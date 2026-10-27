Novos problemas físicos para Jayden Addai, ponta do Como. Ele entrou aos 58 minutos de jogo, no segundo tempo da vitória por 3 a 1 sobre o Torino, mas precisou deixar o campo já aos 78 minutos. Addai pediu a Fabregas para ser substituído, e o treinador colocou imediatamente Samuele Ricci em seu lugar.
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Entra aos 58 minutos e sai aos 78: o que aconteceu com Addai, do Como?
Como informa SOS Fanta, Addai disse a Fabregas que sentiu um incômodo: provável problema de natureza muscular para ele. Resta saber, nas próximas horas, após os exames de praxe, a gravidade do problema que apresentou.
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