Após o primeiro rebaixamento da Bundesliga, o VfL Wolfsburg vivia um clima de raiva e frustração. “Quando se é rebaixado, dói”, disse o técnico Dieter Hecking à Sat.1: “A decepção também é grande para mim, porque passamos por um período muito intenso nas últimas nove a dez semanas. Tentamos de tudo e os jogadores também deram tudo de si para conseguir a permanência na divisão.”
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"Então podemos parar!" O VfL Wolfsburg critica o árbitro Zwayer após o rebaixamento histórico
No fim das contas, “tudo se resume a uma única situação: se você permanece na divisão ou é rebaixado. Aí, o jogo tomou um rumo que não queríamos”, explicou Hecking, referindo-se ao cartão amarelo-vermelho recebido por Joakim Maehle logo no início da partida (14º minuto). O segundo cartão amarelo foi, de fato, “indiscutível”. No entanto, em relação à primeira advertência, o técnico de 61 anos criticou a falta de “tato” do árbitro Felix Zwayer.
O VfL Wolfsburg é rebaixado: Hecking afirma ter testemunhado uma agressão
Ele tem “uma interpretação completamente diferente” dessa jogada, segundo Hecking. Maehle foi “atacado três vezes, depois três jogadores avançaram contra ele e, se isso não é agressão da parte de Bilbija, então podemos até desistir. Podemos reclamar disso, mas é inútil.” O jogo estava “decidido” e era preciso parabenizar o Paderborn pela promoção após o 1 a 2 (1 a 1, 1 a 1) na prorrogação.
O técnico não se pronunciou sobre o que a primeira queda para a segunda divisão após 29 anos significa para o seu próprio futuro. “Para mim, também há, em primeiro lugar, a decepção de não termos conseguido. Vamos ter que deixar isso assentar nos próximos um ou dois dias e, então, certamente conversaremos”, disse Hecking. Agora é preciso, em primeiro lugar, “lidar com a decepção e depois nos reerguer”, disse Diego Benaglio, membro do conselho fiscal. No vestiário, “lágrimas” foram derramadas.