"Então podemos parar!" O VfL Wolfsburg critica o árbitro Zwayer após o rebaixamento histórico

Ele tem “uma interpretação completamente diferente” dessa jogada, segundo Hecking. Maehle foi “atacado três vezes, depois três jogadores avançaram contra ele e, se isso não é agressão da parte de Bilbija, então podemos até desistir. Podemos reclamar disso, mas é inútil.” O jogo estava “decidido” e era preciso parabenizar o Paderborn pela promoção após o 1 a 2 (1 a 1, 1 a 1) na prorrogação.

O técnico não se pronunciou sobre o que a primeira queda para a segunda divisão após 29 anos significa para o seu próprio futuro. “Para mim, também há, em primeiro lugar, a decepção de não termos conseguido. Vamos ter que deixar isso assentar nos próximos um ou dois dias e, então, certamente conversaremos”, disse Hecking. Agora é preciso, em primeiro lugar, “lidar com a decepção e depois nos reerguer”, disse Diego Benaglio, membro do conselho fiscal. No vestiário, “lágrimas” foram derramadas.