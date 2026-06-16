Por que Endrick ainda não é titular? Entenda os fatores que freiam sua ascensão com Ancelotti na Copa

A chegada de Ancelotti à seleção não alterou significativamente a posição de Endrick na hierarquia ofensiva. De acordo com um levantamento da ESPN, entre todos os atacantes utilizados pelo treinador italiano desde que assumiu o comando da equipe, o jovem sequer aparece entre os dez jogadores com mais minutos disputados.
Ele está atrás de praticamente todos os concorrentes diretos convocados para a Copa do Mundo, como Vinicius Júnior, Raphinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli e Igor Thiago. Também aparece atrás de atletas que sequer integram atualmente o grupo do Mundial, como Estêvão, Rodrygo e Richarlison.
Até aqui, Endrick soma apenas 104 minutos distribuídos em três partidas sob o comando de Ancelotti. Seu tempo em campo é superior apenas ao de Samuel Lino, Rayan, Vitor Roque, Kaio Jorge e Igor Jesus. A explicação é simples: neste momento, o atacante ainda aparece atrás dos principais concorrentes nas preferências do treinador.
Igor Thiago começou a Copa como titular. Matheus Cunha segue sendo uma alternativa forte para retornar ao time principal. Já Endrick aparece atualmente como a terceira opção para a função de centroavante. Existe também a possibilidade de utilização pelos lados do ataque, especialmente pela direita. Porém, nesse setor, a concorrência inclui nomes como Lucas Paquetá, Luiz Henrique e Rayan.
O cenário pode mudar ao longo da competição. Afinal, lesões, suspensões, desempenho e necessidades específicas de cada adversário costumam transformar rapidamente a dinâmica de uma Copa do Mundo. Por enquanto, porém, a tendência é de manutenção do panorama atual. Apesar dos pedidos da torcida, da imprensa e da crescente pressão sobre Carlo Ancelotti, Endrick ainda precisará esperar um pouco mais por uma oportunidade maior com a camisa da seleção brasileira.
Sob desconfiança e cobranças após a estreia, o Brasil volta a campo na próxima sexta-feira (19), quando enfrenta o Haiti, na Filadélfia. A equipe encerra sua participação na fase de grupos diante da Escócia, no dia 24, ainda buscando convencer e crescer dentro da Copa do Mundo.