adversários, do horário das partidas e do desgaste causado pelas viagens e pela pressão física.

Observando o calendário divulgado, o Al-Ahli aparece com a missão mais complicada, seguido pelo Al-Nassr, enquanto o Al-Hilal conta com uma margem relativamente maior de flexibilidade, e o Al-Ittihad encara uma série de testes importantes que exigem a manutenção da estabilidade técnica e física.