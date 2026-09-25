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Ahmed Mansy
Traduzido por

Entre Al-Dossari e Al-Hamdan: salvem a seleção da Arábia Saudita das torcidas do Al-Hilal e do Al-Nassr!

Especiais e Opinião
Opinion
A. Al-Hamdan
S. Al-Dawsari
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O Arábia Saudita pede socorro

O período de paralisação para os jogos das seleções deixou de ser um meio de reunir as torcidas rivais dos clubes que apoiam em torno de uma única seleção à qual todos pertencem, e passou a ser uma etapa em que a disputa migra da superioridade das equipes para a dos jogadores.

No nosso mundo árabe, isso se tornou algo habitual, especialmente na seleção da Arábia Saudita, onde as torcidas dos diferentes clubes, sobretudo Al-Hilal e Al-Nassr, passaram a competir para provar a superioridade de seus jogadores sobre os rivais.

No entanto, a questão não se limita a provar a superioridade dos jogadores do clube dentro da seleção, mas se estende à tentativa de acabar com os jogadores do clube rival e responsabilizá-los por todos os problemas enfrentados pela seleção.

  • Abdullah Al-Hamdan como exemplo

    A mais recente vítima dessa disputa acirrada foi Abdullah Al-Hamdan, atual atacante do Al-Nassr, que já havia jogado por vários anos no rival tradicional Al-Hilal, antes de se transferir para o outro lado da capital em fevereiro passado.

    Al-Hamdan fez uma de suas piores partidas, anteontem, na quarta-feira, durante a vitória por 1 a 0 sobre o Kuwait, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27".

    Al-Hamdan não conseguiu tomar as decisões corretas diante do gol: passou quando deveria chutar e chutou quando deveria passar, até que o técnico grego Georgios Donis decidiu substituí-lo, sendo alvo de vaias da torcida ao deixar o campo.

    Tudo isso é normal e acontece no futebol, mas o que não foi normal foi o forte ataque sofrido pelo atacante saudita após a partida, seja por parte da torcida, seja por parte de alguns profissionais da imprensa ligados ao Al-Hilal.

    A crítica é algo natural, especialmente após uma atuação tão ruim, mas o que não foi natural foi a tentativa de destruir o jogador moralmente e transformar seu mau desempenho em uma única partida em um nível geral aplicável a toda a sua trajetória com a seleção da Arábia Saudita.

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  • Salem Al-Dawsari: a maior vítima

    O que acontece atualmente com Al-Hamdan por parte da torcida do Al-Hilal, ocorreu exatamente da mesma forma, e talvez até mais, com Salem Al-Dawsari, capitão do "Zaeem" e da seleção saudita, especialmente durante os últimos meses.

    Salem Al-Dawsari foi o melhor jogador entre os da Arábia Saudita durante a Copa Árabe 2025, no Catar, onde marcou um gol e deu 6 assistências, sendo o maior garçom daquele torneio.

    Apesar disso, as críticas, que chegaram ao ponto do ataque e da zombaria contra o "Tornado", vieram ora sob o pretexto de que ele havia deixado a concentração da seleção na parada de março do ano passado, ora sob o pretexto da queda de desempenho na Copa do Mundo 2026.

    E embora a seleção tenha sofrido ofensivamente de modo geral ao longo de todo o Mundial, Salem Al-Dawsari carregou a maior parte das críticas, ora sob o pretexto de que era o capitão, ora sob o pretexto de que era o principal astro, mas a verdade não era essa.

  • A seleção da Arábia Saudita: entre o Al-Hilal e o Al-Nassr

    A verdade é que a seleção saudita se tornou um terreno fértil para o embate entre as torcidas do Al-Hilal e do Al-Nassr nos últimos tempos, na tentativa de provar que os jogadores do clube rival são a primeira e a última razão para a queda de rendimento da Arábia Saudita.

    O torcedor do Al-Hilal dirá que Abdullah Al-Hamdan é a causa da crise ofensiva que a seleção saudita atravessa, esquecendo-se de que ele próprio exigia que o atacante fosse titular quando estava preso ao banco de reservas de seu clube há alguns meses.

    Por outro lado, você encontrará o torcedor do Al-Nassr criticando Salem Al-Dawsari e descrevendo-o como acabado e um peso morto para o time, para em seguida ele mesmo pedir apoio a Nawaf Al-Aqidi e Abdullah Al-Hamdan pelo simples fato de serem jogadores da seleção saudita.

    A realidade é o que disse Al-Abbas ibn Al-Ahnaf há mais de 12 séculos: "Todos alegam ter um laço com Laila, mas Laila não reconhece isso a nenhum deles". Todos alegam amar a seleção saudita, e, se a Arábia Saudita pudesse falar, diria: "Salvem-me das torcidas do Al-Hilal e do Al-Nassr".

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