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Al-Ittihad v Al-Ahli Saudi: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Entre Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli e Al Ittihad: quem tem a tabela mais difícil?

Especiais e Opinião
Al-Ahli
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Al Hilal
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

Disputas incendiárias

Os quatro grandes clubes da Arábia Saudita entram em uma fase extremamente delicada da temporada 2026-2027, com a sobreposição de jogos da Liga Roshn e da Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, e a sequência de confrontos diretos que podem ter papel decisivo na disputa por títulos e pelas primeiras posições.

Com o anúncio das novas datas dos jogos adiados e a definição dos confrontos das oitavas de final da Copa do Rei, surgem questionamentos sobre qual clube enfrenta o teste mais difícil entre Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli e Al-Ittihad, especialmente diante das diferentes características dos adversários, do horário das partidas e do desgaste causado pelas viagens e pela pressão física.

Observando o calendário divulgado, o Al-Ahli aparece com a missão mais complicada, seguido pelo Al-Nassr, enquanto o Al-Hilal conta com uma margem relativamente maior de flexibilidade, e o Al-Ittihad encara uma série de testes importantes que exigem a manutenção da estabilidade técnica e física.

Leia também: Oficial — clássicos e dérbis pegando fogo em 65 dias turbulentos na Liga Roshn

  • Al Ahli v Al Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O Al Ahly: uma maratona de grandes confrontos e viagens

    O Al-Ahli parece ser o time mais exposto à pressão das partidas durante o próximo período, diante da proximidade dos confrontos difíceis e da sobreposição de seus compromissos locais, já que inicia sua série de testes com o duelo contra o Al-Nassr no dia 20 de novembro, no clássico adiado da nona rodada, antes de entrar nas rodadas seguintes da liga.

    A dificuldade da missão aumenta com o dérbi de Gidá diante do Al-Ittihad no dia 11 de dezembro, seguido pelo confronto contra o Al-Ula fora de casa no dia 12 de janeiro, pelas oitavas de final da Copa do Rei, uma partida eliminatória que não admite reparação, antes de encarar o Al-Hilal no dia 22 de janeiro em outro duelo de peso.

    A dificuldade do calendário do Al-Ahli não se limita aos nomes dos adversários, mas se estende à variedade dos compromissos e à sobreposição das partidas da liga e da copa, além dos deslocamentos para fora de casa, o que coloca a profundidade do elenco e a capacidade da comissão técnica de fazer o rodízio dos jogadores diante de um teste real.

  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O Al-Nassr: confrontos diretos e teste à profundidade do elenco

    O Al-Nassr está entre as equipes que terão testes difíceis pela frente, começando pelo clássico contra o Al-Ahli no dia 20 de novembro, seguido do confronto com o Al-Shabab no dia 12 de dezembro, antes de entrar em uma fase mais delicada com o dérbi de Riad diante do Al-Hilal no dia 1º de janeiro de 2027, no estádio Al-Awwal Park.

    Já na Copa do Rei, o Al-Nassr enfrenta a equipe do Al-Khaleej no dia 12 de janeiro, em seu próprio estádio, uma vantagem relativa do ponto de vista logístico, mas que não diminui a importância da partida diante do sistema eliminatório e do desejo da equipe de seguir na disputa pelo título.

    A dificuldade da tabela do Al-Nassr reside na sequência de confrontos de caráter competitivo, especialmente contra o Al-Ahli e o Al-Hilal, o que torna a manutenção da prontidão dos jogadores titulares e a prevenção de lesões dois fatores importantes nesta fase.

  • Al-Ittihad: dérbi de Jidá e confronto adiado em dezembro

    O Al-Ittihad, por sua vez, enfrenta uma tabela que não está livre de complicações, já que recebe o Al-Ahli no dia 11 de dezembro no clássico de Jedá, antes de disputar o confronto adiado diante do Al-Shabab no dia 21 de dezembro, em dois testes importantes dentro de um período de tempo relativamente curto.

    Já na Copa do Rei, o Al-Ittihad viaja a Hail para enfrentar o Al-Jubail no dia 11 de janeiro, pelas oitavas de final, uma partida que exige encarar com seriedade um adversário em busca de uma surpresa diante de um dos principais clubes da competição.

    E apesar de a tabela do Al-Ittihad incluir um número menor de confrontos diretos de cúpula em comparação com o Al-Ahli e o Al-Nassr, o clássico de Jedá e o confronto adiado diante do Al-Shabab, além da viagem pela Copa, impõem à equipe a necessidade de lidar com cautela com esta fase.

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  • Al Hilal v Shabab Al Ahli Dubai - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    O Al-Hilal: vantagem relativa na distribuição dos confrontos

    Por outro lado, a tabela do Al-Hilal parece mais equilibrada em termos de distribuição dos grandes confrontos, já que enfrenta o Al-Riyadh no dia 21 de dezembro, na partida adiada da nona rodada, um duelo que acontece dentro da capital e não exige uma longa viagem.

    O Al-Hilal disputa o dérbi de Riade contra o Al-Nassr no dia 1º de janeiro, no estádio Al-Awwal Park, e depois recebe o Al-Hazem no dia 11 de janeiro, nas oitavas de final da Copa do Rei, no estádio Kingdom Arena, antes de enfrentar o Al-Ahli no dia 22 de janeiro, em um clássico aguardado.

    A realização da partida da Copa em seu próprio estádio, aliada aos intervalos de tempo entre os grandes confrontos, dá ao Al-Hilal certa flexibilidade na preparação, ainda que seja exigido dele manter o condicionamento ao longo de uma série de partidas importantes.

    Em resumo, o Al-Ahli parece ter diante de si a tabela mais complicada em termos de sobreposição dos grandes confrontos, dos compromissos da Copa e dos deslocamentos, enquanto a tabela do Al-Nassr não é menos difícil por conta do clássico contra o Al-Ahli e do dérbi diante do Al-Hilal, ao passo que o Al-Ittihad encara testes importantes durante dezembro e janeiro, e o Al-Hilal tem uma vantagem relativa na distribuição das partidas.

    Mas a decisão não dependerá apenas do calendário, e sim da capacidade de cada equipe de gerenciar as cargas, fazer o rodízio de seus jogadores e lidar com a pressão das competições.