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Saudi Arabia v Mexico: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Entre a seleção da Arábia Saudita e o Al-Hilal: como os sonhos de Mohammed Al-Owais se transformaram em pesadelos?

Especiais e Opinião
M. Al Owais
Arábia Saudita
Al-Shamal x Al Hilal
Al-Shamal
Al Hilal
Liga dos Campeões da Ásia
Arábia Saudita
Catar

O goleiro internacional sofre

As partidas como titular se transformaram em pesadelos que perseguem o goleiro internacional Mohammed Al-Owais em seu clube, o Al-Hilal, embora pareçam sonhos cor-de-rosa e felizes com a seleção da Arábia Saudita.

O Al-Hilal saudita foi recebido pelo Al-Shamal catariano nesta terça-feira, no estádio Al-Bayt, em Al-Khor, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

  • O pesadelo do Al-Hilal

    Aos oito minutos de jogo, Wesley Said abriu o placar para a equipe catari, após um forte chute rasteiro com o pé esquerdo de dentro da área.

    Aos 48 minutos de jogo, Riyad Mahrez construiu o segundo gol do Al-Shamal, depois de cruzar uma bola rasteira que seu compatriota Baghdad Bounedjah desviou para dentro das redes do goleiro Mohammed Al-Owais.

    E não parou por aí, pois o astro argelino cruzou uma bola de cobrança de falta que chegou à cabeça do meio-campista tunisiano Mohamed Ali Ben Romdhane, que a desviou para as redes do Al-Hilal aos 54 minutos.

    O gol foi o quinto a balançar as redes de Al-Owais nas três partidas que disputou pelo Al-Hilal desde o início da atual temporada.

    O goleiro saudita só manteve sua meta inviolada uma única vez, durante a vitória sobre o Al-Raed por 2 a 0, na fase dos 32 avos de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas, em agosto passado.

    Depois disso, Al-Owais foi titular na partida contra o Neom, pela sexta rodada da Liga Roshn Saudita, e sofreu dois gols que custaram ao "Líder" sua primeira derrota na atual temporada.

  • O milagre saudita

    O estranho é que isso acontece em um momento em que Al-Owais vive grande fase no cenário internacional com a seleção da Arábia Saudita.

    O goleiro saudita manteve sua meta invicta nos últimos 6 jogos que disputou com a Arábia Saudita, a partir da partida contra Cabo Verde, na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

    A meta de Al-Owais também permaneceu invicta durante as cinco partidas que disputou com a seleção saudita na Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", que terminou com o título da Arábia Saudita.

    Em razão dessas atuações, Mohammed Al-Owais recebeu o prêmio de melhor goleiro do torneio do Golfo.

  • Os sonhos do Al Owais se transformaram em pesadelo

    Al-Owais retornou ao Al-Hilal durante a última janela de transferências do verão, depois de uma única temporada longe do clube, carregado de muitos sonhos após o seu destaque na Copa do Mundo de 2026.

    O maior sonho de Al-Owais era dar continuidade ao desempenho de destaque que começou com a Arábia Saudita no Mundial, agora que voltava ao "Líder", na esperança de reconquistar o seu lugar na equipe titular, em detrimento do marroquino Yassine Bounou.

    No entanto, Al-Owais encontrou-se como reserva do goleiro marroquino desde o início da temporada, tendo disputado apenas 3 partidas, mantendo a meta inviolada em apenas uma delas, o que torna os seus sonhos difíceis de alcançar.

    E agora, talvez Al-Owais se encontre como reserva no Al-Hilal no restante da temporada, o que torna ainda mais difícil a sua permanência na seleção da Arábia Saudita e a manutenção do seu lugar como titular.

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