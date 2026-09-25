A mais recente vítima dessa disputa acirrada foi Abdullah Al-Hamdan, atual atacante do Al-Nassr, que já havia jogado por vários anos no rival tradicional Al-Hilal, antes de se transferir para o outro lado da capital em fevereiro passado.

Al-Hamdan fez uma de suas piores partidas, anteontem, na quarta-feira, durante a vitória por 1 a 0 sobre o Kuwait, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27".

Al-Hamdan não conseguiu tomar as decisões corretas diante do gol: passou quando deveria chutar e chutou quando deveria passar, até que o técnico grego Georgios Donis decidiu substituí-lo, sendo alvo de vaias da torcida ao deixar o campo.

Tudo isso é normal e acontece no futebol, mas o que não foi normal foi o forte ataque sofrido pelo atacante saudita após a partida, seja por parte da torcida, seja por parte de alguns profissionais da imprensa ligados ao Al-Hilal.

A crítica é algo natural, especialmente após uma atuação tão ruim, mas o que não foi natural foi a tentativa de destruir o jogador moralmente e transformar seu mau desempenho em uma única partida em um nível geral aplicável a toda a sua trajetória com a seleção da Arábia Saudita.