Entre a seleção da Arábia Saudita e o Al-Hilal: como os sonhos de Mohammed Al-Owais se transformaram em pesadelos?

Aos oito minutos de jogo, Wesley Said abriu o placar para a equipe catari, após um forte chute rasteiro com o pé esquerdo de dentro da área.
Aos 48 minutos de jogo, Riyad Mahrez construiu o segundo gol do Al-Shamal, depois de cruzar uma bola rasteira que seu compatriota Baghdad Bounedjah desviou para dentro das redes do goleiro Mohammed Al-Owais.
E não parou por aí, pois o astro argelino cruzou uma bola de cobrança de falta que chegou à cabeça do meio-campista tunisiano Mohamed Ali Ben Romdhane, que a desviou para as redes do Al-Hilal aos 54 minutos.
O gol foi o quinto a balançar as redes de Al-Owais nas três partidas que disputou pelo Al-Hilal desde o início da atual temporada.
O goleiro saudita só manteve sua meta inviolada uma única vez, durante a vitória sobre o Al-Raed por 2 a 0, na fase dos 32 avos de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas, em agosto passado.
Depois disso, Al-Owais foi titular na partida contra o Neom, pela sexta rodada da Liga Roshn Saudita, e sofreu dois gols que custaram ao "Líder" sua primeira derrota na atual temporada.