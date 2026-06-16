Por que Endrick ainda não é titular? Entenda os fatores que freiam sua ascensão com Ancelotti na Copa

Segundo apuração do UOL, a avaliação interna da comissão técnica é bastante positiva em relação ao potencial de Endrick. Ancelotti acredita que o atacante tem capacidade para desempenhar um papel importante ainda nesta Copa do Mundo, mas entende que alguns aspectos do seu jogo precisam amadurecer antes de uma utilização mais frequente.

O principal ponto está relacionado à disciplina tática. O treinador exige que o centroavante exerça uma pressão coordenada sobre a saída de bola adversária e mantenha posicionamentos específicos durante as fases defensivas e ofensivas da equipe. Embora Endrick tenha intensidade suficiente para cumprir essas funções, existe uma característica marcante em seu estilo de jogo: a tendência de abandonar a área para participar mais diretamente da construção das jogadas.

Com frequência, o atacante recua para buscar a bola em zonas intermediárias do campo. Esse comportamento agrada pela personalidade e capacidade técnica, mas faz com que ele perca referências posicionais importantes dentro do sistema idealizado por Ancelotti. Por isso, o italiano vem trabalhando diariamente para que o jogador permaneça mais próximo dos zagueiros adversários e preserve sua posição durante determinados momentos da partida.

Pessoas que acompanham o dia a dia da seleção relatam que Endrick possui um perfil extremamente espontâneo dentro de campo. O jovem costuma confiar muito em sua intuição e em sua capacidade de improvisação, características que ajudaram a transformá-lo em uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Ao mesmo tempo, essa liberdade criativa pode dificultar a assimilação imediata de algumas orientações táticas mais específicas.

Em um exemplo citado por pessoas próximas ao ambiente da seleção, Endrick recebeu a orientação para dominar uma bola antes da finalização em determinado exercício. O atacante ouviu a instrução, concordou com a correção e, poucos minutos depois, diante de uma situação semelhante, voltou a finalizar de primeira.

Integrantes do estafe do jogador defendem que justamente essa capacidade de agir por instinto é uma das suas maiores virtudes e argumentam que seu impacto imediato sempre que entra em campo demonstra que a parte tática não compromete seu rendimento. Internamente, porém, a comissão técnica entende que o processo é natural.

Não existe qualquer preocupação com comportamento ou indisciplina. Pelo contrário. A avaliação é de que Endrick está apenas atravessando uma etapa comum na formação de um atleta de 19 anos que precisa adaptar seu talento individual às exigências coletivas do mais alto nível.

A expectativa é que, com o passar do torneio, ele evolua nesses aspectos e amplie suas chances de ganhar minutos importantes.