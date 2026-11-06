A passagem pelo Real Madrid foi o capítulo mais brilhante da trajetória de Cristiano Ronaldo, depois que ele deixou de ser uma contratação recorde vinda do Manchester United para se tornar o maior artilheiro da história do clube merengue.

Ao longo de 9 temporadas, disputou 438 partidas oficiais e marcou 450 gols, levando a equipe a 16 títulos, com destaque para 4 conquistas da Liga dos Campeões da Europa e dois títulos do Campeonato Espanhol, além de dois títulos da Copa do Rei, 3 Supercopas da Europa, 3 Mundiais de Clubes e duas Supercopas da Espanha.

E quando Cristiano Ronaldo partiu para a Juventus no verão de 2018, veio à tona a dificuldade de repor essa quantidade enorme de gols, já que o Real Madrid encerrou a temporada 2018-2019 sem títulos importantes e se despediu da Liga dos Campeões diante do Ajax, com uma dura derrota por 1 a 4 no estádio Santiago Bernabéu.

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E, apesar de o clube ter recuperado sua hegemonia mais tarde e conquistado grandes títulos, a saída de Cristiano Ronaldo deixou um vazio ofensivo que não foi fácil de preencher de imediato.

A prova mais evidente veio de seu ex-companheiro Karim Benzema, que falou com franqueza sobre a natureza do papel que desempenhava na presença do craque português, afirmando que Cristiano Ronaldo marcava 50 gols a cada temporada e, por isso, ele precisava se adaptar ao seu estilo de jogo. Acrescentou que a saída do português lhe deu um papel diferente e o obrigou a assumir a responsabilidade de decidir as partidas — um depoimento importante de um jogador que se beneficiou da saída de Cristiano Ronaldo, mas que, ao mesmo tempo, não negou a dimensão do que ele oferecia dentro da equipe.

Já Marcelo, o lateral brasileiro e amigo próximo de Cristiano Ronaldo, foi mais claro ao falar de sua saída, ao garantir que qualquer time sentirá falta do melhor jogador do mundo quando ele deixar suas fileiras, e que todos gostariam de ter Cristiano em seu time. Aquilo não foi um simples elogio de um ex-companheiro, mas sim o reconhecimento da dimensão da perda técnica sofrida pelo Real Madrid com a saída de um dos maiores craques de sua história.