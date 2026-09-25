O período de paralisação para os jogos das seleções deixou de ser um meio de reunir as torcidas rivais dos clubes que apoiam em torno de uma única seleção à qual todos pertencem, e passou a ser uma etapa em que a disputa migra da superioridade das equipes para a dos jogadores.
No nosso mundo árabe, isso se tornou algo habitual, especialmente na seleção da Arábia Saudita, onde as torcidas dos diferentes clubes, sobretudo Al-Hilal e Al-Nassr, passaram a competir para provar a superioridade de seus jogadores sobre os rivais.
No entanto, a questão não se limita a provar a superioridade dos jogadores do clube dentro da seleção, mas se estende à tentativa de acabar com os jogadores do clube rival e responsabilizá-los por todos os problemas enfrentados pela seleção.