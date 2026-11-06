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كريستيانو رونالدو - Cristiano Ronaldo - Kooora OnlyKooora
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Enganaram você ao dizer que Ronaldo é a crise: "o poço dos traidores" convoca os inimigos da lenda!

Especiais e Opinião
C. Ronaldo
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O maior artilheiro da história do futebol enfrentou vários golpes em sua trajetória!

Ao longo de muitos anos, Cristiano Ronaldo se viu na mira das críticas sempre que uma equipe que vestia sua camisa tropeçava, como se sua presença fosse a explicação mais fácil para qualquer crise, ou como se sua saída fosse a solução mágica para colocar as coisas nos trilhos novamente.

Foi acusado de egoísmo, e seus gols foram por vezes tomados como prova de um desequilíbrio no sistema, a ponto de a estrela portuguesa se tornar sempre o culpado em crises das quais ele não era necessariamente o único responsável.

Mas uma revisão do que aconteceu em suas grandes passagens revela um quadro mais complexo: nem todos os clubes que ele deixou se transformaram em ruínas, e sua saída não foi a causa direta de todas as dificuldades que enfrentaram, mas todos eles entraram em diferentes fases de reconstrução, declínio e oscilação.

E, entre os números e os títulos, permanece uma verdade difícil de ignorar: Ronaldo não era apenas um jogador que marcava gols, mas sim alguém que dava às equipes pelas quais atuava um valor ofensivo excepcional, difícil de substituir facilmente.

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    Real Madrid: 450 gols que deixaram um vazio excepcional

    A passagem pelo Real Madrid foi o capítulo mais brilhante da trajetória de Cristiano Ronaldo, depois que ele deixou de ser uma contratação recorde vinda do Manchester United para se tornar o maior artilheiro da história do clube merengue.

    Ao longo de 9 temporadas, disputou 438 partidas oficiais e marcou 450 gols, levando a equipe a 16 títulos, com destaque para 4 conquistas da Liga dos Campeões da Europa e dois títulos do Campeonato Espanhol, além de dois títulos da Copa do Rei, 3 Supercopas da Europa, 3 Mundiais de Clubes e duas Supercopas da Espanha.

    E quando Cristiano Ronaldo partiu para a Juventus no verão de 2018, veio à tona a dificuldade de repor essa quantidade enorme de gols, já que o Real Madrid encerrou a temporada 2018-2019 sem títulos importantes e se despediu da Liga dos Campeões diante do Ajax, com uma dura derrota por 1 a 4 no estádio Santiago Bernabéu.

    Leia também: Cristiano Ronaldo deu três tapas em Jesus — os bastidores explosivos por trás da decisão histórica

    E, apesar de o clube ter recuperado sua hegemonia mais tarde e conquistado grandes títulos, a saída de Cristiano Ronaldo deixou um vazio ofensivo que não foi fácil de preencher de imediato.

    A prova mais evidente veio de seu ex-companheiro Karim Benzema, que falou com franqueza sobre a natureza do papel que desempenhava na presença do craque português, afirmando que Cristiano Ronaldo marcava 50 gols a cada temporada e, por isso, ele precisava se adaptar ao seu estilo de jogo. Acrescentou que a saída do português lhe deu um papel diferente e o obrigou a assumir a responsabilidade de decidir as partidas — um depoimento importante de um jogador que se beneficiou da saída de Cristiano Ronaldo, mas que, ao mesmo tempo, não negou a dimensão do que ele oferecia dentro da equipe.

    Já Marcelo, o lateral brasileiro e amigo próximo de Cristiano Ronaldo, foi mais claro ao falar de sua saída, ao garantir que qualquer time sentirá falta do melhor jogador do mundo quando ele deixar suas fileiras, e que todos gostariam de ter Cristiano em seu time. Aquilo não foi um simples elogio de um ex-companheiro, mas sim o reconhecimento da dimensão da perda técnica sofrida pelo Real Madrid com a saída de um dos maiores craques de sua história.

  • Udinese Calcio v Juventus - Serie AGetty Images Sport

    Juventus: 101 gols, 5 títulos e um currículo impossível de ignorar

    Em Turim, a experiência de Cristiano Ronaldo não foi menos marcante. Ele chegou à Juventus em 2018 em meio a grandes esperanças de encerrar a longa espera do clube pelo título da Liga dos Campeões da Europa, e apresentou números individuais impressionantes ao longo de três temporadas, após marcar 101 gols em 134 partidas oficiais, conquistando cinco títulos, que incluíram o Campeonato Italiano duas vezes, a Copa da Itália uma vez e a Supercopa da Itália duas vezes.

    Apesar desse retrospecto, a experiência não ficou livre de críticas, sobretudo com a eliminação da Juventus da Liga dos Campeões sem alcançar o objetivo que levou Cristiano Ronaldo ao clube.

    Alguns de seus críticos chegaram a responsabilizá-lo pela mudança da identidade coletiva da equipe, mas o depoimento de Gianluigi Buffon trouxe um detalhe mais preciso. O lendário goleiro falou sobre a perda de parte da identidade coletiva da Juventus durante aquela fase, antes de esclarecer posteriormente que isso não foi culpa de Cristiano Ronaldo, destacando que o jogador português entregou o que se esperava dele, e que o problema esteve na falta de preparo de alguns elementos da equipe para se adaptar à chegada de uma estrela desse porte.

    Já Giorgio Chiellini, ex-capitão da defesa da Juventus, ofereceu outro depoimento que revela o valor de Cristiano Ronaldo, ao afirmar que o português era decisivo sempre que encontrava uma equipe que jogava de acordo com suas capacidades, e que a sua presença teria sido um grande acréscimo para a Juventus caso tivesse permanecido.

    Ele também apontou que a saída tardia dele, em agosto de 2021, provocou um choque dentro da equipe, e que o clube pagou o preço por não ter tido tempo suficiente para se preparar para a sua ausência.

    Após a sua saída, a Juventus perdeu o título do Campeonato Italiano que havia mantido por nove temporadas consecutivas, e entrou em uma fase de oscilação técnica, antes de recuperar o título na temporada 2023-2024.

    Isso não significa que Cristiano Ronaldo tenha sido o único responsável pelos sucessos ou pelos fracassos da equipe, mas confirma que a presença de um jogador que marca mais de 30 gols por temporada dava ao sistema uma solução ofensiva excepcional, e que substituí-lo não foi uma tarefa fácil.

  • ENG-FBL-MAN UTD-TEN HAGAFP

    Manchester United: o retorno a uma casa em ruínas

    Cristiano Ronaldo retornou ao Manchester United no verão de 2021 em meio a enormes festejos da torcida, como se voltasse para completar uma história que não havia terminado no estádio de Old Trafford.

    E em sua primeira temporada após o retorno, marcou 24 gols em diferentes competições e foi o artilheiro da equipe, apesar da queda nos resultados e dos problemas que cercavam o grupo.

    Mas a chegada de Erik ten Hag mudou a natureza da relação entre o craque português e o clube, depois que seu papel na escalação titular diminuiu e o desentendimento se intensificou em relação à forma de tratá-lo e à sua posição dentro da equipe, culminando na famosa entrevista com Piers Morgan e, em seguida, na rescisão amigável de seu contrato em novembro de 2022.

    Durante suas duas passagens pelo Manchester United, Ronaldo marcou 145 gols em 346 partidas e conquistou oito títulos, entre os quais se destacam 3 campeonatos da Premier League, a Liga dos Campeões da Europa, a Copa do Mundo de Clubes e a Copa da Inglaterra, além de dois títulos da Copa da Liga.

    E seu valor em sua última temporada não foram apenas números, mas sim um dos poucos elementos capazes de fazer a diferença em uma equipe que sofria no quesito resultados.

    Nesse contexto, Rio Ferdinand, ex-companheiro de Ronaldo e um dos ídolos do clube, defendeu a importância dos gols que ele proporcionava, questionando, antes da saída do jogador: de onde o Manchester United vai compensar 24 gols se permitir que ele vá embora? A mensagem de Ferdinand era clara quanto ao valor de gols que a equipe perdia, mesmo que as temporadas seguintes tenham provado que compensar os gols é possível por meio de outros jogadores.

    Já o próprio Ronaldo falou posteriormente sobre problemas mais profundos dentro do clube, considerando que o Manchester United precisa de uma reconstrução completa que abranja a gestão, a infraestrutura e todo o sistema, e não apenas se contentar em trocar jogadores ou treinadores.

    E apesar de suas declarações terem provocado grande polêmica, a queda da equipe após sua saída e a continuidade das trocas de treinadores revelaram que a crise não estava ligada ao nome de um único jogador.

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  • FBL-EUR-NATIONS-NOR-PORAFP

    Jesus e seus comandados cairão na mesma armadilha?

    Já a seleção portuguesa representa o capítulo mais sensível na história de Cristiano Ronaldo, depois de seu nome ter sido associado às maiores conquistas da geração atual, tornando-se o jogador que carregou a responsabilidade da liderança e dos resultados ao longo de mais de duas décadas.

    Antes de sua era, Portugal não havia conquistado a Eurocopa nem a Liga das Nações da UEFA. Então veio a geração liderada por Ronaldo para conquistar o título da Euro 2016 e a Liga das Nações da UEFA por duas vezes, em 2019 e 2025.

    No plano individual, Ronaldo encerrou sua trajetória internacional com 234 partidas e 146 gols, tornando-se o jogador com mais participações e mais gols marcados na história das seleções, após uma jornada de 23 anos com Portugal, desde sua estreia em 2003 até o anúncio da aposentadoria em 5 de novembro de 2026.

    Seu impacto não se limitou aos números, mas se estendeu à construção de uma identidade competitiva para uma seleção que passou a ser cobrada a disputar títulos de forma constante.

    E agora, Jorge Jesus e a geração atual se veem diante de um teste diferente, após o fim da era do jogador que carregava boa parte dos holofotes e das pressões.

    Não seria justo atribuir apenas a Ronaldo a responsabilidade pelos fracassos de Portugal, assim como não seria lógico considerar sua saída uma garantia de sucesso para o grupo; mas a próxima etapa revelará até que ponto a seleção será capaz de manter seu status sem seu líder histórico.