Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Addai Como 2025-2026Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Entra aos 58 minutos e sai aos 78: o que aconteceu com Addai, do Como?

J. Addai
Torino x Como
Torino
Como
Campeonato Italiano

Problema muscular para o jogador que atua pelos lados do campo


Novos problemas físicos para Jayden Addai, ponta do Como. Ele entrou aos 58 minutos de jogo, no segundo tempo da vitória por 3 a 1 sobre o Torino, mas precisou deixar o campo já aos 78 minutos. Addai pediu a Fabregas para ser substituído, e o treinador colocou imediatamente Samuele Ricci em seu lugar.

  • Como informa SOS Fanta, Addai disse a Fabregas que sentiu um incômodo: provável problema de natureza muscular para ele. Resta saber, nas próximas horas, após os exames de praxe, a gravidade do problema que apresentou.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
COM

COM

Campeonato Italiano

01 de nov. de 2026

VEN

VEN

FRC

FRC

Campeonato Italiano

01 de nov. de 2026

TOR

TOR